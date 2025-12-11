Executivul a aprobat Hotărârea privind instituirea unei scheme de ajutor de stat destinată transportatorilor rutieri. Măsura este propusă de Ministerul Finanțelor și are ca scop compensarea creșterii accizei la motorină utilizată drept combustibil.

Documentul prevede ca sprijinul financiar să fie acordat operatorilor licențiați în România, pentru transport de marfă și de persoane, cu excepția transportului public local.

Ministerul Finanțelor a explicat că transportatorii se confruntă cu dificultăți cauzate de inflația ridicată și de creșterea continuă a prețului motorinei.

În declarația sa, ministrul Alexandru Nazare a spus că aprobarea acestei scheme reprezintă o măsură de pragmatism economic și că este mai eficient ca statul să returneze o parte din acciză pentru a susține competitivitatea transportatorilor decât să piardă definitiv aceste venituri prin alimentări făcute în afara țării.

„Aprobarea acestei scheme reprezintă un demers de pragmatism economic: este preferabil să returnăm o parte din acciză transportatorilor români pentru a le susține competitivitatea, decât să permitem pierderea definitivă a acestor venituri prin alimentări efectuate în afara țării. Această măsură contribuie la protejarea capitalului autohton și, în mod implicit, la menținerea locurilor de muncă dintr-un sector cu importanță strategică”, a declarat Alexandru Nazare.

Guvernul a menționat că obiectivul principal al schemei este oprirea creșterii în lanț a prețurilor. Atunci când costurile de transport cresc, aceste majorări se reflectă rapid în prețul tuturor produselor. Prin compensarea unei părți din acciză, statul încearcă să prevină scumpirile și să evite blocajele din lanțurile de aprovizionare.

Ministerul Finanțelor a explicat că motorina reprezintă peste 40% din cheltuielile operaționale ale firmelor de transport. În ultimii ani, costurile de operare au crescut semnificativ.

Impactul a fost resimțit mai ales de microîntreprinderi, care formează peste 80% din piața transportatorilor. Implementarea Pachetului Mobilitate 1 și practica plății anticipate a combustibilului au generat costuri suplimentare pentru aceste firme.

Schema are o valabilitate până la 31 iulie 2026 pentru emiterea dispozițiilor de plată și până la 31 decembrie 2026 pentru plata efectivă. Bugetul este de 190 de milioane de lei. Beneficiarii sunt operatorii de transport rutier licențiați în România, atât cei care efectuează transport de marfă, cât și cei care asigură transport de persoane.

Ajutorul se va acorda sub formă de grant. Nivelul compensării este de 40 de bani pe litru pentru motorina achiziționată în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2025. Pentru motorina achiziționată între 1 ianuarie și 31 martie 2026, compensarea este de 65 de bani pe litru. Numărul estimat de beneficiari este de aproximativ 2.200 de operatori.

Schema va fi administrată de Autoritatea Rutieră Română. Ministerul Finanțelor este ordonatorul principal de credite și a elaborat măsura în consultare cu instituțiile relevante și cu operatorii din industria transporturilor.