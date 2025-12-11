Joi, 11 decembrie, prețul motorinei standard a scăzut cu 4 bani pe litru, în timp ce benzina standard a rămas la același nivel. La stațiile din București, motorina se vinde cu valori cuprinse între 7,62 lei și 7,67 lei, iar benzina standard variază între 7,42 lei și 7,48 lei.

La stația Petrom Vitan, monitorizată de Economedia, prețurile afișate joi au fost de 7,46 lei pentru benzina standard și 7,6 lei pentru motorina standard.

Miercuri, 10 decembrie, benzina standard a fost redusă cu 4 bani pe litru, iar prețul motorinei nu a fost modificat. Aceasta a fost a patra reducere din decembrie. Luni, 8 decembrie, Petrom a aplicat a treia ieftinire a lunii, scăzând prețul motorinei standard cu 5 bani pe litru.

Săptămâna precedentă au fost operate două alte reduceri: pe 5 decembrie, benzina standard a scăzut cu 4 bani, iar motorina cu 6 bani, în timp ce pe 4 decembrie a fost redus prețul motorinei cu 4 bani la prima modificare a lunii.

Până pe 12 noiembrie, Petrom aplicase zece scumpiri în mai puțin de trei săptămâni, începutul majorărilor fiind pe 24 octombrie. În urma acestor modificări, benzina s-a scumpit cu 24 de bani pe litru, iar motorina cu 44 de bani.

În prezent, datele peco-online arată că, față de luna trecută, benzina are un preț mediu cu 0,1% mai mic, ceea ce înseamnă un cost mai mic cu 0,5 lei la un plin de 50 de litri. Motorina s-a ieftinit cu 2,3%, ceea ce aduce o economie de 9 lei pentru un plin.

Pe 1 august 2025, carburanții s-au scumpit brusc după majorarea accizelor cu 10% și creșterea TVA de la 19% la 21%. Petrom a crescut atunci prețul benzinei standard cu 42 de bani pe litru și pe cel al motorinei cu 40 de bani.

La începutul anului viitor este așteptată o nouă ajustare a accizelor. De la 1 ianuarie 2026, benzina va fi mai scumpă cu 34 de bani pe litru, iar motorina cu 30 de bani pe litru, ceea ce va marca o nouă serie de creșteri ale prețurilor la pompă.