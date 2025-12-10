Petrom, principalul jucător pe piața carburanților din România, continuă seria reducerilor din această lună. Miercuri, 10 decembrie 2025, compania a redus prețul benzinei standard cu 4 bani pe litru, în timp ce motorina standard a rămas la același nivel.

La nivelul Bucureștiului, litrul de benzină standard este vândut între 7,42 și 7,48 lei, iar litrul de motorină standard între 7,66 și 7,71 lei, conform datelor peco-online. La stația Petrom Vitan, monitorizată de Economedia, prețurile afișate miercuri sunt de 7,46 lei pentru un litru de benzină și 7,70 lei pentru un litru de motorină.

Aceasta marchează a patra reducere aplicată de Petrom în luna decembrie, după intervențiile de luni, 8 decembrie, când motorina a scăzut cu 5 bani pe litru, și cele din săptămâna precedentă: vineri, 5 decembrie, când benzina a fost ieftinită cu 4 bani pe litru și motorina cu 6 bani, și joi, 4 decembrie, când motorina s-a ieftinit cu 4 bani.

În comparație cu luna trecută, prețul mediu al benzinei a scăzut ușor, cu aproximativ 0,1%, ceea ce înseamnă un plin mai ieftin cu 0,5 lei la 50 de litri.

În cazul motorinei, scăderea a fost mai semnificativă, de 2,1%, aducând economii de 8,5 lei pentru același plin.

Pe termen scurt, carburanții se vor scumpi din nou. De la 1 ianuarie 2026, o nouă majorare a accizelor va crește prețul benzinei cu 34 de bani pe litru și pe cel al motorinei cu 30 de bani pe litru.

Această creștere va urma majorărilor din 1 august 2025, când benzina a urcat cu 42 de bani, iar motorina cu 40 de bani pe litru, după modificările fiscale aplicate.

La începutul lunii decembrie 2025, prețurile medii ale benzinei și motorinei în Uniunea Europeană arată o stabilizare sau o scădere ușoară comparativ cu luna precedentă, deși diferențele între state rămân notabile. Evoluția este influențată în mare măsură de cotațiile petrolului pe piețele internaționale, care au înregistrat o diminuare moderată din cauza temerilor legate de supraconsum.

Benzina Euro-Super 95 a rămas relativ constantă la nivelul UE-27, cu o reducere globală de aproximativ 10% față de luna anterioară. În cazul motorinei, scăderea a fost mai pronunțată, ajungând la circa 8,5% pe tonă pe piețele internaționale, tendință resimțită și la pompele din unele state, deși în anumite țări prețurile au rămas ridicate.

Printre exemplele recente se numără Austria, unde benzina se vinde în jur de 1,85 euro pe litru, Portugalia cu 1,71 euro pe litru la începutul lunii, și Malta, care înregistrează unul dintre cele mai mici prețuri din UE, de aproximativ 1,15 euro pe litru pentru benzină.