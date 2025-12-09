Potrivit informațiilor obținute de cei de la Financial Intelligence din surse implicate în discuții, negocierile dintre statul român și OMV au avut o desfășurare intensă în ultimele luni, fiind însoțite de informări oficiale privind întâlnirile dintre cele două părți.

Rezultatul, spun sursele, a reprezentat „un efort integrat al guvernului României”, finalizat cu un acord considerat avantajos pentru partea română. Una dintre cele mai importante consecințe este faptul că OMV va retrage procesul aflat pe rol la Paris, acoperind integral cheltuielile de judecată aferente.

În plus, compania a anunțat autoritățile de la București că va respecta prevederile actuale ale legii offshore. Acest punct este esențial, întrucât legea stabilește că statul român poate prioritiza destinația gazelor extrase, având astfel posibilitatea de a opri livrările către alte țări dacă situația internă o impune.

Conform surselor, acest lucru înseamnă că românii vor avea acces prioritar la gazele produse pe teritoriul României, înaintea consumatorilor din state precum Austria, Ungaria sau Germania.

Tot în cadrul acestor angajamente, OMV s-a obligat să achite costurile avocaților Romgaz și ale ANRM, implicate în diferitele demersuri juridice legate de proiectele energetice.

Procesul intentat la Paris de compania austriacă avea ca obiect contestarea unor prevederi din Legea Offshore, precum și a unor reglementări considerate de OMV că ar afecta desfășurarea proiectului Neptun Deep din Marea Neagră. Decizia de retragere a acțiunii în instanță marchează o schimbare semnificativă în abordarea companiei față de legislația românească.

Printre rezultatele obținute de autoritățile române se numără și renunțarea de către OMV la cheltuielile de mediu rămase din perioada privatizării, evaluate la aproximativ un miliard de dolari. Surse apropiate negocierilor au precizat că partea austriacă a acceptat să renunțe și la dobânzile aferente lucrărilor și obligațiilor de mediu.

Sumele stabilite anterior de instanță vor fi plătite pe o perioadă de patru ani, fără aplicarea vreunei dobânzi suplimentare. În plan fiscal, autoritățile ar fi obținut și creșterea redevențelor cu aproximativ 40%, una dintre cele mai importante modificări cu impact bugetar.

În paralel, compania OMV s-a angajat să mențină un ritm stabil al producției, ceea ce presupune că declinul anual nu va depăși 3%. Această clauză are rolul de a menține un nivel constant al resurselor disponibile și de a evita situațiile în care producția scade accelerat, afectând piața internă.

Sursele au mai indicat că, începând cu anul viitor, conducerea OMV Petrom ar putea fi preluată de un CEO român. Printre numele vehiculate se află Gabriel Selinschi, Alina Popa și Radu Căprău, însă decizia finală aparține structurilor de conducere ale companiei.

În schimbul acestor rezultate obținute în negocieri, statul român și-ar fi asumat prelungirea licenței de explorare din Marea Neagră cu încă doi ani, precum și extinderea licențelor onshore cu 14 ani. Documentul care formalizează aceste înțelegeri a fost inițiat de Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM), instituție condusă de Adriana Petcu.

Aceste ajustări privind licențele sunt prezentate drept elemente de echilibru în raport cu concesiile făcute de OMV, având rolul de a asigura continuitatea investițiilor în sectorul energetic și stabilitatea colaborării pe termen lung.

Reprezentanții OMV Petrom au transmis că discuțiile purtate în urmă cu câteva luni privind prelungirea licenței de explorare pentru blocul Neptun s-au referit strict la suprafața aflată încă în explorare. Ei au subliniat că aceste discuții nu au afectat în niciun fel proiectul de dezvoltare Neptun Deep.

Precizările au venit ca urmare a solicitării unui punct de vedere după apariția unei analize în presa austriacă, care sugera că OMV ar putea pierde licența pentru o porțiune din perimetrul Neptun din Marea Neagră.

Potrivit explicațiilor transmise, proiectul Neptun Deep rămâne în parametrii planificați, iar discuțiile privind prelungirea licențelor țin exclusiv de etapele tehnice necesare finalizării activităților de explorare în zonele încă neexploatate.