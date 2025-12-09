Guvernul a adoptat un act normativ prin care extinde cu doi ani durata fazei curente de explorare din Acordul de concesiune pentru perimetrul XIX Neptun, fără a modifica durata totală a concesiunii, care rămâne de 45 de ani, până la 28 noiembrie 2045. Totodată, prin acest act adițional, OMV Petrom renunță la acțiunea inițiată conform Regulilor de arbitraj din 2021 ale Curții Internaționale de Arbitraj de la Paris, precum și la dosarele aflate pe rolul instanțelor naționale, respectiv Judecătoria Sector 1 și Tribunalul București.

Ca urmare a aprobării actului adițional prin Hotărârea de Guvern, Acordul petrolier a fost actualizat de părți, pentru a reflecta toate modificările legislative intervenite pe parcursul derulării concesiunii.

Titularii acordului de concesiune sunt OMV Petrom S.A. și Romgaz Black Sea Limited.

Guvernul a explicat că extinderea fazei curente de explorare are la bază considerente de siguranță și eficiență, vizând optimizarea resurselor tehnice și umane și asigurarea continuității activităților de foraj. Forajul celor zece sonde de exploatare de pe structurile Domino și Pelican Sud, unde există deja zăcăminte comerciale confirmate, este planificat să se încheie la finalul anului 2026. Menținerea activităților de foraj în aceste zone este esențială pentru exploatarea prioritară a resurselor din zăcăminte.

Sonda din prospectul de explorare Anaconda este săpată cu scopul principal de a confirma noi descoperiri comerciale.

Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun a fost încheiat în anul 2000 între Agenția Națională pentru Resurse Minerale (actualmente Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon – ANRMPSG) și Societatea Națională a Petrolului „Petrom SA” împreună cu compania „ELF Aquitaine”. Acordul a intrat în vigoare prin Hotărârea Guvernului nr. 1233/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 641/08.12.2000, și are o durată totală de 45 de ani, valabilă până la 28 noiembrie 2045.

Faza actuală de explorare a fost prelungită cu doi ani, urmând să se desfășoare până la 9 noiembrie 2027.

”Faza de dezvoltare a celor două zăcăminte comerciale de gaze naturale Domino şi Pelican Sud implică investiţii masive în tehnologie de ultima generaţie, fiind necesară o perioada suficientă de timp şi resurse tehnice şi umane dedicate în vederea construirii infrastructurii subacvatice, forajului şi echipării sondelor de dezvoltare, respectiv construirii şi punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie offshore pentru exploatarea resurselor comerciale de gaze naturale. Finalizarea acestor lucrări de explorare-dezvoltare este prioritară, fiind o condiţie pentru asigurarea securităţii în aprovizionarea cu gaze naturale la nivel naţional şi regional, în conformitate cu strategia economică a României 2025-2035 cu perspectiva anului 2050, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1491/21.12.2024”, precizează Executivul.

Proiectul de Hotărâre de Guvern prevede aprobarea Actului adițional nr. 7 la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun. Acordul inițial fusese aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.233/2000 și încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Națională a Petrolului Petrom S.A. împreună cu compania ELF Aquitaine.

Actul adițional aprobat este inclus în anexă, care face parte integrantă din hotărâre și este clasificată conform legii.

Potrivit Notei de fundamentare, adoptarea proiectului de hotărâre va modifica acordul de concesiune prin mai multe măsuri: prelungirea fazei de explorare cu doi ani, fără a afecta durata totală a concesiunii; actualizarea contravalorii săpării sondei de explorare de la 20 milioane euro la 0 euro; includerea prevederilor Legii nr. 256/2018 privind măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere în perimetrele offshore și onshore de adâncime, referitoare la stabilitatea fiscală; și actualizarea acordului în funcție de modificările legislative survenite pe parcursul derulării sale.

”De asemenea, prin actul adiţional se renunţă de către reclamantă, la acţiunea desfăşurată sub Regulile de arbitraj din 2021 ale Curţii Internaţionale de Arbitraj de la Paris în dosarul arbitral ICC nr. 27655/HBH, precum şi la dosarele aflate pe rolul instanţelor nationale, respectiv al Judecătoriei Sector I sub nr. 10551/299/2023 şi al Tribunalului Bucureşti sub nr. 6312/2/2023„, se arată în document.

Actul adiţional intră în vigoare la data publicării HG în Monitorul Oficial.