În cadrul întrevederii cu Ilie Bolojan, reprezentanții OMV Petrom au prezentat stadiul actual al proiectului Neptun Deep, arătând că lucrările avansează conform calendarului stabilit și în coordonare cu partenerul Romgaz.

Compania a reconfirmat angajamentul de a continua investițiile în România, atât în proiecte din domeniul energiei regenerabile, cât și în extinderea capacităților pentru producerea de biocombustibili, contribuind astfel la stabilitatea aprovizionării cu energie.

Discuțiile au inclus și perspectiva extinderii explorării în zona offshore mai adâncă a Mării Negre. În acest context, părțile au analizat execuția forajului ANACONDA-1, în raport cu termenele și obligațiile existente pentru acest perimetru.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat interesul Guvernului de a consolida parteneriatul cu OMV Petrom și a propus asumarea responsabilităților de mediu de către operator, în concordanță cu principiile europene. De asemenea, în ceea ce privește activitățile onshore, șeful Executivului a evidențiat necesitatea stabilirii unor condiții care să echilibreze nevoia de investiții cu beneficiile pentru stat și cetățeni, astfel încât resursele României să fie valorificate eficient în interesul economiei naționale.

Reprezentanții OMV Petrom au reiterat importanța unui cadru fiscal și de reglementare predictibil, esențial pentru investiții pe termen lung. În replică, premierul a subliniat că Guvernul urmărește menținerea unui echilibru corect între stabilitatea mediului de afaceri și protejarea interesului cetățenilor, inclusiv prin asigurarea accesului la energie la costuri accesibile.

Întâlnirea s-a încheiat cu acordul ambelor părți privind continuarea unui dialog pragmatic, cu obiectivul de a accelera proiectele energetice majore, în beneficiul economiei și al populației.

La discuții au participat și Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Radu Burnete, consilier prezidențial, precum și Adriana Petcu, președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon.