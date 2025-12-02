Din cauza deciziilor luate de Apele Române, la inițiativa ministrei mediului, Diana Buzoianu (USR), OMV Petrom a fost nevoită să închidă grupurile care furnizau aproximativ 10% din producția de energie la nivel național.

Lipsa apei a determinat această măsură, iar până la momentul redactării, grupul 1 era deja oprit, iar grupul 2 se pregătea pentru închidere. Astfel, pe lângă cei circa 100.000 de oameni rămași fără apă, și piața de energie este afectată direct, OMV Petrom fiind responsabilă pentru 10% din producția totală de energie.

Surse din Ministerul Economiei au confirmat situația, precizând că reluarea producției de energie depinde de umplerea bazinelor cu apă și de reluarea fluxului tehnologic, ceea ce ar putea duce însă la săptămâni de inactivitate.

Actuala criză a apei din județele Prahova și Dâmbovița este rezultatul gestionării defectuoase a lucrărilor de mentenanță la barajul Paltinu, coordonate de „Apele Române”, instituție aflată sub autoritatea Ministerului Mediului. Conform cronologiei evenimentelor, „Apele Române” au decis încă din luna iunie curățarea barajului, fără a notifica oficial ESZ Prahova, operatorul responsabil cu distribuția apei. Abia pe 22 octombrie, ESZ a fost informată că lucrările vor dura aproximativ 24 de luni.

Deși ESZ a avertizat că nu există rezerve suficiente de apă, „Apele Române” au continuat procedura de scădere a nivelului lacului. Rezultatul a fost dramatic: lacul a rămas cu o cantitate insuficientă de apă, iar viiturile recente au transformat totul într-o masă de nămol imposibil de tratat cu stațiile actuale.

„Inițial curățam filtrele la 6 ore, apoi la trei ore, am ajuns să le curățăm o dată pe oră, după care nu s-a mai putut și am oprit livrarea apei. Era imposibil, mai ales că toată operațiunea de curățarea bazinului avea loc în contextul unui cod portocaliu de ploi”, a declarat șeful EZS Prahova, Bogdan Chițescu, pentru EvZ.ro.

Pe lângă activitatea sa principală în domeniul carburanților pentru automobile, OMV Petrom este prezentă și pe piețele de gaze naturale și energie electrică din România și regiune. Totodată, compania dezvoltă un portofoliu important de proiecte de energie regenerabilă.

Operațiunile OMV Petrom asigură un flux constant de gaze naturale și energie electrică pentru diverse tipuri de clienți, de la locuințe la afaceri. De exemplu, centrala electrică de la Brazi, cu o capacitate de 860 MW, funcționează pe baza unui ciclu combinat ce transformă gazul natural în electricitate și acoperă aproximativ 10% din necesarul de energie electrică al României.