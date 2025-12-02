Fostul premier Victor Ponta a atras atenția, într-o postare pe Facebook, asupra modului în care ministrul USR al Mediului, Diana Buzoianu, a gestionat criza apei, evidențiind probleme de competență și profesionalism în acțiunile instituției. El a subliniat impactul negativ al deciziilor politizate asupra siguranței cetățenilor.

„Când incompetența și amatorismul ministrului USR al Mediului intră «în acțiune», 100.000 de oameni, spitale, școli și grădinițe rămân fără apă!. E momentul, dincolo de propagandă, să aflați ce s-a întâmplat:

. În 12 septembrie, ministrul USR al Mediului îl demite pe directorul Administrației Apelor Române pentru a putea instala în această funcție de importanță strategică o persoană apropiată de USR.

2. În octombrie, contrar opiniilor specialiștilor, ministrul USR al Mediului dă ordin direct de începere a unor lucrări la Barajul Paltinu – baraj care asigură apa potabilă pentru 20 de localități din Prahova și Dâmbovița.

3. Pentru efectuarea lucrărilor s-a scăzut nivelul apei din baraj până în zona în care aceasta nu mai este potabilă. Lucrările nu pot fi finalizate mai devreme de 6 luni și nu au fost pregătite soluții alternative.

4. După ce oamenii au rămas fără apă potabilă (spitale, școli, instituții închise) și a izbucnit scandalul în presă, ministrul USR al Mediului a încercat să își acopere greșeala și a ordonat (ilegal) pomparea apei nepotabile în rețea, ceea ce transformă criza apei într-o criză sanitară.

5. Ca de fiecare dată, în loc să asculte de specialiști și să găsească soluții reale pentru zonele afectate, ministrul USR al Mediului face scandal, depune plângeri penale și se ocupă de propagandă. Nicio soluție – doar scandal!

6. Cum este vorba despre un ministru USR, premierul Bolojan „bagă capul în nisip” și nu are curajul să sancționeze un ministru incompetent și rău-intenționat”, a transmis Victor Ponta.

Marți, la ora 10:00, compania OMV Petrom se va retrage din sistemul energetic național, afectând 10% din producția de energie.

Din cauza deciziilor luate de Apele Române, la inițiativa ministrei mediului, Diana Buzoianu (USR), OMV Petrom a fost nevoită să închidă grupurile care furnizau aproximativ 10% din producția de energie la nivel național.

Lipsa apei a determinat această măsură, iar până la momentul redactării, grupul 1 era deja oprit, iar grupul 2 se pregătea pentru închidere. Astfel, pe lângă cei circa 100.000 de oameni rămași fără apă, și piața de energie este afectată direct, OMV Petrom fiind responsabilă pentru 10% din producția totală de energie.

Surse din Ministerul Economiei au confirmat situația, precizând că reluarea producției de energie depinde de umplerea bazinelor cu apă și de reluarea fluxului tehnologic, ceea ce ar putea duce însă la săptămâni de inactivitate.