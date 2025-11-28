Din cuprinsul articolului

Guvernul a adoptat cea de-a doua rectificare bugetară pe anul 2025

Guvernul a făcut a doua rectificare bugetară pe 2025, pornind de la:

  • creștere economică: 0,6%
  • PIB: 1.902 miliarde lei
  • inflație medie anuală: 7,1%
  • salariu mediu brut: 8.700 lei/lună

Ce se schimbă la cheltuieli?

  • Salariile personalului scad cu 255 milioane lei
  • Cheltuielile cu bunuri și servicii cresc cu 6 milioane lei
  • Cheltuielile cu dobânzile scad cu 1 miliard lei
  • Subvențiile cresc cu 442 milioane lei
  • Transferurile între instituții cresc cu 2,217 miliarde lei

Fonduri europene și proiecte:

  • Proiectele cu fonduri europene post-aderare 2021-2027 scad cu 336,6 milioane lei
  • Cheltuielile pentru asistență socială scad cu 525,1 milioane lei
  • Proiectele cu fonduri europene 2014-2020 și Fondul de Modernizare scad cu 326,6 milioane lei
  • Proiectele finanțate prin PNRR scad cu 2,017 miliarde lei
  • Proiectele cu împrumuturi PNRR scad cu 584 milioane lei
  • Cheltuielile pentru programele rambursabile scad cu 42,8 milioane lei
  • Cheltuielile de capital cresc cu 352 milioane lei

De ce s-a făcut rectificarea?

  • S-au ajustat bugetele instituțiilor conform Planului de Redresare și Reziliență
  • S-au asigurat fonduri pentru funcționarea normală a instituțiilor până la finalul anului
  • S-au alocat bani pentru drepturile asistenților persoanelor cu handicap grav și indemnizațiile acestora
  • S-au asigurat fonduri pentru materiale și servicii medicale, salarii și concedii medicale în spitale
  • S-au alocat bani pentru ajutoarele de încălzire pentru persoanele vulnerabile
  • S-au creat reguli pentru redistribuirea banilor între cheltuieli, ca instituțiile să funcționeze bine
  • S-au alocat bani pentru subvenții și capital operatorilor din transporturi, ca să funcționeze corect

Ce ministere primesc bani mai mulți și de unde s-a tăiat?

Suplimentări de fonduri pentru ministere (sume în plus)

Ministerul Sănătății: +1,511 miliarde lei

  • Mai mulți bani pentru Fondul Național de Sănătate: +1,678 miliarde lei
  • Economii la proiecte PNRR și programe rambursabile: -167 milioane lei

Ministerul Transporturilor: +750 milioane lei

  • Subvenții: +395 milioane
  • Asistență socială: +105 milioane
  • Active financiare: +250 milioane

Ministerul Agriculturii: +80,8 milioane lei

  • Mai mulți bani pentru subvenții: +100 milioane
  • Economii la proiecte PNRR și bunuri/servicii: -19,2 milioane

Reduceri de fonduri pentru ministere (sume mai mici)

Ministerul Finanțelor – Acțiuni Generale: -2,089 miliarde lei

  • Dobânzi: -1 miliard
  • Alte transferuri: -800 milioane
  • Proiecte PNRR: -290 milioane

Ministerul Investițiilor: -1,6 miliarde lei

  • Economii la proiecte PNRR și fonduri externe: -1,88 miliarde
  • Cheltuieli de personal și bunuri/servicii: -2,6 milioane

Ministerul Economiei: -499,2 milioane lei

  • Economii la proiecte PNRR și fonduri externe: -468,2 milioane
  • Alte cheltuieli și bunuri/servicii: -31 milioane

Ministerul Public: -320,7 milioane lei

  • Economii la salarii și proiecte PNRR/FEN: -320 milioane

Serviciul de Telecomunicații Speciale: -145,1 milioane lei

  • Economii la proiecte PNRR și FEN: -156,6 milioane
  • Suplimentare pentru bunuri și active: +11,5 milioane

Ministerul Muncii: -129,2 milioane lei

  • Economii la asistență socială și proiecte: -781 milioane
  • Suplimentare pentru ajutoare de încălzire și transferuri sociale: +677,3 milioane

Ministerul Finanțelor: -108,9 milioane lei

  • Economii la salarii, transferuri și proiecte PNRR/FEN: -239,9 milioane
  • Suplimentare la fonduri externe și alte cheltuieli: +134 milioane

Ministerul Mediului: -66,3 milioane lei

  • Economii la proiecte FEN și programe rambursabile: -66,3 milioane

Ministerul Afacerilor Interne: -51,5 milioane lei

  • Economii la salarii și proiecte FEN/PNRR: -75 milioane
  • Suplimentare pentru pensii militare și alte cheltuieli: +23,5 milioane

Curtea de Conturi: -43,8 milioane lei

  • Economii la salarii, bunuri și proiecte FEN: -41,8 milioane

Agenția Națională de Integritate: -21 milioane lei

  • Economii la salarii, bunuri și proiecte PNRR: -21 milioane

Secretariatul General al Guvernului: -15,2 milioane lei

  • Economii la salarii, transferuri, proiecte PNRR: -61,2 milioane
  • Suplimentare pentru subvenții și echipamente IT: +47,8 milioane

Guvernul a adoptat OUG pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2025

Sistemul public de pensii:

  • Venituri mai mari: +222,8 milioane lei (datorită subvenției de la stat)
  • Cheltuieli mai mici:

    • Salarii: -1,145 milioane lei

    • Dobânzi: -25 milioane lei

    • Active nefinanciare: -1 milion lei

  • Cheltuieli mai mari pentru pensii: +250 milioane lei, ca să se plătească toate pensiile integral în decembrie

Bugetul pentru șomaj:

  • Venituri mai mici: -187,1 milioane lei (mai puțini bani de la UE și alți donatori)
  • Cheltuieli mai mici: -221,35 milioane lei

    • Salarii: -1,15 milioane lei

    • Bunuri și servicii: -0,2 milioane lei

    • Proiecte cu fonduri externe: -220 milioane lei

  • Excedent bugetar mai mare: +34,2 milioane lei