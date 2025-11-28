Guvernul a adoptat cea de-a doua rectificare bugetară pe anul 2025
Guvernul a făcut a doua rectificare bugetară pe 2025, pornind de la:
- creștere economică: 0,6%
- PIB: 1.902 miliarde lei
- inflație medie anuală: 7,1%
- salariu mediu brut: 8.700 lei/lună
Ce se schimbă la cheltuieli?
- Salariile personalului scad cu 255 milioane lei
- Cheltuielile cu bunuri și servicii cresc cu 6 milioane lei
- Cheltuielile cu dobânzile scad cu 1 miliard lei
- Subvențiile cresc cu 442 milioane lei
- Transferurile între instituții cresc cu 2,217 miliarde lei
Fonduri europene și proiecte:
- Proiectele cu fonduri europene post-aderare 2021-2027 scad cu 336,6 milioane lei
- Cheltuielile pentru asistență socială scad cu 525,1 milioane lei
- Proiectele cu fonduri europene 2014-2020 și Fondul de Modernizare scad cu 326,6 milioane lei
- Proiectele finanțate prin PNRR scad cu 2,017 miliarde lei
- Proiectele cu împrumuturi PNRR scad cu 584 milioane lei
- Cheltuielile pentru programele rambursabile scad cu 42,8 milioane lei
- Cheltuielile de capital cresc cu 352 milioane lei
De ce s-a făcut rectificarea?
- S-au ajustat bugetele instituțiilor conform Planului de Redresare și Reziliență
- S-au asigurat fonduri pentru funcționarea normală a instituțiilor până la finalul anului
- S-au alocat bani pentru drepturile asistenților persoanelor cu handicap grav și indemnizațiile acestora
- S-au asigurat fonduri pentru materiale și servicii medicale, salarii și concedii medicale în spitale
- S-au alocat bani pentru ajutoarele de încălzire pentru persoanele vulnerabile
- S-au creat reguli pentru redistribuirea banilor între cheltuieli, ca instituțiile să funcționeze bine
- S-au alocat bani pentru subvenții și capital operatorilor din transporturi, ca să funcționeze corect
Ce ministere primesc bani mai mulți și de unde s-a tăiat?
Suplimentări de fonduri pentru ministere (sume în plus)
Ministerul Sănătății: +1,511 miliarde lei
- Mai mulți bani pentru Fondul Național de Sănătate: +1,678 miliarde lei
- Economii la proiecte PNRR și programe rambursabile: -167 milioane lei
Ministerul Transporturilor: +750 milioane lei
- Subvenții: +395 milioane
- Asistență socială: +105 milioane
- Active financiare: +250 milioane
Ministerul Agriculturii: +80,8 milioane lei
- Mai mulți bani pentru subvenții: +100 milioane
- Economii la proiecte PNRR și bunuri/servicii: -19,2 milioane
Reduceri de fonduri pentru ministere (sume mai mici)
Ministerul Finanțelor – Acțiuni Generale: -2,089 miliarde lei
- Dobânzi: -1 miliard
- Alte transferuri: -800 milioane
- Proiecte PNRR: -290 milioane
Ministerul Investițiilor: -1,6 miliarde lei
- Economii la proiecte PNRR și fonduri externe: -1,88 miliarde
- Cheltuieli de personal și bunuri/servicii: -2,6 milioane
Ministerul Economiei: -499,2 milioane lei
- Economii la proiecte PNRR și fonduri externe: -468,2 milioane
- Alte cheltuieli și bunuri/servicii: -31 milioane
Ministerul Public: -320,7 milioane lei
-
Economii la salarii și proiecte PNRR/FEN: -320 milioane
Serviciul de Telecomunicații Speciale: -145,1 milioane lei
- Economii la proiecte PNRR și FEN: -156,6 milioane
- Suplimentare pentru bunuri și active: +11,5 milioane
Ministerul Muncii: -129,2 milioane lei
- Economii la asistență socială și proiecte: -781 milioane
- Suplimentare pentru ajutoare de încălzire și transferuri sociale: +677,3 milioane
Ministerul Finanțelor: -108,9 milioane lei
- Economii la salarii, transferuri și proiecte PNRR/FEN: -239,9 milioane
- Suplimentare la fonduri externe și alte cheltuieli: +134 milioane
Ministerul Mediului: -66,3 milioane lei
-
Economii la proiecte FEN și programe rambursabile: -66,3 milioane
Ministerul Afacerilor Interne: -51,5 milioane lei
- Economii la salarii și proiecte FEN/PNRR: -75 milioane
- Suplimentare pentru pensii militare și alte cheltuieli: +23,5 milioane
Curtea de Conturi: -43,8 milioane lei
-
Economii la salarii, bunuri și proiecte FEN: -41,8 milioane
Agenția Națională de Integritate: -21 milioane lei
-
Economii la salarii, bunuri și proiecte PNRR: -21 milioane
Secretariatul General al Guvernului: -15,2 milioane lei
- Economii la salarii, transferuri, proiecte PNRR: -61,2 milioane
- Suplimentare pentru subvenții și echipamente IT: +47,8 milioane
Guvernul a adoptat OUG pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2025
Sistemul public de pensii:
- Venituri mai mari: +222,8 milioane lei (datorită subvenției de la stat)
- Cheltuieli mai mici:
-
-
Salarii: -1,145 milioane lei
-
Dobânzi: -25 milioane lei
-
Active nefinanciare: -1 milion lei
-
-
Cheltuieli mai mari pentru pensii: +250 milioane lei, ca să se plătească toate pensiile integral în decembrie
Bugetul pentru șomaj:
- Venituri mai mici: -187,1 milioane lei (mai puțini bani de la UE și alți donatori)
- Cheltuieli mai mici: -221,35 milioane lei
-
-
Salarii: -1,15 milioane lei
-
Bunuri și servicii: -0,2 milioane lei
-
Proiecte cu fonduri externe: -220 milioane lei
-
-
Excedent bugetar mai mare: +34,2 milioane lei
