Conform unui sondaj realizat în 2024, aproximativ 60% dintre români au alocat la acel moment maximum 700 de lei pentru cadourile de Crăciun. Peste 33% plănuiau un buget între 700 și 1.000 de lei, iar aproximativ 9% declarau că vor depăși 1.500 de lei pentru cadouri.

Sondajul semnala că 84% dintre respondenți aveau un buget similar sau mai redus decât în anul precedent, deși 8 din 10 observaseră creșteri de prețuri de până la 30% la produsele pe care intenționau să le ofere cadou.

În ceea ce privește tendințele de consum, cele mai comune cadouri vizate de români erau articolele vestimentare (40,8%), produsele de beauty și cosmetice (38,8%), jucării (29,4%), dar și electronice (24,2%) sau obiecte pentru casă și decor (20,7%).

Un alt studiu realizat pentru sezonul de iarnă 2024 indică o creștere generală a bugetului de sărbători cu 13% față de anul precedent, pentru a compensa inflația: de la circa 1.188 de lei la aproximativ 1.340 de lei.

Din acest buget, aproximativ un sfert este alocat cadourilor. Totuși, studiul arăta că o proporție mare dintre români intenționa să-și mențină sau chiar să reducă cheltuielile pentru daruri, din cauza creșterii prețurilor și a incertitudinilor economice.

Rata anuală a inflației în România în 2025 a rămas ridicată. Ajustând bugetele medii declarate în 2024, un buget de 700 de lei s-ar putea transforma în 735-770 de lei în 2025. Pentru cei care vizau un buget între 700 și 1.000 de lei, valoarea ajustată ar putea ajunge între 1.050 și 1.100 de lei, iar pentru segmentul generos, care planifica cheltuieli de circa 1.500 de lei, bugetul actualizat ar putea crește spre 1.575-1.650 de lei.

Astfel, pentru un român care își menține obiceiurile de cumpărături din anul precedent, un buget de aproximativ 735-770 de lei pentru cadouri poate fi considerat realist pentru 2025. Cei care doresc să facă cadouri ceva mai elaborate ar putea aloca între 1.050 și 1.100 de lei, iar un segment mai restrâns, care intenționează un Crăciun mai generos, ar putea ajunge la 1.575-1.650 de lei.

Pe lângă bugetul alocat cadourilor, românii trebuie să țină cont și de cheltuielile suplimentare pentru alimente și decorațiuni specifice sezonului. Estimările pentru 2025 arată că aceste costuri vor rămâne semnificative, iar planificarea din timp poate ajuta la echilibrarea bugetului total de sărbători. Mulți aleg să profite de promoțiile de tip Black Friday sau de reducerile de sezon, astfel încât să poată cumpăra cadouri de calitate fără a depăși sumele planificate.