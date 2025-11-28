Ancheta INS reflectă percepția managerilor asupra unui context economic tensionat, în care volatilitatea costurilor, modificările fiscale și reducerea cererii determină companiile să fie prudente. Deși în unele domenii cifra de afaceri pare stabilă, aproape toate sectoarele converg spre aceeași concluzie: prețurile vor continua să crească până la începutul lui 2026.

Managerii din retail estimează că activitatea economică se va menține la un nivel apropiat de cel actual. Soldul conjunctural pentru cifra de afaceri a lunilor următoare este de –2,5%, arătând o relativă stagnare.

În ceea ce privește piața muncii, angajatorii anticipează un ritm ușor pozitiv: soldul conjunctural este de +10,1%, ceea ce indică mici intenții de angajare.

Pe partea de prețuri, însă, se conturează unul dintre cele mai mari salturi la nivel macroeconomic:

45,9% dintre manageri prevăd creșteri,

doar 1,6% crede că prețurile se vor reduce.

Cu un sold conjunctural de +44,3%, comerțul cu amănuntul devine sectorul cu una dintre cele mai accentuate anticipații inflaționiste.

În servicii, volumul afacerilor pentru următoarele trei luni este descris drept stabil, soldul conjunctural fiind de –2,4% — un semn că ritmul actual se va menține, fără variații importante.

Pe piața muncii, majoritatea firmelor prevăd o perioadă de stagnare, soldul conjunctural pentru numărul de salariați fiind de –3,4%.

În ceea ce privește tarifele practicate în sector, direcția este clară: prețurile vor crește, soldul conjunctural ajungând la +17%, ceea ce semnalează o presiune inflaționistă moderată.

Sectorul construcțiilor este cel mai pesimist din perspectiva volumului activității viitoare. Managerii anticipează o scădere severă, soldul conjunctural fiind de –22,3%, ceea ce marchează cel mai accentuat declin dintre toate domeniile analizate.

Proiecțiile includ și o reducere a numărului de salariați, soldul conjunctural fiind de –12,3%, fapt ce indică o posibilă restrângere a forței de muncă în următoarele trei luni.

Totuși, în paralel cu reducerea activității, companiile estimează o creștere a prețurilor lucrărilor: sold conjunctural +33,1%, semn al unui val consistent de scumpiri în domeniu.

Managerii din industria prelucrătoare estimează o scădere moderată a volumului producției, cu un sold conjunctural de –6,6%. În același timp, firmele anticipează reducerea personalului, soldul fiind de –7,5%.

În ciuda scăderii activității, prețurile produselor industriale vor continua să crească: sold conjunctural de +22,9%, o tendință care poate duce la scumpiri în lanț în sectoarele dependente de produsele industriale procesate.

Datele INS sugerează că începutul anului 2026 va fi marcat de:

-presiuni inflaționiste în toate sectoarele,

-stagnare sau scădere în activitate, în special în construcții și industrie,

-angajări modeste sau chiar reduceri de personal în unele domenii,

-diferențe mari între sectoare privind evoluția cererii, costurilor și ritmului de activitate.

Aceste estimări pot influența politicile economice din perioada următoare, inclusiv măsurile privind fiscalitatea, piața muncii și sprijinul acordat anumitor industrii.