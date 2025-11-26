Institutul Național de Statistică (INS) a publicat date privind evoluția cifrei de afaceri din comerțul cu ridicata (excluzând autovehiculele și motocicletele) pentru primele nouă luni ale anului 2025. Comparativ cu aceeași perioadă din 2024, valoarea totală a înregistrat o creștere de 1,6% în termeni brut și de 0,7% ajustată pentru zile lucrătoare și sezonalitate.

Această creștere a fost susținută în principal de majorările în activitățile de intermediere în comerțul cu ridicata (+11,1%), comerțul nespecializat (+10,2%), vânzarea altor mașini, echipamente și furnituri (+8,9%), comerțul cu bunuri de consum non-alimentare (+5,7%) și comerțul cu echipamente informatice și de telecomunicații (+1,4%).

În schimb, scăderi au fost înregistrate în comerțul cu produse agricole brute și animale vii (-6,4%), comerțul specializat al altor produse (-3,9%) și comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun (-1,7%).

Luna septembrie 2025 a arătat o dinamică pozitivă comparativ cu august, cu o creștere totală de 9,5% în termeni brut. Cele mai semnificative creșteri au fost raportate pentru comerțul cu echipamente informatice și de telecomunicații (+37,4%), alte mașini și echipamente (+23,6%), bunuri de consum non-alimentare (+19,6%) și comerțul nespecializat (+17,6%).

Totuși, sectorul produselor agricole brute și al animalelor vii a înregistrat un recul de 10,8%, iar comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun a scăzut ușor cu 0,6%. Ajustând datele pentru sezonalitate și zile lucrătoare, creșterea lunii septembrie față de august se situează la 1,0%.

Comparativ cu septembrie 2024, cifra de afaceri a crescut cu 5,8% în termeni brut și cu 4,2% ajustată pentru sezonalitate. Creșterile majore au venit din comerțul cu produse agricole brute și animale vii (+28,8%), activitățile de intermediere (+17,2%), vânzarea altor mașini și echipamente (+12,8%), comerțul nespecializat (+9,6%) și echipamente informatice și telecomunicații (+6,9%). Scăderi au fost înregistrate în comerțul specializat al altor produse (-6,8%) și comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun (-2,7%).