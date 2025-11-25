Adrian Negrescu, managerul companiei de consultanță Frames, a transmis, într-o postare pe Facebook, că efectele reale ale creșterilor de taxe vor deveni vizibile abia în lunile octombrie și noiembrie. El a explicat că datele privind TVA colectată de ANAF în septembrie, de 12,2 miliarde lei – în scădere față de cele 12,5 miliarde lei din august, indică o evoluție pe care o anticipase și despre care vorbise în ultimele zile.

Negrescu a afirmat că era previzibil ca, după vârful de consum din iulie, când românii s-au grăbit să cumpere înainte de majorarea TVA de la 19% la 21%, încasările din septembrie să fie mai reduse.

Adrian Negrescu a adăugat că luna august reprezintă în mod tradițional perioada cu cea mai scăzută activitate economică, ceea ce influențează și comportamentul fiscal din lunile următoare.

Consultantul a precizat că se așteaptă ca încasările TVA din octombrie să arate „mult mai bine”, iar în noiembrie să fie vizibil efectul generat de campaniile de Black Friday. Totodată, decembrie ar urma să marcheze vârful anual de consum, contribuind la o revenire substanțială a veniturilor la buget.

Negrescu a susținut că, raportat la aceste perspective, Guvernul are șanse reale să se încadreze în ținta de deficit de 8,4% pentru acest an.

În schimb, el a avertizat că anul 2026 va reprezenta o provocare majoră, fiind necesară o reducere de deficit de cel puțin 10 miliarde euro pentru a atinge ținta de 6,4%.

În opinia sa, veniturile suplimentare estimate la aproximativ 30 de miliarde de lei, generate de creșterile de taxe, nu vor fi suficiente. Soluția, consideră Adrian Negrescu, ar trebui să fie reducerea substanțială a cheltuielilor statului prin legea bugetului și impulsionarea economiei, inclusiv prin atragerea celor 10 miliarde euro din PNRR și a celor 6 miliarde euro din fondurile structurale.

Mediul de afaceri, a subliniat Negrescu, a transmis clar că măsurile pe care le dorește realizate de Guvern sunt reducerea costurilor la energie și gaze și eliminarea IMCA și a taxei pe construcții speciale.

„Am mai spus-o și o repet. Adevărata dimensiune a efectelor creșterilor de taxe o vom vedea în octombrie și noiembrie. Datele privind TVA-ul încasat de ANAF în septembrie, de 12,2 mld. lei in scădere față de 12,5 mld. din august, reflectă un fenomen de care am vorbit pe larg în ultimele zile la tv. Era de așteptat ca, după vârful de consum din iulie – oamenii s-au grăbit să cumpere înainte de creșterea TVA de la 19 la 21%, să vedem o temperare a încasărilor în septembrie. În plus, luna august, an de an, înregistrează cea mai redusă activitate economică. Probabil încasările TVA din octombrie vor arăta mult mai bine. Iar în noiembrie avem efectul Black Friday. Nu mai zic de decembrie când este vârful de consum de peste an. La cum arată perspectivele, Guvernul va reuși să se încadreze în ținta de deficit de 8,4%. Problema va fi în 2026, când va trebui să reducă deficitul cu cel puțin 10 mld.euro, să ajungă la 6,4%. Încasările suplimentare de aprox. 30 mld. lei din efectele creșterilor de taxe nu vor fi de ajuns. Soluția este să reduci semnificativ cheltuielile statului prin legea bugetului și să iei măsuri pentru repornirea economiei, pentru atragerea celor 10 mld. euro din PNRR si a celor 6 mld. din celelalte fonduri structurale. Dincolo de mirajul creditelor fiscale propuse de PSD, mediul de afaceri a spus clar ce își dorește în primul rând – reducerea costurilor cu energia și gazele (produse de firme de stat) și eliminarea impozitului pe cifra de afaceri IMCA și a taxei pe construcțiile speciale (taxa pe stâlp). Ca să fie clar”, a scris Adrian Negrescu într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

Într-un alt mesaj, Adrian Negrescu a explicat că diminuarea încasărilor din TVA în septembrie reprezintă doar o „fotografie de moment” și că, la nivelul întregului trimestru III, rezultatele fiscale sunt mai bune decât cele din 2024.

El a afirmat că economia arată mai bine față de acum câteva luni, fiind vizibile creșteri în producția industrială, exporturi și comerțul cu amănuntul.

Negrescu a spus că aceste evoluții indică faptul că majoritatea companiilor importante s-au restructurat și s-au adaptat provocărilor generate de inflație și de creșterile de taxe, menținând economia „cu capul la suprafață”.

Totuși, Adrian Negrescu avertizează că problema bugetară rămâne gravă și că, fără reduceri semnificative de cheltuieli în 2026, dificultățile vor continua.