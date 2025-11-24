Românii își schimbă din nou comportamentul de consum, revenind la obiceiuri similare cu cele din anii ’90, pe fondul scăderii puterii de cumpărare și al presiunilor economice, potrivit analistului economic Adrian Negrescu. Tendința a fost vizibilă mai ales în sezonul de Black Friday 2025, când cele mai multe achiziții s-au concentrat pe îmbrăcăminte, încălțăminte și produse de bază, în detrimentul electronicelor și electrocasnicelor, spune analistul economic.

Potrivit unei analize realizate de „Frames” și postate de Negrescu pe contul său de Facebook, românii și-au orientat cheltuielile către lucrurile esențiale pentru viața de zi cu zi, precum hainele, încălțămintea și alimentele, renunțând tot mai mult la gadgeturi, telefoane, laptopuri sau alte produse considerate de lux. Această reorientare s-a produs pe fondul reducerii veniturilor disponibile și al creșterii costului vieții.

Deși interesul pentru Black Friday a fost foarte ridicat, site-urile comercianților fiind intens accesate, volumul efectiv al vânzărilor a fost sub așteptări. Analiza realizată de „Frames” indică faptul că principalele cauze sunt scăderea puterii de cumpărare și revenirea la un consum precaut, asemănător cu cel din perioada anilor ’90, când oamenii puneau mai mult accent pe îmbrăcăminte, produse de îngrijire personală și imagine, decât pe achiziții tehnologice scumpe.

Datele unei statistici realizate de platforma „2Performant”, referitoare la Black Friday 2025, susțin această tendință. Câștigul pe click a crescut cu 77% în categoria Fashion, cu 54% în Beauty și Health & Personal Care, cu 53% la Babies, Kids & Toys, în timp ce la electronice și electrocasnice creșterea a fost de doar 16%. Această diferență arată clar schimbarea preferințelor de consum, influențate de inflație și de dificultățile economice curente.

În acest context, românii ajung din ce în ce mai des în hipermarketuri mai degrabă pentru a analiza și compara produsele decât pentru a le cumpăra imediat, achizițiile fiind făcute mai ales în funcție de promoții și preț, și mai puțin de calitate, susține Negrescu. Specialiștii estimează că acest comportament se va menține și în perioada sărbătorilor de iarnă, a menționat Negrescu.

Se preconizează un sezon de Crăciun cu mai puține cadouri, mai ieftine, precum și mese mai austere, cu cumpărături făcute în cantități reduse. Hipermarketurile par să fi înțeles deja această schimbare și au intensificat campaniile de reduceri și strategiile de marketing pentru a stimula vânzările.

Negrescu ne atrage atenția că firmele românești din comerțul online trebuie să se adapteze urgent la noile obiceiuri de consum și să găsească soluții prin care să rămână competitive în fața platformelor chinezești, precum Temu, Shein și AliExpress, care vor atrage tot mai mulți cumpărători prin prețuri foarte mici. El consideră că nici introducerea unei eventuale taxe pe colete, posibilă de la 1 ianuarie, nu va rezolva problema.

În opinia sa, soluția reală constă în stimularea comerțului online românesc, sprijinirea firmelor autohtone, protejarea locurilor de muncă și a lanțurilor de distribuție locale, precum și în încurajarea consumatorilor să aleagă produse românești, de la producători și comercianți din țară.