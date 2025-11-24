Cum pot ajuta cerealele integrale?

Cu ocazia Zilei Internaționale a Cerealelor Integrale, dorim să atragem încă o dată atenția asupra rolului crucial pe care cerealele integrale îl joacă pentru sănătatea și bunăstarea generală a oamenilor.

Cerealele integrale sunt bogate în mod natural în fibre, vitamine, minerale și antioxidanți. Acestea susțin sănătatea digestivă și energia. Studiile au arătat că un consum de cel puțin 48 g de cereale integrale zilnic reduc riscul de obezitate și boli cronice, precum diabetul de tip 2, bolile cardiovasculare și cancerul.

Cerealele integrale nu mai sunt doar un ingredient – sunt inima cerealelor de mic dejun Nestlé și dovada promisiunii CPW „Mâncare mai bună”. Astăzi, 90% dintre cerealele de mic dejun Nestlé la nivel global conțin cereale integrale ca ingredient numărul 1, iar 99% dintre cerealele pentru copii și adolescenți poartă cu mândrie Bannerul Verde, ceea ce înseamnă că oferă cel puțin 8 g de cereale integrale per porție.

Ce ar trebui să mâncăm pentru a ne asigura o alimentație echilibrată?

Datele arată că starea de sănătate a națiunii noastre este foarte îngrijorătoare, românii fiind la coada speranței de viață în rândul țărilor UE și având o incidență ridicată a bolilor de inimă și a cancerului. Realitatea este că alimentația nesănătoasă reprezintă principalul factor de risc pentru decesele premature, depășind consumul cumulat de tutun și alcool, fiind asociate cu obezitatea la adulți și cu creșterea riscului de supraponderalitate și obezitate la copii și generațiile tinere. Unul din doi români este supraponderal, iar aproximativ unul din trei este obez. O alimentație echilibrată poate fi o soluție la această problemă.

Autoritățile de sănătate publică, nutriționiștii și organizațiile de sănătate, inclusiv OMS, recomandă consumul de cereale integrale în detrimentul celor rafinate.. Cerealele integrale sunt un ingredient alimentar. Pentru ca un produs să poată fi încadrat la categoria de cereale integrale trebuie să conțină cel puțin 50% ingrediente din cereale integrale, raportate la greutatea uscată. Nutriționiștii spun că ar trebui să consumăm trei porții de cereale integrale pe zi. O porție este de aproximativ 16 g de cereale integrale – aceasta ar putea fi o felie de pâine integrală, 6-7 linguri de cereale pentru micul dejun sau trei linguri cu vârf de paste integrale fierte. Cu toate acestea, în România, aportul mediu de cereale integrale este de doar o porție.

De ce este important acest lucru pentru noi, în România?

Îngrijorările sunt și mai mari dacă ne uităm la statisticile privind greutatea corporală a copiilor, deoarece majoritatea copiilor obezi vor deveni adulți obezi. 28% dintre copiii de 7 ani sunt supraponderali, iar 12% dintre ei sunt obezi în România, plasând țara noastră la mijlocul țărilor europene. De asemenea, peste o treime din Generația Z din România sunt supraponderali sau obezi.

Cum s-au implicat Nestlé și CPW în popularizarea cerealelor integrale?

Numai în 2023, Nestlé și CPW au furnizat 9 miliarde de boluri de cereale fortificate, susținând aportul zilnic de fibre, fier, calciu și vitamine esențiale. Inovația în rețete a dus la +14% fibre, -10% zahăr și -25% sare în întregul nostru portofoliu global – toate acestea menținând în același timp gustul minunat pe care familiile îl iubesc. CPW ajută familiile să se bucure de mic dejunuri gustoase și benefice pentru ele. Fiecare bol este un pas către obiceiuri mai sănătoase și mai sustenabile.

Nestlé și CPW susțin Ziua Internațională a Cerealelor Integrale, sărbătorită anual în noiembrie, un eveniment dedicat creșterii gradului de conștientizare cu privire la importanța cerealelor integrale pentru sănătatea tuturor, pe tot parcursul vieții.

Nestlé și CPW îndeamnă guvernele să recunoască importanța cerealelor integrale pentru sănătatea pe tot parcursul vieții și solicită un peisaj de reglementare favorabil printr-o definiție globală a alimentelor din cereale integrale. Nestlé și CPW oferă o gamă diversă de produse cu cereale integrale și subliniază rolul lor nutritiv, cât și impactul asupra mediului.

Cereal Partners Worldwide (CPW) este o asociere între Nestlé și General Mills care promovează o alimentație echilibrată și sustenabilă și își propune să îmbunătățească micul dejun prin încorporarea cerealelor integrale în produsele sale.