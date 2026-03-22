Consumul frecvent de cartofi prăjiți a fost asociat cu un risc mai mare de a dezvolta diabet de tip 2, comparativ cu coacerea, fierberea sau piureul din acest tubercul.

Consumul de cartofi prăjiți de trei ori pe săptămână crește șansele de a dezvolta această boală cu 20% – iar consumul de cinci ori pe săptămână cu 27% – potrivit unui studiu publicat în British Medical Journal și citat de The Guardian.

La nivel global, cartofii sunt a treia cultură alimentară cea mai consumată, după orez și grâu.

Nouă din zece dintre cele aproximativ 5,8 milioane de persoane din Marea Britanie care suferă de diabet au forma de tip 2 a bolii, care este strâns asociată cu stilul de viață, în special cu dieta.

Concluziile confirmă faptul că cartofii în sine nu reprezintă un pericol pentru sănătate, dar prăjirea lor pentru a le transforma în cartofi prăjiți și consumul regulat al acestora cresc probabilitatea de a fi diagnosticat cu diabet de tip 2.

O echipă internațională de cercetători, condusă de Seyed Mohammad Mousavi, expert în sănătate publică la Universitatea Harvard, a investigat relația dintre consumul de cartofi și riscul de a dezvolta diabet de tip 2.

Ei și-au bazat concluziile pe chestionare alimentare completate de 205.000 de profesioniști din domeniul sănătății din SUA la fiecare patru ani, între 1984 și 2021.

S-a constatat că persoanele care consumă cartofi prăjiți de trei ori pe săptămână își cresc riscul de diabet cu 20%, dar cele care consumau cartofi cu aceeași regularitate, după ce îi coceau, îi fierbeau sau îi transformau în piure, își creșteau riscul cu doar 5%.

„Conținutul ridicat de amidon al cartofilor, care duce la un indice glicemic și o sarcină glicemică ridicate, combinat cu posibila pierdere de nutrienți și posibilele riscuri pentru sănătate rezultate din diverse metode de gătit, ar putea contribui la efecte adverse asupra sănătății”, explică studiul.

Înlocuirea cartofilor cu cereale integrale reduce riscul de diabet cu 8%, iar dacă se consumă cereale în locul cartofilor prăjiți, riscul scade cu 19%.

„Cartofii pot face parte dintr-o dietă sănătoasă, dar modul în care îi preparăm face diferența. Cartofii fierți, copți sau piure sunt în mod natural săraci în grăsimi și o sursă de fibre, vitamina C și potasiu. Dar când îi prăjim în ulei pentru a obține chipsuri sau cartofi prăjiți, mai ales în porții mari și cu adaos de sare, aceștia devin mai puțin sănătoși datorită conținutului ridicat de grăsimi, sare și calorii, care este mult mai probabil să contribuie la creșterea în greutate și să sporească riscul de diabet de tip 2”, a explicat Dr. Kawther Hashem, lector în nutriție și sănătate publică la Universitatea Queen Mary din Londra.

Cu toate acestea, înlocuirea oricărei forme de cartofi cu orez alb este o idee proastă, deoarece duce la un risc crescut de diabet de tip 2, a constatat studiul.

„Această cercetare întărește mesajul simplu, și anume să vă bucurați de cartofi – doar să nu vă bazați pe cartofi prăjiți ca opțiune preferată. Și, acolo unde este posibil, încercați să îi înlocuiți cu cereale integrale, cum ar fi orezul brun, grâul bulgur, pastele integrale sau chiar cartofii dulci cu coajă, care sunt mai sănătoase și protejează sănătatea pe termen lung”, a adăugat Dr. Hashem.

Cercetătorii au subliniat că descoperirile lor sunt de natură observațională și nu demonstrează o relație de cauzalitate între consumul de cartofi prăjiți și riscul de diabet de tip 2.