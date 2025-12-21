Aceste schimbări pot avea consecințe importante asupra sănătății, mai ales în cazul persoanelor cu afecțiuni cardiovasculare, diabet sau prediabet, boli hepatice, biliare ori pancreatice, dar și în rândul vârstnicilor și copiilor. Pentru aceste categorii, mesele copioase și modificarea bruscă a rutinei zilnice pot duce la apariția unor situații medicale care necesită intervenție de urgență.

„Este o realitate medicală pe care o vedem an de an: mesele abundente și schimbarea bruscă a stilului de viață pot declanșa probleme serioase chiar și la persoane aparent sănătoase. În preajma Crăciunului, ritmul de viață al românilor se modifică radical. Mesele devin mai bogate în grăsimi, sare și zahăr, programul de somn este dat peste cap, stresul organizării sărbătorilor slăbește imunitatea, iar consumul de alcool crește semnificativ. Mulți pacienți omit tratamentele cronice sau mănâncă neregulat, ceea ce favorizează dezechilibre digestive, metabolice și cardiovasculare. Însă organismul nu este pregătit să proceseze cantități mari de grăsimi, alcool și dulciuri într-un timp atât de scurt. De aceea apar crizele biliare, hiperglicemiile sau episoadele hipertensive exact în zilele de Crăciun”, explică dr. Narcisa Călotă, fondatoarea CEC Medical Clinic.

An de an, unitățile medicale semnalează o creștere semnificativă a prezentărilor cauzate de indigestii grave, crize biliare, pancreatite, episoade de hipertensiune arterială și cazuri de toxiinfecții alimentare.

De sărbători pot fi declanșate probleme medicale cu repercusiuni pe termen lung, iar medicii atrag atenția că un episod acut apărut în această perioadă nu se încheie odată cu trecerea Crăciunului. Unele probleme medicale se pot agrava până la operație.

Crizele biliare declanșate de mesele grase pot duce la formarea și agravarea calculilor, necesitând ulterior intervenție chirurgicală.

Pancreatita acută poate afecta definitiv funcția pancreasului, crescând riscul unor complicații metabolice ulterioare.

Excesele de zahăr pot accelera trecerea de la prediabet la diabet, cu efecte de durată asupra metabolismului.

Consumul crescut de sare și alcool poate favoriza instalarea hipertensiunii sau a aritmiilor cardiace.

La nivel hepatic , mesele foarte bogate și alcoolul pot agrava ficatul gras și pot declanșa inflamații care evoluează spre fibroză.

Sănătatea dentară poate fi afectată prin apariția cariilor, fracturilor dentare sau infecțiilor care impun tratamente complexe luni întregi.

Somnul insuficient și alimentația dezordonată slăbesc imunitatea, crescând riscul infecțiilor recurente.

Creșterea în greutate este un risc real: cercetările internaționale arată că oamenii câștigă în medie 1,35% din greutatea corporală în perioada Crăciun–Revelion, adică aproximativ 2–3 kilograme — surplus care nu se pierde complet și se poate acumula de la an la an.

Un studiu publicat în British Medical Journal a arătat o creștere generală de 15% a atacurilor de cord în timpul sărbătorilor de iarnă, iar pe 24 decembrie (Ajunul Crăciunului) riscul de infarct a fost cu până la 37% mai mare comparativ cu alte zile analizate pe parcursul mai multor ani. Aceste vârfuri au fost observate în special la persoanele peste 75 de ani și la cei cu diabet sau boli cardiovasculare existente.

Problemele digestive apar rapid atunci când alimentația bogată și alcoolul suprasolicită ficatul, stomacul, vezica biliară și pancreasul.

Românii pot fi afectați de:

indigestii severe și dureri abdominale

colici biliare și crize hepatice

pancreatită acută

toxiinfecții alimentare provocate de alimente păstrate incorect

Problemele cardiace și metabolice sunt frecvente, deoarece excesele alimentare și alcoolul destabilizează tensiunea și glicemia. Pot apărea episoade hipertensive, aritmii, creșteri bruște ale glicemiei la persoanele cu diabet sau prediabet.

Problemele stomatologice cresc semnificativ în perioada sărbătorilor, pe fondul consumului ridicat de dulciuri și al alimentelor dure.

Românii se pot confrunta cu:

dureri dentare accentuate

fracturi ale plombelor sau coroanelor

inflamații și infecții dentare deja existente

sensibilitate crescută după dulciuri, băuturi reci sau alcool

Vârstnicii sunt vulnerabili din cauza bolilor cronice, a toleranței digestive reduse și a sensibilității la fluctuațiile tensiunii. Pot avea risc crescut de crize cardiace, probleme digestive severe sau dezechilibre metabolice.

Copiii reacționează rapid la excese alimentare și la alimentația necorespunzătoare. Simptomele sunt dureri de burtă, vărsături, diaree, alergii alimentare, sensibilitate dentară după dulciuri sau risc de infecții respiratorii din cauza somnului perturbat.

Persoanele cu diabet sau prediabet sunt în pericol din cauza variațiilor glicemice produse de dulciuri și mese bogate. Aceștia riscă hiperglicemii, deshidratare, amețeli și stare generală alterată.

Pentru pacienții cu boli cardiace, excesul de sare, alcool și stresul pot agrava afecțiunile existente, care generează creșteri ale tensiunii, tulburări de ritm sau dureri toracice.

La persoanele cu probleme biliare sau pancreatice, riscul de crize biliare, pancreatită și durere abdominală intensă este foarte mare în această perioadă.

„Chiar și persoanele tinere sau fără diagnostice cunoscute pot ajunge la Urgențe dacă își suprasolicită organismul. Sărbătorile sunt un test pentru sistemul digestiv și cardiovascular, iar echilibrul este esențial. De aceea, recomandăm prevenția: evitarea exceselor, menținerea stilului de viață obișnuit și păstrarea obiceiului de a mânca temperat și normal. Organismul reacționează mult mai bine când nu este forțat cu mese grele și combinate, iar câteva alegeri inspirate pot face diferența între un Crăciun liniștit și o vizită la Urgențe”, subliniază dr. Narcisa Călotă, fondatoarea CEC Medical Clinic.

Pentru problemele digestive, medicii recomandă evitarea combinațiilor grele și consumul moderat, deoarece excesele alimentare sunt principala cauză a crizelor biliare și indigestiilor.

Românii ar trebui să:

consume porții mici și mese regulate

limiteze grăsimile și prăjelile

evite alcoolul pe stomacul gol

Pentru afecțiunile cardiace și metabolice, este esențial ca pacienții să își mențină tratamentele obișnuite și să evite excesele alimentare care pot destabiliza tensiunea și glicemia.

Aceștia trebuie să:

monitorizeze tensiunea

consume sare moderat

verifice glicemia mai des în cazul persoanelor cu diabet

Pentru sănătatea stomatologică, medicii subliniază că protecția dinților rămâne importantă chiar și în perioada sărbătorilor, când consumul de dulciuri crește semnificativ. E indicat ca românii să limiteze dulciurile lipicioase, să evite alimentele foarte dure și să nu amâne vizita la medic dacă apare durerea.

Pentru orice român, câteva reguli simple pot preveni multe neplăceri medicale și pot asigura un Crăciun fără vizite la Urgențe: hidratare adecvată, plimbări ușoare după masă, odihnă suficientă, păstrarea corectă a alimentelor pentru a evita toxiinfecțiile.