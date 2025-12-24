De sărbători, mulți români mănâncă mult, stau treji până târziu, beau mai mult alcool și uită de medicamente sau de regulile de sănătate. Cei mai expuși la probleme în această perioadă sunt: persoanele cu boli de inimă, cei cu diabet sau prediabet, cei cu probleme la ficat, fiere sau pancreas, bătrânii și copiii. Pentru ei, mesele bogate și schimbarea obiceiurilor pot provoca urgențe medicale, spun specialiștii de la CEC Medical Clinic.

În fiecare an, spitalele văd mai multe cazuri de indigestie gravă, crize la fiere, inflamații la pancreas, tensiune ridicată și toxiinfecții alimentare.

„Este o realitate medicală pe care o vedem an de an: mesele abundente și schimbarea bruscă a stilului de viață pot declanșa probleme serioase chiar și la persoane aparent sănătoase. În preajma Crăciunului, ritmul de viață al românilor se modifică radical. Mesele devin mai bogate în grăsimi, sare și zahăr, programul de somn este dat peste cap, stresul organizării sărbătorilor slăbește imunitatea, iar consumul de alcool crește semnificativ. Mulți pacienți omit tratamentele cronice sau mănâncă neregulat, ceea ce favorizează dezechilibre digestive, metabolice și cardiovasculare. Însă organismul nu este pregătit să proceseze cantități mari de grăsimi, alcool și dulciuri într-un timp atât de scurt. De aceea apar crizele biliare, hiperglicemiile sau episoadele hipertensive exact în zilele de Crăciun”, explică dr. Narcisa Calotă, fondatoarea CEC Medical Clinic.

De sărbători, excesele alimentare și alcoolul pot provoca probleme de sănătate care nu dispar odată cu Crăciunul și uneori pot duce la operații sau complicații pe termen lung.

Ce riscuri există:

Fierul și vezica biliară: mesele grase pot declanșa crize biliare și calculi care uneori necesită operație.

Pancreasul: pancreatita acută poate afecta funcția pancreasului și crește riscul de probleme metabolice.

Zahărul: consumul mare de dulciuri poate grăbi trecerea de la prediabet la diabet.

Sarea și alcoolul: pot provoca hipertensiune sau bătăi neregulate ale inimii.

Ficatul: mesele bogate și alcoolul pot agrava ficatul gras și pot provoca inflamații.

Dinții: dulciurile și alimentele tari pot duce la carii, fracturi ale plombelor sau infecții dentare care necesită tratamente lungi.

Imunitatea: somnul scurt și mâncatul haotic slăbesc sistemul imunitar și cresc riscul infecțiilor.

Greutatea: în medie, oamenii pun 2–3 kg în perioada Crăciun–Revelion, care se pot aduna an de an.

Statistici importante:

Riscul de atac de cord crește cu 15% în timpul sărbătorilor și pe Ajunul Crăciunului poate fi chiar cu 37% mai mare, mai ales la persoanele peste 75 de ani și la cei cu diabet sau boli de inimă.

Probleme digestive frecvente:

Indigestii și dureri abdominale

Crize biliare și hepatice

Pancreatită acută

Toxiinfecții alimentare

Probleme cardiace și metabolice:

Episoade de hipertensiune

Aritmii

Creșteri bruște ale glicemiei la diabetici sau prediabetici

Probleme dentare:

Dureri accentuate

Fracturi ale plombelor sau coroanelor

Infecții sau inflamații existente

Sensibilitate la dulciuri, băuturi reci sau alcool

Vârstnicii sunt mai vulnerabili din cauza bolilor cronice, a digestiei slabe și a tensiunii care se poate schimba ușor. Ei pot avea crize cardiace, probleme digestive serioase sau dezechilibre ale metabolismului.

Copiii reacționează rapid la mâncatul în exces sau la alimente nepotrivite. Ei pot avea dureri de burtă, vărsături, diaree, alergii, dureri de dinți după dulciuri și pot răci ușor dacă nu dorm bine.

Persoanele cu diabet sau prediabet riscă variații mari ale glicemiei din cauza dulciurilor și meselor bogate. Pot apărea hiperglicemii, deshidratare, amețeli și stări generale proaste.

Cei cu boli de inimă trebuie să fie atenți la sare, alcool și stres, pentru că acestea pot crește tensiunea, provoca bătăi neregulate ale inimii sau dureri în piept.

Persoanele cu probleme la fiere sau pancreas au risc mare de crize biliare, pancreatită și dureri abdominale puternice.

„Chiar și persoanele tinere sau fără diagnostice cunoscute pot ajunge la Urgențe dacă își suprasolicită organismul. Sărbătorile sunt un test pentru sistemul digestiv și cardiovascular, iar echilibrul este esențial. De aceea, recomandăm prevenția: evitarea exceselor, menținerea stilului de viață obișnuit și păstrarea obiceiului de a mânca temperat și normal. Organismul reacționează mult mai bine când nu este forțat cu mese grele și combinate, iar câteva alegeri inspirate pot face diferența între un Crăciun liniștit și o vizită la Urgențe”, subliniază dr. Narcisa Calotă.

Pentru digestie:

Evită combinațiile grele și mănâncă moderat, ca să previi indigestia și crizele biliare.

Sfaturi: Porții mici și mese regulate Limitează grăsimile și prăjelile Nu consuma alcool pe stomacul gol



Pentru inimă și metabolism:

Urmează tratamentele obișnuite și evită excesele care pot crește tensiunea sau glicemia.

Sfaturi: Măsoară tensiunea regulat Folosește sare cu măsură Persoanele cu diabet să verifice glicemia mai des



Pentru dinți:

Protejează dinții chiar și de sărbători, când se consumă multe dulciuri.

Sfaturi: Limitează dulciurile lipicioase Evită alimentele foarte dure Nu amâna vizita la medic dacă apar dureri



Reguli generale pentru toți: