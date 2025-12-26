Emma Heming Willis explică, într-o postare pe blogul său, faptul că sărbătorile ajung să funcționeze ca o oglindă, în care devine vizibilă distanța dintre ce a fost, ce este și ce se spera că va fi. Ea arată că, atunci când îngrijești o persoană cu demență, tradițiile care înainte veneau firesc ajung să necesite planificare intensă, iar momentele de bucurie sunt adesea amestecate cu durere.

În același timp, subliniază că sărbătorile nu dispar odată cu boala, ci se transformă. Sensul lor nu mai stă în perfecțiune sau în respectarea strictă a obiceiurilor, ci în prezență și apropiere.

Emma Heming Willis transmite că este firesc ca îngrijitorii să simtă doliu, chiar dacă persoana iubită este încă în viață. Ea vorbește despre un tip de pierdere ambiguă, legată de dispariția unor rutine, conversații și roluri care păreau permanente. Acest doliu apare tocmai pentru că lucrurile nu mai pot fi trăite la fel ca înainte.

Potrivit ei, acceptarea acestor emoții nu înseamnă eșec, ci o reacție normală la schimbare. Doliul nu este un semn de nerecunoștință, ci o expresie a iubirii și a atașamentului față de ceea ce a fost.

„Sărbătorile au felul lor de a ține o oglindă în fața noastră, reflectând cine am fost, cine suntem și ce ne imaginam că vor fi. Când ai grijă de cineva cu demență, acea reflecție poate fi deosebit de dureroasă. Tradițiile care odinioară păreau simple necesită acum planificare – multă planificare. Momentele care aduceau bucurie pură pot veni însoțite de o rețea de durere. Știu asta pentru că o trăiesc. Și totuși, în ciuda tuturor acestor lucruri, încă poate exista sens. Încă poate exista căldură. Încă poate exista bucurie. Am învățat că sărbătorile nu dispar atunci când demența intră în viața ta. Se schimbă”, a scris ea.

Soția lui Bruce Willis evocă rolul central pe care acesta îl avea în familie în perioada sărbătorilor. El era cel care aducea energia, rutina și stabilitatea, iar lipsa acestor gesturi creează un gol greu de ignorat. Ea mărturisește că durerea poate apărea în cele mai banale momente, de la scosul decorațiunilor până la aprinderea luminilor sau ascultarea unui colind cunoscut.

În același timp, spune că este permis să existe și iritare sau frustrare, nu ca formă de reproș, ci ca reacție umană la responsabilitățile suplimentare și la conștientizarea schimbării.

Emma Heming Willis explică faptul că presiunea de a face sărbătorile să pară „normale” poate deveni copleșitoare. Imaginile ideale promovate peste tot pot accentua sentimentul de pierdere atunci când realitatea nu se mai potrivește cu ele. În experiența ei, flexibilitatea nu înseamnă abandonarea tradițiilor, ci adaptarea lor la prezent.

Ea subliniază că sensul sărbătorilor nu este dat de amploare sau perfecțiune, ci de conexiune. A face loc unor obiceiuri noi nu șterge trecutul, ci recunoaște că viața continuă într-o formă diferită.

Mesajul se încheie cu ideea că bucuria nu anulează durerea și nici durerea nu elimină bucuria. Cele două pot coexista. Pentru ea, sărbătorile vor însemna în continuare timp petrecut împreună, gesturi simple, râsete și lacrimi, toate parte din aceeași realitate.

„Sărbătorile au darul de a ne ține o oglindă în față, reflectând cine am fost, cine suntem și ce ne imaginam că vor fi. Când ai grijă de cineva cu demență, acea reflecție poate fi deosebit de dureroasă. Tradiții care cândva păreau simple cer acum planificare — multă planificare. Momentele care aduceau o bucurie necomplicată pot veni acum încurcate într-o rețea de durere. Știu asta pentru că trăiesc această realitate. Și totuși, în ciuda a tot, încă poate exista sens. Încă poate exista căldură. Încă poate exista bucurie. Am învățat că sărbătorile nu dispar atunci când demența intră în viața ta. Se schimbă. Înainte de orice altceva, vreau să spun asta: e în regulă să suferi. Durerea nu aparține doar morții. Ea aparține schimbării și pierderii ambigue pe care îngrijitorii o cunosc atât de bine. Aparține conștientizării că lucrurile nu se vor mai desfășura cum o făceau odinioară. Aparține absenței unor rutine, conversații sau roluri care erau atât de familiare, încât nu ți-ai fi imaginat vreodată că se vor sfârși. Pentru mine, sărbătorile poartă amintirea lui Bruce fiind în centrul tuturor lucrurilor. Îi plăcea această perioadă a anului — energia, timpul petrecut cu familia, tradițiile. El era cel care făcea clătite, cel care ieșea cu copiii în zăpadă, prezența stabilă care se mișca prin casă în timp ce ziua decurgea. Era o liniște în rutina de a ști exact cum va arăta ziua, mai ales pentru mine, o persoană de obiceiuri. Demența nu șterge aceste amintiri. Dar creează un spațiu între atunci și acum. Și acel spațiu poate durea. Durerea în timpul sărbătorilor poate apărea în moduri neașteptate. Poate apărea în timp ce scoți decorațiunile din cutii, împachetezi cadouri sau auzi un cântec familiar. Te poate lua prin surprindere în mijlocul unei camere pline de oameni sau într-un moment de liniște, când toți ceilalți s-au culcat. Mă trezesc, fără răutate, bombănindu-l pe Bruce în timp ce mă chinui cu instalația de Crăciun sau fac lucruri care odată îi reveneau lui. Nu pentru că sunt supărată pe el, nici vorbă, ci pentru că îmi lipsește felul în care conducea totul în acea perioadă. Da, m-a învățat bine, dar tot am dreptul să simt frustrarea care vine odată cu încă un memento al faptului că lucrurile s-au schimbat. Dacă simți acel amestec de durere (și da, iritare uneori), nu înseamnă că faci ceva greșit în timpul sărbătorilor. Înseamnă că reacționezi sincer la o pierdere foarte reală. Poți să duci dorul a ceea ce a fost și totuși să fii prezent pentru ceea ce este. Una dintre cele mai dificile părți ale sărbătorilor, ca îngrijitor, este presiunea — atât din exterior, cât și din interior — de a face totul să pară „normal”. Suntem înconjurați de imagini despre cum „ar trebui” să fie sărbătorile — case perfect decorate, reuniuni pline de voie bună, fețe zâmbitoare în pijamale asortate. Chiar dacă știm că acele imagini sunt regizate, ele tot pot crea un sentiment de eșec și o pierdere în plus atunci când realitatea noastră nu se potrivește. Când demența face parte din viața familiei tale, „normalul” devine un obiectiv în continuă mișcare. Mult timp am vrut ca sărbătorile să rămână exact așa cum erau, ca și cum asta ne-ar fi protejat de ceea ce se întâmpla. Dar învăț că flexibilitatea nu înseamnă resemnare. Înseamnă adaptare. Înseamnă să alegi compasiunea și realitatea în locul perfecțiunii. Înseamnă să înțelegi că sensul nu stă în cât de mare este adunarea sau cât de bine arată totul. Sensul stă în prezență. Există o teamă tăcută pe care mulți îngrijitori o poartă: dacă creez amintiri noi, înseamnă că renunț la cele vechi. Dar crearea de amintiri noi nu șterge ce a fost înainte. Nu diminuează dragostea sau istoria pe care o ai. Pur și simplu recunoaște că viața se desfășoară acum altfel. Există ideea greșită că, dacă sărbătorile nu sunt cum au fost, înseamnă că sunt goale. Dar sensul nu are nevoie ca totul să rămână la fel. Are nevoie de conexiune. Anul acesta, familia noastră va despacheta cadouri și va sta la masă la micul dejun. Dar, în loc ca Bruce să facă clătitele noastre preferate, le voi face eu. Și nu, nu pot să dau rețeta secretă a familiei. Vom pune un film de Crăciun. Vor fi râsete și îmbrățișări. Și, cu siguranță, vor fi și lacrimi — pentru că putem să plângem și totodată să facem loc bucuriei. Bucuria nu anulează tristețea. Tristețea nu anulează bucuria. Ele pot coexista. Pe măsură ce treci prin sărbători, sper să porți cu tine aceste adevăruri: – Nu este un eșec dacă lucrurile arată diferit. Te adaptezi.

– Nu datorezi nimănui explicații pentru felul în care alegi să sărbătorești sau nu.

– E în regulă să simplifici. Mai puțin poate însemna mai mult.

– Durerea nu e un semn de nerecunoștință. E un semn de iubire.

– Bucuria nu trebuie să fie zgomotoasă ca să fie reală”, a scris Emma Heming Willis, soția actorului american Bruce Willis.