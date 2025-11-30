Familia actorului Bruce Willis a luat decizia de a contribui la cercetarea medicală prin donarea creierului acestuia, după trecerea sa în neființă. Decizia vine în contextul luptei actorului cu o formă agresivă de demență frontotemporală (DFT), diagnosticată în 2023, după ce anterior fusese depistată o afazie care îi afectase semnificativ capacitatea de comunicare.

În ultimii ani, starea lui Willis s-a deteriorat rapid, iar viața de zi cu zi a actorului a fost puternic influențată de boală. Familia – inclusiv cele trei fiice adulte, fosta soție Demi Moore și actuala soție, Emma Heming Willis – a ales să vorbească deschis despre suferința lui, menținând transparența în legătură cu evoluția afecțiunii.

Decizia de a dona creierul lui Bruce pentru cercetare a fost confirmată de Emma Heming, după lansarea cărții actorului, The Unexpected Journey. Analiza post-mortem a creierului poate ajuta comunitatea medicală să identifice anomalii proteice și mutații genetice, contribuind astfel la înțelegerea și dezvoltarea tratamentelor pentru DFT, o boală considerată rară.

De la momentul publicării diagnosticului, fiica cea mare a actorului, Rumer Willis, a oferit constant informații despre starea tatălui său. Recent, Bruce a fost mutat într-o locuință special amenajată, unde beneficiază de supraveghere și îngrijire permanentă, asigurată 24 de ore din 24.

Familia, deși afectată profund de suferința actorului, a dorit să transforme experiența dureroasă într-un gest care să sprijine alte persoane aflate în situații similare și să contribuie la progresul cercetării medicale.

Spre deosebire de Alzheimer, care afectează în principal memoria, DFT se manifestă adesea inițial prin schimbări de comportament, personalitate sau abilități lingvistice – aspecte esențiale pentru un actor de talia lui Willis.

Primele semne ale bolii au fost legate de limbaj: dificultăți în vorbire, răspunsuri întârziate și stângăcie în comunicare, ceea ce a reprezentat o provocare uriașă pentru cariera sa. Pe măsură ce boala a avansat, au apărut și alte simptome specifice, precum schimbări comportamentale, apatie, comportamente compulsive sau lipsa empatiei. De asemenea, demența poate duce la probleme fizice, cum ar fi rigiditate, coordonare precară și dificultăți la înghițire.

Potrivit soției sale, Emma Heming Willis, Bruce își păstrează mobilitatea și sănătatea generală, însă funcțiile cognitive se deteriorează rapid. Pentru a-i oferi un mediu stabil și adecvat, familia a decis să îl mute într-o locuință separată, cu un singur nivel, unde beneficiază de îngrijire permanentă din partea unei echipe specializate, asigurând astfel siguranță și sprijin constant pentru cele trei fiice ale lor.

În prezent, nu există tratamente care să încetinească evoluția DFT. Managementul bolii se concentrează pe ameliorarea simptomelor și menținerea unei bune calități a vieții prin terapie de vorbire, îngrijire suportivă și, uneori, medicamente pentru probleme comportamentale sau de dispoziție. Durata medie de viață după apariția simptomelor este estimată între șapte și treisprezece ani, deși aceasta poate varia semnificativ de la un pacient la altul.