Diagnosticat cu demență frontotemporală, Bruce Willis se confruntă cu o afecțiune care i-a schimbat radical viața, în ciuda unei averi estimate la 250 de milioane de dolari.

Boala l-a obligat să își încetinească ritmul și să se retragă definitiv din actorie în 2022, atunci când starea sa de sănătate s-a degradat vizibil.

Rumer Willis a vorbit despre ceea ce simte atunci când își vizitează tatăl, explicând că, deși acesta nu o mai recunoaște întotdeauna, îmbrățișările dintre ei păstrează aceeași emoție și apropiere. Celebrul actor locuiește în prezent separat de restul familiei, într-o locuință în care beneficiază de supraveghere permanentă asigurată de o echipă specializată.

Rumer merge frecvent la el împreună cu fiica sa, Louetta, iar aceste vizite rămân profund încărcate de afecțiune. Chiar dacă tatăl ei nu își dă seama de fiecare dată cine este, conexiunea emoțională dintre ei continuă să existe.

„Oamenii îmi adresează mereu aceeași întrebare și cred că îmi este foarte greu să răspund. Adevărul este că oricine suferă de demență nu se simte minunat, dar tatăl meu este bine, cât se poate pentru cineva care se luptă cu demența frontotemporală. Sunt atât de recunoscătoare că atunci când îl îmbrățișez, chiar dacă nu știe exact cine sunt, simte dragostea mea și eu o simt pe a lui. Încă văd o parte din el acolo, iar asta înseamnă enorm pentru mine”, a transmis fiica lui Bruce Willis, într-un videoclip publicat pagina de Instagram.

Familia actorului s-a mobilizat în fața bolii și a format un sprijin unit în jurul lui Bruce Willis. Acesta este tatăl a cinci fete: Rumer, Tallulah și Scout, din mariajul cu Demi Moore, și Mabel și Evelyn, din căsătoria cu Emma Heming Willis.

„Fetele plâng, le lipsește foarte mult tatăl lor”, spunea acum câteva săptămâni și Emma Heming, soția lui Bruce Willis, despre cele două fete de 13 și 11 ani pe care cei doi le au împreună.

De când actorul s-a retras din viața publică, cele două familii au lăsat deoparte orice diferențe și s-au transformat într-un front comun. Toți cei apropiați lui împărtășesc constant informații despre starea sa, arătând că, în ciuda încercărilor prin care trec, familia rămâne cea mai puternică formă de susținere.

Demența frontotemporală este o boală neurodegenerativă care afectează în mod progresiv lobii frontali și temporali ai creierului, zone responsabile de personalitate, comportament, limbaj și controlul emoțiilor.

Aceasta duce la modificări comportamentale și sociale evidente, dificultăți de comunicare, pierderi de empatie și, în timp, afectarea capacității de planificare și luare a deciziilor.