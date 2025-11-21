Actorul canadian Spencer Lofranco, cunoscut pentru rolurile sale din filmele „Gotti” și „Unbroken”, a murit pe 18 noiembrie, la vârsta de 33 de ani. Informația a fost confirmată de fratele său, Santino Lofranco, printr-un mesaj emoționant publicat pe Instagram, în care i-a adus un omagiu fratelui său.

„Legendei @roccowinning. Fratele meu. Ai trăit o viață la care doar unii pot visa. Ai schimbat viețile oamenilor, iar acum ești alături de Dumnezeu. Te voi iubi mereu și îmi vei lipsi, Bear. Odihnește-te în pace”, a scris el.

Autoritățile din British Columbia au anunțat că motivul morții nu a fost încă stabilit și că investigația este în curs. Lofranco locuia în Surrey, după ce se mutase acolo în anul 2021.

Moartea actorului a stârnit un val de emoție pe rețelele sociale, unde fanii și apropiații săi au transmis mesaje de condoleanțe și reflecții despre viața și luptele sale personale. Mulți au vorbit despre importanța sănătății mintale și a sprijinului real pentru cei care se confruntă cu dependențe sau dificultăți psihologice. Alții și-au amintit de întâlniri personale cu actorul.

Comentariile fanilor reflectă atât durerea pierderii, cât și îngrijorarea față de soarta multor tineri artiști. Fanii săi au transmis un apel la mai multă empatie și implicare față de persoanele aflate în suferință.

„Sănătatea mintală este reală și puternică. Trebuie să încetăm cu reacțiile anti-vaccinare și să realizăm că bărbații și-au luat întotdeauna viața și că au nevoie de sprijin. Nu de judecată. Odihnește-te în pace, Spencer. Transmitem dragoste celor care sunt în doliu. Un actor atât de tânăr și talentat. Dacă te lupți, te rog să ceri ajutor. Drogurile nu sunt soluția. L-am cunoscut la AA în B.C. Era foarte amabil și modest, nu spunea niciodată că era destul de faimos. Sper că acum ești în pace! Este absolut trist. Nu l-am cunoscut, dar era talentat și avea probleme foarte grave. De aceea iubesc familiile africane, chiar înainte ca el să-și tatueze fața, oamenii care au intervenit pentru că ne implicăm în treburile celorlalți. E trist să vezi asta. E foarte trist. E evident că se auto-medica și avea nevoie de ajutor profesional. În aceste videoclipuri, îmi amintește de un membru al familiei care s-a luptat cu dependența și s-a auto-medicat cu droguri încă din adolescență, în loc să ia medicamentele antipsihotice. Ugh, odihnește-te în pace. Rugăciuni pentru familia lui. Atât de mulți tineri mor! Ce trist! Ce păcat. Cum de familia lui nu a observat semnele că avea nevoie de ajutor?”, au scris oamenii pe Facebook.

Spencer Lofranco s-a născut pe 18 octombrie 1992, în Toronto, Ontario. A debutat în cinematografie în 2013, în filmul romantic „At Middleton”. Tot în acel an, a fost implicat într-un incident rutier grav, după ce a părăsit locul unui accident în urma căruia un biciclist a suferit o fractură de șold. Ca urmare, a fost condamnat la 50 de zile de muncă în folosul comunității, doi ani de probațiune și plata unor despăgubiri de 161.000 de dolari.

Cariera sa a cunoscut o ascensiune rapidă după apariția în: „Jamesy Boy” (2014), unde a interpretat rolul principal, „Unbroken” (2014), regizat de Angelina Jolie, „King Cobra” (2016), „Dixieland” (2015), „Gotti” (2018), unde l-a jucat pe John Gotti Jr., rol considerat ultima sa apariție importantă pe ecran.

În ultimii ani, Lofranco s-a orientat către arta stradală, fiind activ și ca artist vizual.