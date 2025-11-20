Doliu în PSD! A murit Dumitru Gherman
Fostul deputat PSD de Bihor, Dumitru Gherman, a murit, miercuri. Acesta a decedat la vârsta de 70 de ani, după o luptă îndelungată cu o boală incurabilă.
Vestea decesului său a fost dată de Sorin Roman, șeful APIA Bihor, coleg și prieten al regretatului politician.
„Drum lin spre Ceruri bunul meu coleg și prieten (Mitru) Gherman! Dumnezeu să-l odihnească în pace”, a fost mesajul lui Roman.
Viața și activitatea lui Dumitru Gherman
Dumitru Gherman s-a născut pe 28 decembrie, în comuna Bratca, județul Bihor, și a fost o figură cunoscută în viața politică locală și națională. Primii pași în politică i-a făcut la Oradea, unde a activat ca consilier local timp de mai multe mandate, în perioada cuprinsă între anii 1996–2000.
În anul 2015 a devenit consilier județean de Bihor, iar în anul 2017 a ajuns deputat în Parlamentul României, pe listele Partidului Social Democrat, după decesul Adelinei Coste. A ocupat această funcție până în decembrie 2020.
În timpul mandatului său, Dumitru Gherman s-a remarcat prin mai multe inițiative legislative. Cea mai controversată a fost „Legea recunoștinței între generații”, care propunea obligativitatea copiilor majori de a-și sprijini financiar părinții sau bunicii aflați în dificultate. Proiectul prevedea inițial sancțiuni dure pentru nerespectarea legii, însă, în urma valului de critici, acesta a fost retras.
Pe lângă aceasta, Gherman a susținut și inițiative apreciate, cum ar fi simplificarea procedurilor de obținere a cetățeniei române pentru diaspora și introducerea de ghișee dedicate femeilor cu copii și persoanelor vârstnice în instituțiile publice. Cei care l-au cunoscut îl descriu ca pe un om echilibrat, apropiat de oameni, pasionat de cultură, istorie și literatură, dar și ca pe un politician care a pus accent pe dialog și respect.
PSD nu-l va uita curând pe Dumitru Gherman
Moartea lui Dumitru Gherman a stârnit numeroase reacții în mediul online, unde colegi, foști colaboratori, prieteni și simplii cetățeni au postat mesaje de condoleanțe și i-au adus un ultim omagiu. Mulți au vorbit despre el ca despre „un om integru”, „un mentor”, „un reper moral” și „un adevărat om al stângii, care a crezut în dreptatea socială și în respectul față de cetățeni”. Alți români au subliniat caracterul său uman și dedicarea față de comunitate.
Mesajele de condoleanțe au continuat să curgă, majoritatea exprimând compasiune pentru familia îndurerată și recunoștință pentru activitatea sa publică și umană.
„Cu profundă durere și respect, ne luăm rămas-bun de la Dumitru Gherman, fost deputat de Bihor, un om care și-a dedicat viața comunității, valorilor democrației și binelui public. A fost un reper de integritate, echilibru și devotament, un om care a știut să asculte, să construiască și să rămână aproape de oameni, indiferent de vremuri sau funcții. Prin munca sa neobosită și prin exemplul personal, Dumitru Gherman a lăsat o amprentă durabilă asupra vieții politice și sociale a județului Bihor. Gândurile noastre se îndreaptă către familia îndurerată, căreia îi transmitem sincere condoleanțe și compasiune. Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Cu profundă tristețe anunț trecerea la cele veșnice a colegului și prietenului nostru, Dumitru Gherman, fost deputat. Ne luăm rămas-bun de la un om integru, sincer și dedicat celor din jur, a cărui bunătate și modestie vor rămâne mereu în inimile tuturor celor care l-au cunoscut. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să aducă alinare și putere familiei în aceste momente dureroase!
Astăzi am aflat cu profundă tristețe că a trecut la cele veșnice Dumitru Gherman, fost deputat și un om cu un caracter deosebit. Am avut onoarea să lucrez alături de el ca și consilier parlamentar, iar de la el am învățat multe lecții care m-au format atât profesional, cât și uman. Dumitru Gherman a fost un om devotat, un om de stânga în adevăratul sens al cuvântului, un om care a crezut în dreptate socială, în respect și în responsabilitate față de cei pe care îi servea. Integritatea și echilibrul său au rămas pentru mine repere solide. A fost un mentor, un sprijin și un reper moral. Dumnezeu să îl odihnească în pace și să îi așeze sufletul în lumină! Bunul Dumnezeu să le dăruiască alinare celor dragi rămași în urmă!
S-a stins din viață d-nul Dumitru Gherman, fost deputat. A fost un adevărat Om – bun, loial, sincer și dedicat celor din jurul său. Comunitatea pierde astăzi un om de caracter, un coleg și un prieten care și-a pus mereu sufletul în ceea ce a făcut. Dumnezeu să îl odihnească în pace. Condoleanțe familiei!
Astăzi am pierdut nu doar un coleg, ci un prieten drag – pe Dumitru Gherman. Pentru mine, Dumitru a însemnat mult mai mult decât un om al echipei: a fost sprijin, discreție, modestie, loialitate și bunătate. A fost omul pe care te puteai baza oricând, fără să ceară nimic în schimb. Deputat în perioada 2017-2020, secretar al OPSD pe regiunea de Nord-Vest, Dumitru a fost un om loial echipei din care a făcut parte, un activist și un militant desăvârșit, cu experiență profesională și politică, întotdeauna gata să-i ajute pe cei din jur! Pierderea lui lasă un gol greu de cuprins în cuvinte, iar amintirea lui rămâne vie în inimile noastre. Sincere condoleanțe familiei și tuturor celor care l-au iubit. Dumnezeu să îl odihnească în pace!
Este dureros să pierzi pe cineva atât de drag. D-l Dumitru Gherman , un om politic, desăvârșit , onest, cu multă omenie, care întreagai viață ia fost dedicată cetațenilor, un patriot cu onoare în numele dreptății. Ghidat în viața de un citat celebru : ,,Cerul instalat deasupra mea, iar legea morală în mine”! Immanuel Kant. I-am admirat forța cu care a comunicat cu oamenii simpli, dar și prestanța din viața politică, unde a cultivat respectul bazat pe dialog. A știut să rezolve cu înțelepciune și cu echilibru multe din situații, fiind loial comunității. În toți acești ani, lansat în mediul politic, mai mult sau mai puțin activ, sunt de apreciat calitățile politice dar și cele umane, pasiunea pentru literatura, istorie, cultură…. Angajamentul lui în viața, era, un act de conștiința de la care nu a abdicat niciodată. A luptat cu mult curaj cu suferința, unei boli incurabile și agresive lasând în urma lui un gol imens. Singurul loc de unde nu il poate lua nimeni este în inima noastră a celor care l-am indrågit necondiționat. Îți mulțumim cu respect și recunoștință. Îngerii să vegheze drumul tău lin către Dumnezeu. …Putere și mângâiere celor dragi !
Dumnezeu să vă odihnească în pace, domnule deputat Dumitru Gherman. Plecarea dumneavoastră lasă în urmă un gol adânc, pentru că ați fost un om cu inimă mare, cu bunătate adevărată și cu drag de oameni. Vă voi păstra mereu în amintire, cu respect și recunoștință. Sincere condoleanțe familiei îndoliate. Dumnezeu să le dea putere în aceste clipe grele.
”Oamenii nu mor. Ei se mută în stele și in inimile celor care îi iubesc.” În această dimineață a plecat la Dumnezeu un om deosebit, Dumitru Gherman. Va rămâne mereu în amintirea noastră a tuturor celor ce l-am cunoscut, apreciat și iubit. Dumnezeu să îl odihnească în pace și liniște!”, au scris românii pe Facebook.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.