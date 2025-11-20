Fostul deputat PSD de Bihor, Dumitru Gherman, a murit, miercuri. Acesta a decedat la vârsta de 70 de ani, după o luptă îndelungată cu o boală incurabilă.

Vestea decesului său a fost dată de Sorin Roman, șeful APIA Bihor, coleg și prieten al regretatului politician.

„Drum lin spre Ceruri bunul meu coleg și prieten (Mitru) Gherman! Dumnezeu să-l odihnească în pace”, a fost mesajul lui Roman.

Dumitru Gherman s-a născut pe 28 decembrie, în comuna Bratca, județul Bihor, și a fost o figură cunoscută în viața politică locală și națională. Primii pași în politică i-a făcut la Oradea, unde a activat ca consilier local timp de mai multe mandate, în perioada cuprinsă între anii 1996–2000.

În anul 2015 a devenit consilier județean de Bihor, iar în anul 2017 a ajuns deputat în Parlamentul României, pe listele Partidului Social Democrat, după decesul Adelinei Coste. A ocupat această funcție până în decembrie 2020.

În timpul mandatului său, Dumitru Gherman s-a remarcat prin mai multe inițiative legislative. Cea mai controversată a fost „Legea recunoștinței între generații”, care propunea obligativitatea copiilor majori de a-și sprijini financiar părinții sau bunicii aflați în dificultate. Proiectul prevedea inițial sancțiuni dure pentru nerespectarea legii, însă, în urma valului de critici, acesta a fost retras.

Pe lângă aceasta, Gherman a susținut și inițiative apreciate, cum ar fi simplificarea procedurilor de obținere a cetățeniei române pentru diaspora și introducerea de ghișee dedicate femeilor cu copii și persoanelor vârstnice în instituțiile publice. Cei care l-au cunoscut îl descriu ca pe un om echilibrat, apropiat de oameni, pasionat de cultură, istorie și literatură, dar și ca pe un politician care a pus accent pe dialog și respect.

Moartea lui Dumitru Gherman a stârnit numeroase reacții în mediul online, unde colegi, foști colaboratori, prieteni și simplii cetățeni au postat mesaje de condoleanțe și i-au adus un ultim omagiu. Mulți au vorbit despre el ca despre „un om integru”, „un mentor”, „un reper moral” și „un adevărat om al stângii, care a crezut în dreptatea socială și în respectul față de cetățeni”. Alți români au subliniat caracterul său uman și dedicarea față de comunitate.

Mesajele de condoleanțe au continuat să curgă, majoritatea exprimând compasiune pentru familia îndurerată și recunoștință pentru activitatea sa publică și umană.