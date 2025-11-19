Cornel Ungureanu a fost considerat un pilon al criticii și istoriei literare de după anii ’60, un intelectual care a menținut literatura română în dialog permanent cu spațiul Europei Centrale și cu temele exilului. Pentru mediul cultural timișorean, dispariția lui marchează sfârșitul unei epoci.

Născut la 3 august 1943 în Lugoj, criticul a absolvit Facultatea de Filologie a Universității din Timișoara, specializarea română–germană, în 1965. A predat între 1965 și 1968 în Vălișoara și Zăgujeni, perioadă în care a continuat să publice constant. În 1984 și-a susținut teza de doctorat în literatură română și comparată, consolidându-și profilul de cercetător.

Cariera sa editorială a început în 1968 la Teatrul Național din Timișoara, iar din 1970 a devenit redactor al revistei „Orizont”. După 1990 a fost redactor și apoi redactor-șef adjunct, influențând decisiv direcția revistei.

Cornel Ungureanu a fost profesor de literatură română contemporană și comparată la Universitatea de Vest din Timișoara. A format numeroase generații de filologi, critici și jurnaliști culturali, fiind apreciat pentru rigoarea și deschiderea sa intelectuală.

A condus Filiala Timișoara a Uniunii Scriitorilor din România și a fost președinte al Fundației „A Treia Europă”, dedicată cercetării culturii central-europene. Alături de Adriana Babeți și Mircea Mihăieș, a fondat grupul interdisciplinar „A treia Europă”, proiect care a revitalizat discuțiile despre Mitteleuropa și rolul Banatului în acest spațiu cultural.

Opera sa cuprinde volume considerate fundamentale pentru studiul literaturii române și al Europei Centrale. Printre acestea se numără „Imediata noastră apropiere”, „Mitteleuropa periferiilor”, „Mircea Eliade și literatura exilului”, „La vest de Eden”, „Contextul operei” și „Proza românească de azi”.

Unul dintre cele mai ample proiecte ale sale, „Geografia literară a României”, a propus o cartografiere culturală a literaturii prin raportare la regiuni, identități și frontiere istorice.

Pe lângă studiile academice, a publicat volume de tip antijurnal, precum „A muri în Tibet” și „Despre regi, saltimbangi și maimuțe”, în care a combinat reflecția critică cu notația confesivă. De-a lungul carierei, a semnat peste 2.000 de articole în presa culturală românească și central-europeană.