Turismul românesc, promovat intens pe piața din China. România își consolidează prezența la una dintre cele mai importante expoziții internaționale

România își consolidează prezența și vizibilitatea pe piața turistică din China prin participarea la ITB China, una dintre cele mai importante expoziții internaționale dedicate profesioniștilor din industria turismului și axată pe piața chineză de călătorii. Evenimentul se desfășoară în perioada 26-28 mai, iar participarea țării noastre are ca obiectiv principal promovarea destinației România și dezvoltarea de parteneriate cu operatori și parteneri internaționali din domeniu.

Prezența națională este organizată de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, care coordonează promovarea României în cadrul târgului. Țara noastră participă cu un stand național tip insulă, cu o suprafață de 63 de metri pătrați, conceput pentru a facilita interacțiunea directă între co-expozanții români și partenerii internaționali.

În cadrul standului sunt prezenți mai mulți operatori și instituții din industria turismului, printre care Karpaten Turism, Visit Timișoara, Europe Youth Exploration Camp, Carpathian Travel Center, Consiliul Județean Suceava – Visiting Bucovina, Exact Tours, Prisma Tour și Tracia Land Tourism Cluster.

Oferta turistică promovată de România la ITB China acoperă o gamă variată de segmente, adresate atât grupurilor, cât și turiștilor individuali. Printre acestea se numără turismul cultural și tematic, ecoturismul, turismul balnear, turismul activ și city-break-urile, dar și trasee precum Via Transilvanica și experiențe de ciclism în Transilvania. De asemenea, sunt promovate turismul gastronomic, programele dedicate grupurilor de copii, circuitele combinate și pachetele turistice de tip Balkan trips, informeaz Ministerul Economiei.

Pe lângă aceste oferte, sunt prezentate și experiențe turistice inedite. Una dintre acestea este ruta cultural-turistică „Dunavia – Pe urmele cavalerilor danubieni”, care pune în valoare patrimoniul cultural și gastronomic al regiunilor Banat și Dobrogea. O altă inițiativă promovată este Festivalul Internațional de Cultură și Tradiții „Lira Tracă și Taraful lui Orfeu”, organizat la Polovragi, în județul Gorj. Localitatea este inclusă în programul Upgrade al competiției internaționale Best Village Tourism, organizată de UN Tourism.

Standul României oferă vizitatorilor degustări de produse tradiționale puse la dispoziție de Consiliul Județean Suceava, precum și o selecție de vinuri românești, prezentate cu sprijinul Consulatului General al României la Shanghai.

La eveniment au fost prezenți E.S. Radu Fodoreanu, consulul general al României la Shanghai, precum și Andrei Panait, consilier economic în cadrul Biroului de Promovare Comercial-Economică Shanghai. Oficialii români au subliniat importanța consolidării vizibilității României pe piața turistică din China și a dezvoltării de parteneriate durabile cu actorii internaționali din sectorul turismului.

Participarea României la ITB China are loc în contextul unei creșteri semnificative a fluxului de turiști chinezi în țara noastră, estimată la aproximativ 17%. Această evoluție face parte dintr-o tendință globală mai amplă, determinată de expansiunea turismului outbound din China și de interesul tot mai mare pentru destinații europene autentice.