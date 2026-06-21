Iașiul primește „Mărul de Aur”, distincție internațională pentru patrimoniu și turism

Municipiul Iași a intrat, începând de sâmbătă, în rândul marilor destinații turistice internaționale, după ce a primit trofeul „Mărul de Aur” – 2026, distincție acordată de Federația Internațională a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism (FIJET). Premiul este oferit pentru contribuția la conservarea și promovarea patrimoniului cultural, istoric și natural.

Ceremonia a avut loc în Sala Voievozilor din Palatul Culturii, unde au fost prezenți reprezentanți FIJET, oficialități locale, membri ai mediului academic, clerici și oameni de afaceri. Momentul a marcat acordarea oficială a trofeului către municipiul Iași, într-un cadru care a reunit mai multe categorii de actori implicați în promovarea turismului local.

Președintele FIJET, Tijani Haddad, a explicat criteriile care au stat la baza deciziei și a vorbit despre rolul turismului sustenabil în protejarea patrimoniului. Acesta a subliniat importanța conservării moștenirii culturale și istorice, precum și responsabilitatea de a o valorifica fără a-i afecta autenticitatea.

„FIJET promovează ceea ce reprezintă turismul sustenabil din toată lumea. Turismul sustenabil înseamnă că ai dreptul să faci turism, dar nu ai dreptul să distrugi ceea ce strămoșii noștri, generațiile dinainte, ne-au lăsat. Pe baza acestor daruri avem multe dintre activitățile turismului. Cea mai importantă parte a turismului, desigur, se leagă de patrimoniu, de ceea ce am moștenit de la generațiile de dinainte. De aceea, acum încurajăm acest tip de turism sustenabil pentru a conserva, pentru a proteja, pentru a păstra ceea ce ne-au lăsat cei de dinaintea noastră. Astăzi am văzut câteva lucruri importante în orașul Iași. Am văzut toate ruinele rămase, moștenite de la generațiile precedente. Le-ați moștenit și le îmbunătățiți să fie într-o situație mai bună. (…) Federația a decis să vă ofere astăzi ‘Mărul de Aur’ pentru că ați excelat în protejarea moștenirii generațiilor din trecut”, a declarat Tijani Haddad.

Premiul a fost acordat municipiului Iași ca recunoaștere a eforturilor de promovare și dezvoltare a turismului local. Un rol important în acest demers l-a avut Primăria, atât prin implicarea instituțională, cât și prin statutul de membru fondator al Asociației Organizația de Management al Destinației (OMD) Județul Iași.

În cadrul evenimentului, primarul Mihai Chirica a vorbit despre semnificația distincției și despre potențialul de dezvoltare al turismului ieșean. Acesta a evidențiat ideea de continuitate și transmiterea valorilor către generațiile viitoare.

„E o onoare și o mare bucurie să lăsăm moștenire generațiilor viitoare acest trofeu, ‘Mărul de Aur’, și am speranța că acest măr va face un pom care va face alte mere care vor duce mai departe prestigiul orașului nostru și al ieșenilor. Vă îndemn să profitați cât mai mult de acest nou început în turism, să căutați căile prin care turismul să devină cu adevărat un brand, să facem poate chiar mai bine decât ne imaginăm”, a spus Mihai Chirica.

Prezent la ceremonie, Dan Adrian Pop, secretar de stat la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, a apreciat faptul că distincția confirmă, la nivel internațional, potențialul turistic al Iașiului. Acesta a enumerat elementele care definesc orașul ca destinație culturală și istorică.

„nu este doar o distincție onorantă, ci o confirmare internațională că Iașiul are toate elementele unei destinații turistice de excepție: istorie, cultură, spiritualitate, educație, patrimoniu, viață urbană și identitate”.

FIJET acordă anual trofeul „Mărul de Aur”, cunoscut și sub denumirile „Pomme d’Or” sau „Golden Apple”, unor orașe, organizații sau personalități care contribuie la dezvoltarea turismului. Premiul a fost instituit în 1970, iar de atunci au fost acordate aproximativ 80 de distincții la nivel internațional, în urma analizării candidaturilor și a votului conducerii organizației.

Candidatura Iașiului a fost susținută de Clubul Presei de Turism FIJET România, iar decizia a fost luată în cadrul Congresului FIJET organizat în noiembrie 2025, în Maroc. Orașul are o tradiție istorică importantă, fiind capitala Moldovei timp de trei secole și un centru cultural cu numeroase monumente și zone verzi cu valoare patrimonială.

Federația Internațională a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism este una dintre cele mai vechi organizații media de profil, cu o istorie de peste 72 de ani. Fondată la Paris, la 2 decembrie 1954, de jurnaliști și scriitori de turism din Franța și Belgia, organizația a reunit ulterior membri din mai multe state europene.

În prezent, FIJET are peste 30 de asociații naționale afiliate, printre care și Clubul Presei de Turism FIJET România. Primele premii au fost acordate în 1971, iar România a intrat pe lista laureaților în 1975, prin Bucovina, pentru mănăstirile cu picturi murale exterioare.

De-a lungul anilor, alte destinații din țară au fost recunoscute: Mărginimea Sibiului în 2009, Delta Dunării în același an, Târgu Jiu în 2014, Oradea în 2019 și Timișoara în 2023, fiecare pentru elemente distincte de patrimoniu, cultură sau dezvoltare turistică.