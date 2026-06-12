Guvernul direcționează sute de milioane de lei către cultură. Finanțarea pentru teatre crește, iar restaurarea monumentelor primește fonduri suplimentare

Guvernul a aprobat vineri două măsuri cu impact major asupra sectorului cultural din România. Executivul a repartizat peste 244 de milioane de lei pentru finanțarea teatrelor, operelor și filarmonicilor aflate în subordinea autorităților locale și, în același timp, a majorat contribuția statului la proiectul de reabilitare a unor importante monumente istorice. Deciziile vizează atât susținerea activității culturale curente, cât și continuarea investițiilor în patrimoniul național. Fondurile vor ajunge în zeci de localități din țară și vor susține instituții culturale și obiective istorice de referință.

Guvernul a aprobat alocarea sumei de 244.081.025,69 lei pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole aflate în subordinea administrațiilor publice locale. Fondurile vor fi distribuite către 73 de instituții culturale din 47 de localități și 34 de județe.

Sumele provin din cota de 2% din impozitul pe venit încasat până la 31 mai 2026 și vor fi utilizate exclusiv pentru finanțarea teatrelor, operelor, filarmonicilor și a unui ateneu aflate în administrarea autorităților locale.

Măsura a fost propusă de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, după analiza solicitărilor formulate de autoritățile locale. Potrivit documentelor care au însoțit actul normativ, numeroase administrații întâmpină dificultăți în asigurarea resurselor necesare pentru funcționarea, modernizarea și dezvoltarea instituțiilor culturale.

Executivul arată că investițiile în infrastructura culturală contribuie la consolidarea coeziunii sociale, la dezvoltarea turismului cultural și la susținerea economiei locale, însă multe administrații locale se confruntă cu limitări bugetare care afectează capacitatea de finanțare a instituțiilor de spectacole.

Distribuirea fondurilor s-a realizat conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2026. Pentru fiecare instituție a fost calculată o alocare proporțională cu execuția bugetară din anul precedent, fără depășirea sumelor solicitate. Resursele rămase disponibile au fost împărțite în mod egal între beneficiari.

Ministerul Finanțelor a transmis că în contul destinat finanțării instituțiilor publice de spectacole era disponibilă suma totală de 244.081.025,69 lei.

Hotărârea stabilește că Ministerul Dezvoltării va transfera fondurile către autoritățile locale în termen de cinci zile de la publicarea actului normativ, urmând ca acestea să fie introduse în bugetele locale prin rectificare.

Cea mai mare finanțare va reveni Teatrului Național „Radu Stanca” din Sibiu, care va primi 12,14 milioane de lei. Opera Brașov va beneficia de 10,36 milioane de lei, iar Filarmonica de Stat Transilvania din Cluj-Napoca de 9,34 milioane de lei.

Printre instituțiile care vor primi alocări importante se numără Filarmonica „Banatul” Timișoara, cu 8,37 milioane de lei, Filarmonica „Moldova” Iași, cu 7,93 milioane de lei, Opera Română Craiova, cu 7,55 milioane de lei, Teatrul „Alexandru Davila” din Pitești, cu 7,1 milioane de lei, Ateneul Național din Iași, cu 6,71 milioane de lei, Filarmonica „Paul Constantinescu” din Ploiești, cu 5,84 milioane de lei, și Teatrul de Stat Constanța, cu 5,75 milioane de lei.

Finanțări vor ajunge și către teatre pentru copii și tineret, filarmonici locale și centre culturale cu statut de teatru din municipii și orașe precum Botoșani, Reșița, Petroșani, Suceava, Bârlad, Sovata și Târgu Secuiesc.

Lista beneficiarilor include instituții culturale din județele Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mureș, Neamț, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea și Vrancea.

Printre beneficiari se regăsesc Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad, Filarmonica de Stat Arad, Teatrul „Regina Maria” Oradea, Opera Brașov, Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galați, Filarmonica „Oltenia” Craiova, Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești, Filarmonica de Stat Sibiu și Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava.

În județul Vâlcea va primi finanțare și Centrul Cultural Municipal Râmnicu Vâlcea, instituție înființată prin reorganizarea Filarmonicii „Ion Dumitrescu” și integrarea Teatrului Municipal „Ariel”.

Guvernul a aprobat și amendarea Acordului-cadru de împrumut încheiat între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea proiectului de reabilitare a monumentelor istorice din România.

Modificarea a fost solicitată de Ministerul Culturii și acceptată de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin scrisoarea semnată la Paris la 9 decembrie 2025.

Amendamentul actualizează costul total al proiectului și planul de finanțare necesar pentru continuarea lucrărilor la Muzeul Național „George Enescu” – Palatul Cantacuzino și la Muzeul Național „Dr. Ioan și Nicolae Kalinderu”, cele două obiective care se află încă în implementare.

Ca urmare a modificării aprobate de Executiv, valoarea totală a proiectului crește de la aproximativ 114,9 milioane de euro la aproximativ 130,4 milioane de euro. În același timp, contribuția statului român se majorează de la aproximativ 36,7 milioane de euro la aproximativ 52,2 milioane de euro.

Valoarea împrumutului acordat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei rămâne nemodificată, la 78,2 milioane de euro.

Proiectul este implementat de Ministerul Culturii și finanțează lucrări de restaurare și consolidare pentru obiective de patrimoniu cultural din România. În cadrul acestui program au fost deja finalizate și redeschise publicului 14 obiective de patrimoniu.

Printre acestea se numără Palatul Regal – Muzeul Național de Artă al României, Muzeul Național al Țăranului Român, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Palatul Culturii din Iași – Complexul Muzeal Național Moldova, Casa Albastră – Muzeul Național Brukenthal, Teatrul „Vasile Alecsandri” și Biblioteca Națională a României – Filiala Omnia din Craiova.