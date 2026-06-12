Locuințe pentru tineri trec într-un nou regim juridic. Guvernul alocă resurse pentru continuarea programelor ANL

Guvernul României a aprobat, în ședința din 12 iunie 2026, două acte normative care vizează sectorul de locuințe administrat de Agenția Națională pentru Locuințe (ANL). Executivul a stabilit regimul juridic pentru mai multe blocuri destinate tinerilor din municipiul Focșani și a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al instituției pentru anul 2026. Deciziile permit continuarea programelor naționale de construire și administrare a locuințelor. Măsurile au fost adoptate în cadrul ședinței de Guvern desfășurate la București.

Guvernul a aprobat o hotărâre prin care este stabilit regimul juridic al unor blocuri de locuințe pentru tineri destinate închirierii, situate în municipiul Focșani, județul Vrancea.

Imobilele au fost construite prin programe de investiții derulate la nivel național, în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe.

Actul normativ adoptat de Executiv clarifică situația juridică a acestor imobile și creează cadrul necesar pentru administrarea lor în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Măsura face parte din procesul de gestionare și valorificare a fondului locativ realizat prin programele ANL destinate tinerilor care au nevoie de spații de locuit în regim de închiriere.

Printr-o a doua hotărâre adoptată în aceeași ședință, Guvernul a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al Agenției Naționale pentru Locuințe pentru anul 2026.

Documentul stabilește resursele financiare necesare atât pentru funcționarea instituției, cât și pentru continuarea programelor de construire și administrare a locuințelor aflate în derulare la nivel național.

Potrivit datelor aprobate de Executiv, ANL estimează pentru anul 2026 venituri totale de 405,6 milioane de lei. Acestea provin din venituri generate de plasamente financiare și dobânzi la credite, din activități și servicii prestate, inclusiv chirii și comisioane, din vânzarea locuințelor pentru tineri și recuperarea investițiilor realizate prin chirii, din utilizarea excedentului acumulat în anii anteriori, precum și din sumele alocate de la bugetul de stat pentru programele de locuințe.

Bugetul aprobat are rolul de a susține atât proiectele de investiții aflate în implementare, cât și activitățile curente necesare funcționării instituției aflate în subordinea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Cheltuielile totale prevăzute în bugetul ANL pentru anul 2026 sunt estimate la 2,13 miliarde de lei credite de angajament și 405,6 milioane de lei credite bugetare.

În structura cheltuielilor sunt incluse fonduri pentru personal, estimate la 13,2 milioane de lei. Potrivit documentului aprobat de Guvern, acest nivel este menținut sub control prin aplicarea unor măsuri de eficientizare a activității instituției.

De asemenea, pentru bunuri și servicii sunt prevăzute cheltuieli de 4,8 milioane de lei, necesare funcționării curente a agenției și desfășurării activităților administrative.

Bugetul include și alte categorii de cheltuieli, printre care plăți rezultate din hotărâri judecătorești și alte obligații legale. Cea mai importantă componentă a alocărilor financiare este însă destinată investițiilor în programele de locuințe derulate de ANL, care vor continua și în cursul anului 2026 pe baza resurselor aprobate de Executiv.