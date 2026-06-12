Bătălia pentru turnul-fantomă din București ajunge la ÎCCJ. Disputa de zeci de milioane de euro a intrat în faza finală

BLa aproape 17 ani de la incendiul care a afectat grav Millennium Business Center, turnul de birouri abandonat din apropierea Bisericii Armenești din București, disputa dintre proprietar și compania de asigurări a ajuns în faza finală. Litigiul se află acum pe masa Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), după ce ambele părți au contestat decizia pronunțată de Curtea de Apel București.

Millennium Business Center (MBC) este o clădire de birouri amplasată în centrul Bucureștiului, în imediata apropiere a Bisericii Armenești, monument istoric. Imobilul este construit integral din sticlă și oțel, are 24 de niveluri (patru subsoluri, parter, 18 etaje și un etaj tehnic) și o înălțime de 72 de metri.

Clădirea a fost finalizată în 2006, însă în seara zilei de 26 iunie 2009 a fost afectată de un incendiu izbucnit la etajul 15, care s-a extins până la etajul 18. Deși au trecut aproape două decenii de atunci, lucrările de reparație nu au fost realizate, iar turnul a rămas nefolosit. Înainte de incendiu, printre chiriașii clădirii se numărau Transelectrica, Teletrans, Alpha Bank și Sanofi Aventis.

Proprietarul imobilului este Degi Millenium Tower SRL, companie în care banca germană Commerzbank deține 99,99% din acțiuni. În iunie 2011, firma a deschis proces împotriva Societății de Asigurări Chartis România SA, brandul sub care activa, din iulie 2009, AIG Europe Limited Londra – Sucursala București.

Reclamanta a solicitat Tribunalului București:

obligarea asiguratorului la plata sumei de 15.480.982 euro, reprezentând diferența dintre suma totală asigurată prevăzută în polița din 21 februarie 2008 și despăgubirile deja achitate;

plata unor daune-interese de 1.008.965,04 lei pentru perioada cuprinsă între notificarea prealabilă din 24 aprilie 2011 și introducerea acțiunii în instanță;

plata unor daune-interese de la data introducerii acțiunii și până la executarea efectivă a obligației;

suportarea cheltuielilor de judecată.

Polița de asigurare prevedea o valoare totală asigurată de 33.680.982 euro, dintre care 25.211.982 euro reprezentau daune materiale, iar 8.469.000 euro pierderi din chirii.

În martie 2016, după cinci ani de judecată, Tribunalul București a respins cererea ca neîntemeiată și a obligat Degi Millenium Tower SRL să plătească asiguratorului 793.229,50 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

La momentul introducerii acțiunii, asiguratorul achitase deja 18,2 milioane de euro, sumă compusă din:

14 milioane de euro pentru daune materiale, în baza formularelor de plată din 10 august 2009, 11 februarie 2010, 5 octombrie 2010 și 5 noiembrie 2010;

4,2 milioane de euro pentru pierderi din chirii, în baza formularelor de plată din 5 octombrie 2009, 29 decembrie 2009 și 16 septembrie 2010.

Instanța de fond a considerat întemeiate motivele invocate de compania de asigurări pentru refuzul de a achita întreaga sumă solicitată.

Judecătorul a apreciat că proprietarul nu se poate prevala de propria culpă, întrucât, la momentul achiziției imobilului, ar fi trebuit să efectueze toate verificările necesare privind conformitatea clădirii cu normele și proiectele existente. În urma incendiului s-a constatat că fațada clădirii nu respecta cerințele prevăzute de legislația în vigoare.

Totodată, tribunalul a reținut că viciile identificate diminuaseră considerabil valoarea reală a clădirii la momentul producerii incendiului. Instanța a avut în vedere și prevederile articolului 2.217 din Codul Civil, potrivit cărora despăgubirea nu poate depăși valoarea bunului la momentul producerii riscului asigurat, cuantumul pagubei și nici suma asigurată.

Tribunalul a mai arătat că lipsa unui plan coerent de refacere a imobilului și efectele acestei situații pe termen lung au contribuit la degradarea continuă a clădirii. Millennium Business Center și-a pierdut jumătate din valoare într-un singur an.

Dacă în 2022 clădirea era evaluată la 6,1 milioane de euro, în 2023 valoarea acesteia a coborât la 3 milioane de euro, conform unui document al Commerzbank consultat de publicație. Înainte de incendiul din 2009, imobilul era evaluat la aproximativ 55 de milioane de euro.

După pierderea procesului la Tribunalul București, Degi Millenium Tower SRL a formulat apel. Din aprilie 2017, dosarul s-a aflat pe rolul Curții de Apel București – Secția a VI-a Civilă.

La 29 ianuarie 2026, instanța de apel a admis apelul și a schimbat în parte sentința primei instanțe.

Curtea de Apel a obligat asiguratorul să plătească proprietarului suma de 6.369.666,1 euro cu titlu de daune materiale, precum și dobânda legală penalizatoare aferentă, calculată începând cu data de 24 aprilie 2011 și până la momentul plății efective.

De asemenea, instanța a obligat asiguratorul la plata a 737.479,24 lei cheltuieli de judecată în fond și a stabilit că reclamanta trebuie să achite pârâtei 436.276,22 lei. După compensarea sumelor, asiguratorul a fost obligat să plătească reclamantei 301.203,02 lei cheltuieli de judecată pentru faza de fond.

Totodată, Curtea de Apel a respins cererea de majorare a onorariului expertului Dumitru Nicolae și a obligat compania de asigurări să plătească reclamantei 1.590.837,67 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în apel.

Atât proprietarul clădirii, cât și compania de asigurări au declarat recurs împotriva hotărârii Curții de Apel. În martie 2026, dosarul a ajuns la Înalta Curte de Casație și Justiție. La primul termen de judecată, desfășurat pe 21 mai la Secția a II-a Civilă a ÎCCJ, completul de judecată a decis amânarea cauzei pentru data de 22 octombrie 2026.

Astfel, după aproape 15 ani de procese și la aproape 17 ani de la incendiul care a transformat Millennium Business Center într-un simbol al clădirilor abandonate din centrul Bucureștiului, litigiul privind despăgubirile de asigurare se apropie de deznodământul final.