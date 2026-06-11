Magistrala M4 intră în faza de proiectare. Ministerul Transporturilor deblochează investiția de 3,5 miliarde de euro

Proiectul de extindere a Magistralei M4 de metrou a depășit unul dintre cele mai importante blocaje administrative după ce Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a aprobat documentația necesară fazei de proiectare. Decizia permite efectuarea plăților către antreprenorii implicați în elaborarea proiectului tehnic și în realizarea studiilor necesare. Investiția, estimată la aproximativ 3,5 miliarde de euro, vizează construirea a 14 stații noi de metrou pe traseul Gara de Nord – Gara Progresul din București. Finanțarea este asigurată din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Transport al Uniunii Europene.

Proiectul Magistrala M4 a intrat oficial în etapa de proiectare după ce Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) a semnat documentația necesară derulării acestei faze. Măsura deblochează unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură urbană aflate în pregătire în România și permite continuarea activităților asumate prin contractele deja atribuite.

Decizia vine după ce Primăria Sectorului 4, autoritatea care gestionează proiectul de extindere a magistralei pe traseul Gara de Nord – Gara Progresul, a semnalat public întârzierile administrative care afectau derularea investiției.

Prin aprobarea documentelor, administrația locală poate efectua plățile către companiile implicate în realizarea proiectului tehnic, a studiilor și a celorlalte activități aferente etapei de proiectare.

„Prin semnarea documentației necesare, autoritatea locală poate efectua de acum plățile către antreprenorii implicați în realizarea proiectului tehnic, precum și a studiilor și a lucrărilor specifice etapei de proiectare. Această fază a investiției are termen de finalizare în luna septembrie a acestui an, pentru ca ulterior să fie urmată de începerea efectivă a lucrărilor de execuție”, au transmis reprezentanții Primăriei Sectorului 4.

Potrivit calendarului actual, etapa de proiectare ar urma să fie finalizată în septembrie 2026, iar după această dată va începe execuția efectivă a lucrărilor.

Extinderea Magistralei M4 între Gara de Nord și Gara Progresul va fi realizată în două etape distincte, pentru ambele fiind deja desemnați constructorii și emise ordinele de începere.

Pentru Tronsonul 1, care va lega Gara de Nord de Eroii Revoluției, ordinul de începere a fost emis în decembrie 2025. Contractul a fost atribuit asocierii formate din Doguș Inșaat Ve Ticaret AȘ Turcia, GP Group JSC și Trace Group Hold Bulgaria. Din echipa de implementare fac parte și numeroși subcontractori specializați în proiectare, construcții, instalații și servicii tehnice.

Valoarea contractului pentru această secțiune este de aproximativ 6 miliarde de lei, fără TVA, iar durata de implementare este de 60 de luni.

Pentru Tronsonul 2, între Eroii Revoluției și Gara Progresul, ordinul de începere a fost emis în februarie 2026. Contractul a fost atribuit asocierii Construcții Erbașu, Concelex și Bog’Art, alături de un număr extins de subcontractori și parteneri tehnici implicați în realizarea proiectului.

Valoarea acestui contract este de aproximativ 5 miliarde de lei, fără TVA, iar termenul de implementare este de asemenea de 60 de luni.

Un pas important pentru continuarea proiectului a fost făcut și recent, după ce Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor a respins contestația depusă de compania turcă Gülermak împotriva atribuirii contractului pentru Tronsonul 2. Decizia elimină unul dintre principalele obstacole administrative și permite continuarea activităților de proiectare și pregătire a execuției.

Noua secțiune a Magistralei M4 va avea o lungime de aproximativ 11 kilometri și va traversa mai multe zone importante din sudul și centrul Capitalei. Traseul va trece prin cartierele Gara de Nord, Uranus, 13 Septembrie, Giurgiului și Progresul, traversând sectoarele 1, 4 și 5 ale Bucureștiului, precum și comuna Jilava din județul Ilfov.

Proiectul prevede construirea a 14 stații noi: Gara de Nord 2, Știrbei Vodă, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Uranus, George Rozorea, Chirigiu, Filaret, Eroii Revoluției 2, George Bacovia, Toporași, Nicolae Cajal, Luică, Giurgiului și Progresul.

Noile stații vor fi amenajate conform celor mai recente cerințe privind siguranța la incendiu și accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități. În același timp, acestea vor beneficia de sisteme moderne de protecție a călătorilor, inclusiv panouri de sticlă și uși automate amplasate la marginea peroanelor.

Valoarea estimată a contractelor de proiectare și execuție pentru cele două secțiuni este de aproximativ 11 miliarde de lei, fără TVA.

Pe lângă contractele de proiectare și execuție, autoritățile au atribuit și serviciile de supervizare pentru întreaga investiție. Acestea vor fi asigurate de asocierea Tecnic Consulting Engineering România și Tumaș Turk Muhendislik Musavirlik ve Muteahhitlik, cu sprijinul companiei Avimi Serv, în calitate de terț susținător.

Valoarea contractului de supervizare este de 215 milioane de lei, fără TVA, echivalentul a aproximativ 42 de milioane de euro. Durata totală a serviciilor este de 126 de luni și include atât perioada de execuție, cât și intervalul de garanție al lucrărilor.

Finanțarea este asigurată prin Programul Operațional Transport 2021-2027, iar studiile de prefezabilitate și fezabilitate care au stat la baza proiectului au fost elaborate de Metroul SA și Amberg Engineering AG.

Potrivit estimărilor prezentate de Primăria Sectorului 4, investiția va genera 5.612 locuri de muncă în perioada de construcție și alte 901 locuri de muncă permanente după finalizarea proiectului. Totodată, prin adăugarea celor 14 stații noi la cele 64 existente în prezent, rețeaua de metrou a Capitalei va crește cu aproximativ 21,87%.