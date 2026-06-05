Noi restricții de trafic în Piața Unirii de sâmbătă, 6 iunie. Încep lucrări la Planșeul Unirii din Capitală

Șoferii care tranzitează centrul Capitalei trebuie să se pregătească pentru noi restricții de circulație. Începând de sâmbătă, 6 iunie, traficul va fi modificat în zona Pasajului Unirii, pe măsură ce lucrările de refacere a Planșeului Unirii intră într-o nouă etapă.

Primăria Sectorului 4 anunță că proiectul a depășit între timp pragul de 60% din totalul lucrărilor prevăzute, iar intervențiile continuă simultan pe toate cele patru etape ale șantierului.

Potrivit unui comunicat al Primăriei Sectorului 4, noua fază a lucrărilor se va desfășura în apropierea Pasajului Rutier Unirii și va presupune modificări temporare ale circulației.

Începând din după-amiaza zilei de sâmbătă, conducătorii auto care vin de pe Splaiul Independenței sau de pe Bulevardul Unirii și doresc să ajungă către Universitate, Bulevardul Corneliu Coposu sau Biblioteca Națională vor fi deviați pe partea dreaptă a șantierului.

În zona cunoscută drept „la Horoscop”, traficul va fi redirecționat printr-un viraj la stânga, iar circulația se va desfășura prin fața Magazinului Unirea.

Autoritățile precizează că accesul în Piața Unirii dinspre Bulevardul Dimitrie Cantemir, Bulevardul Unirii și Bulevardul I.C. Brătianu nu va fi afectat de noile restricții.

Primăria Sectorului 4 menționează că semnalizarea rutieră temporară a fost adaptată împreună cu Brigada Rutieră și va fi actualizată în funcție de evoluția lucrărilor.

Datele prezentate de administrația locală arată că proiectul a ajuns la un stadiu avansat de execuție. Până în prezent, aproximativ 65% din cei 380 de metri liniari ai vechiului planșeu au fost demolați. Totodată, au fost executați 88% dintre piloții necesari consolidării structurii.

De asemenea, au fost realizate peste jumătate dintre grinzile de coronament și radierul noii construcții.

Potrivit Primăriei Sectorului 4, 11 tronsoane ale noului planșeu au fost deja finalizate, iar opt dintre acestea au fost post-tensionate. Aceste lucrări reprezintă aproximativ 40% din lungimea totală a noii structuri.

În paralel continuă lucrările de hidroizolație, protejarea și relocarea utilităților, realizarea sistemelor de drenaj și refacerea infrastructurii rutiere și pietonale în zonele unde șantierul a fost eliberat.

La începutul lunii mai a fost finalizat primul tronson important al proiectului, situat în zona Hanului lui Manuc.

În această zonă au fost refăcute carosabilul și trotuarele, au fost montate borduri și pavaje din granit și a fost realizată noua structură rutieră.

În prezent, echipele de pe șantier lucrează la execuția ultimilor piloți forați, la armarea și betonarea noilor tronsoane de planșeu, la demolarea elementelor structurale rămase și la extinderea infrastructurii de utilități.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, declara în luna februarie că lucrările ar putea fi finalizate chiar în acest an, dacă condițiile meteorologice vor fi favorabile.

Totuși, constructorul a precizat că accelerarea ritmului de execuție depinde și de finanțarea disponibilă.

Directorul general al companiei Construcții Erbașu, Cristian Erbașu, explica la începutul anului că proiectul este în avans față de grafic și că asocierea de firme își dorește finalizarea lucrărilor înainte de termenul contractual, stabilit pentru sfârșitul anului 2027.

Acesta a precizat că pentru accelerarea șantierului este nevoie de alocări bugetare mai mari decât cele prevăzute inițial pentru anul 2026.

Proiectul de refacere a Planșeului Unirii urmărește aducerea structurii la standardele actuale de siguranță și rezistență, modernizarea infrastructurii rutiere și pietonale din centrul Bucureștiului, reducerea poluării și reorganizarea spațiului urban din una dintre cele mai importante zone ale Capitalei.