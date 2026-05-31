Mii de români rămân fără apă și electricitate. Programul întreruperilor anunțate pentru începutul lunii iunie

Locuitorii din București, Ilfov și Giurgiu trebuie să se pregătească pentru mai multe întreruperi programate ale furnizării apei potabile și energiei electrice în primele zile ale lunii iunie. Operatorii de utilități au anunțat lucrări de modernizare, mentenanță și intervenții tehnice care vor afecta atât zone rezidențiale, cât și agenți economici.

Autoritățile și companiile de utilități recomandă cetățenilor să își ia măsuri preventive pentru a reduce disconfortul cauzat de aceste opriri temporare ale serviciilor.

Data Sector Străzi afectate Interval orar 3 iunie 2026 Sector 4 Strada Poenaru Bordea 09:00 – 15:00 4 iunie 2026 Sector 5 Strada Amurgului Strada Epigonilor Șoseaua Sălaj 09:00 – 15:00

Rețeaua electrică din Capitală va intra în proces de modernizare și întreținere în mai multe zone, ceea ce va determina întreruperi temporare ale alimentării cu energie electrică.

Data Sector Zone/străzi afectate Interval orar 01.06.2026 (Luni) Sector 2 Str. Nicolae Apostol, Șos. Colentina (între Str. Lanternei și Într. Calității), Str. Simon Busuioc, Str. Suceava, Str. Joagărului, Str. Lanternei, Str. Plugușor, Str. Juverdeanu, Str. Melodie, Str. Zamfir Arbore, Într. Calității, Str. Dascălului, Str. Moroieni, Str. Valer Dumitrescu, Str. Geamandurei, Str. Puieților, Str. Clopotiva și străzile adiacente 09:00 – 17:00 02.06.2026 (Marți) Sector 1 Str. General Christian Tell și perimetrul delimitat de Calea Victoriei, Bd. Dacia, Str. Henri Coandă, Str. Nicolae Iorga, Piața Romană, Biserica Amzei și Str. Christian Tell 11:00 – 19:00

Programul de lucrări anunțat pentru județul Ilfov vizează mai multe localități și zone rezidențiale.

Data Localitate Zone/străzi afectate Interval orar 02.06.2026 (Marți) Mogoșoaia Str. Primăverii, Constantin Brâncoveanu, Răsăritului, Mihai Eminescu, București–Târgoviște, Colentina, Viilor, Valea Parcului, 1 Iunie, Intrarea Nouă, Islaz, Puțul cu Brad, Toamnei, Poeni, PTTR Mogoșoaia și străzi adiacente 09:00 – 17:00 02.06.2026 (Marți) Bragadiru Str. Dumbravei, Alexandriei, Trandafirilor, Laurului, Povernei, 13 Decembrie și străzi adiacente 09:00 – 17:00 02.06.2026 (Marți) Săftica Str. Fermei, Aleea Luceafărului, Aleea Pădurii și străzi adiacente 09:00 – 17:00 02.06.2026 (Marți) Ciorogârla DJ602, nr. 83, agenți economici Adunați și 1 Mai 09:00 – 17:00 02.06.2026 (Marți) Pantelimon Str. Bistrița Năsăud 09:00 – 17:00 03.06.2026 (Miercuri) Balotești Therme Nord, KBC, Ansamblul Rezidențial Petalelor, Vatra Neamului, str. Petalelor, 1 Decembrie, Trandafirilor, Lalelelor, Crinilor, Gladiolelor, Garoafelor, Daliei, Malu Roșu, Zambilelor, Privighetorilor, Frasinului, Vile URBAN și străzi adiacente 09:00 – 17:00 03.06.2026 (Miercuri) Buftea Gara Buftea, Liceul Barbu Știrbey, str. Liceului, Turturelelor și străzi adiacente 09:00 – 17:00 04.06.2026 (Joi) Snagov Vila Cazacu și străzi adiacente 09:00 – 17:00 04.06.2026 (Joi) Siliștea Snagovului Aleea Nuferilor, Antim Ivireanu, Curții, Malu Roșu, Intrarea Brădișului, Intrarea Țug, Pescari și străzi adiacente 09:00 – 17:00 04.06.2026 (Joi) Ciorogârla DJ602, nr. 69, agenți economici Adunați și 1 Mai 09:00 – 17:00 04.06.2026 (Joi) Cornetu Str. Aeroportului și străzi adiacente 09:00 – 15:00 04.06.2026 (Joi) Bragadiru Str. Jadului, Str. Safirului și străzi adiacente 09:00 – 17:00 05.06.2026 (Vineri) Balotești TOTENXIM SRL, str. Martha Bibescu, Castanilor, IC Brătianu, Broscari, Intrarea Punții, Fieni, Prelungirea Fieni, Stejarului și străzi adiacente 09:00 – 17:00

Mai multe localități din județul Giurgiu vor fi afectate de întreruperi temporare ale curentului electric.

Data Localitate Zone/străzi afectate Interval orar 02.06.2026 (Marți) Herăști DJ401, Str. Doamna Elena, Str. Muzeului, Str. Lunca Mică, Str. Puțul Școlii, Str. Lacului, Str. Lăutarilor, Str. Miloș Obrenovici, Str. Cooperativei, Str. Popa Vișan, Str. Udriște Năsturelu 08:00 – 16:00 02.06.2026 (Marți) Ogrezeni Str. Fundătură, Str. Argeșului, Str. Suseni, Str. Drăgănești 09:00 – 17:00 03.06.2026 (Miercuri) Ghizdaru Strada Principală și zonele adiacente 09:00 – 16:00 03.06.2026 (Miercuri) Căscioarele Întreaga localitate (DC187) 09:00 – 17:00

Specialiștii recomandă consumatorilor să ia câteva măsuri simple înainte de intervalele anunțate:

să își încarce telefoanele și dispozitivele electronice;

să evite utilizarea echipamentelor electrice sensibile în timpul reluării alimentării;

să își asigure rezerve de apă acolo unde furnizarea va fi întreruptă;

să verifice periodic informațiile oficiale privind eventuale modificări ale programului.

Aceste intervenții fac parte din programele de modernizare și mentenanță a infrastructurii de utilități și au rolul de a crește siguranța și continuitatea serviciilor oferite populației.