Mii de români rămân fără apă și electricitate. Programul întreruperilor anunțate pentru începutul lunii iunie
Locuitorii din București, Ilfov și Giurgiu trebuie să se pregătească pentru mai multe întreruperi programate ale furnizării apei potabile și energiei electrice în primele zile ale lunii iunie. Operatorii de utilități au anunțat lucrări de modernizare, mentenanță și intervenții tehnice care vor afecta atât zone rezidențiale, cât și agenți economici.
Autoritățile și companiile de utilități recomandă cetățenilor să își ia măsuri preventive pentru a reduce disconfortul cauzat de aceste opriri temporare ale serviciilor.
|Data
|Sector
|Străzi afectate
|Interval orar
|3 iunie 2026
|Sector 4
|Strada Poenaru Bordea
|09:00 – 15:00
|4 iunie 2026
|Sector 5
|Strada Amurgului
Strada Epigonilor
Șoseaua Sălaj
|09:00 – 15:00
Întreruperi de curent în București între 1 și 2 iunie
Rețeaua electrică din Capitală va intra în proces de modernizare și întreținere în mai multe zone, ceea ce va determina întreruperi temporare ale alimentării cu energie electrică.
|Data
|Sector
|Zone/străzi afectate
|Interval orar
|01.06.2026 (Luni)
|Sector 2
|Str. Nicolae Apostol, Șos. Colentina (între Str. Lanternei și Într. Calității), Str. Simon Busuioc, Str. Suceava, Str. Joagărului, Str. Lanternei, Str. Plugușor, Str. Juverdeanu, Str. Melodie, Str. Zamfir Arbore, Într. Calității, Str. Dascălului, Str. Moroieni, Str. Valer Dumitrescu, Str. Geamandurei, Str. Puieților, Str. Clopotiva și străzile adiacente
|09:00 – 17:00
|02.06.2026 (Marți)
|Sector 1
|Str. General Christian Tell și perimetrul delimitat de Calea Victoriei, Bd. Dacia, Str. Henri Coandă, Str. Nicolae Iorga, Piața Romană, Biserica Amzei și Str. Christian Tell
|11:00 – 19:00
Localități din Ilfov afectate de întreruperi programate de energie electrică
Programul de lucrări anunțat pentru județul Ilfov vizează mai multe localități și zone rezidențiale.
|Data
|Localitate
|Zone/străzi afectate
|Interval orar
|02.06.2026 (Marți)
|Mogoșoaia
|Str. Primăverii, Constantin Brâncoveanu, Răsăritului, Mihai Eminescu, București–Târgoviște, Colentina, Viilor, Valea Parcului, 1 Iunie, Intrarea Nouă, Islaz, Puțul cu Brad, Toamnei, Poeni, PTTR Mogoșoaia și străzi adiacente
|09:00 – 17:00
|02.06.2026 (Marți)
|Bragadiru
|Str. Dumbravei, Alexandriei, Trandafirilor, Laurului, Povernei, 13 Decembrie și străzi adiacente
|09:00 – 17:00
|02.06.2026 (Marți)
|Săftica
|Str. Fermei, Aleea Luceafărului, Aleea Pădurii și străzi adiacente
|09:00 – 17:00
|02.06.2026 (Marți)
|Ciorogârla
|DJ602, nr. 83, agenți economici Adunați și 1 Mai
|09:00 – 17:00
|02.06.2026 (Marți)
|Pantelimon
|Str. Bistrița Năsăud
|09:00 – 17:00
|03.06.2026 (Miercuri)
|Balotești
|Therme Nord, KBC, Ansamblul Rezidențial Petalelor, Vatra Neamului, str. Petalelor, 1 Decembrie, Trandafirilor, Lalelelor, Crinilor, Gladiolelor, Garoafelor, Daliei, Malu Roșu, Zambilelor, Privighetorilor, Frasinului, Vile URBAN și străzi adiacente
|09:00 – 17:00
|03.06.2026 (Miercuri)
|Buftea
|Gara Buftea, Liceul Barbu Știrbey, str. Liceului, Turturelelor și străzi adiacente
|09:00 – 17:00
|04.06.2026 (Joi)
|Snagov
|Vila Cazacu și străzi adiacente
|09:00 – 17:00
|04.06.2026 (Joi)
|Siliștea Snagovului
|Aleea Nuferilor, Antim Ivireanu, Curții, Malu Roșu, Intrarea Brădișului, Intrarea Țug, Pescari și străzi adiacente
|09:00 – 17:00
|04.06.2026 (Joi)
|Ciorogârla
|DJ602, nr. 69, agenți economici Adunați și 1 Mai
|09:00 – 17:00
|04.06.2026 (Joi)
|Cornetu
|Str. Aeroportului și străzi adiacente
|09:00 – 15:00
|04.06.2026 (Joi)
|Bragadiru
|Str. Jadului, Str. Safirului și străzi adiacente
|09:00 – 17:00
|05.06.2026 (Vineri)
|Balotești
|TOTENXIM SRL, str. Martha Bibescu, Castanilor, IC Brătianu, Broscari, Intrarea Punții, Fieni, Prelungirea Fieni, Stejarului și străzi adiacente
|09:00 – 17:00
Județul Giurgiu, inclus în programul de mentenanță al rețelei electrice
Mai multe localități din județul Giurgiu vor fi afectate de întreruperi temporare ale curentului electric.
|Data
|Localitate
|Zone/străzi afectate
|Interval orar
|02.06.2026 (Marți)
|Herăști
|DJ401, Str. Doamna Elena, Str. Muzeului, Str. Lunca Mică, Str. Puțul Școlii, Str. Lacului, Str. Lăutarilor, Str. Miloș Obrenovici, Str. Cooperativei, Str. Popa Vișan, Str. Udriște Năsturelu
|08:00 – 16:00
|02.06.2026 (Marți)
|Ogrezeni
|Str. Fundătură, Str. Argeșului, Str. Suseni, Str. Drăgănești
|09:00 – 17:00
|03.06.2026 (Miercuri)
|Ghizdaru
|Strada Principală și zonele adiacente
|09:00 – 16:00
|03.06.2026 (Miercuri)
|Căscioarele
|Întreaga localitate (DC187)
|09:00 – 17:00
Ce trebuie să facă locuitorii din zonele afectate
Specialiștii recomandă consumatorilor să ia câteva măsuri simple înainte de intervalele anunțate:
- să își încarce telefoanele și dispozitivele electronice;
- să evite utilizarea echipamentelor electrice sensibile în timpul reluării alimentării;
- să își asigure rezerve de apă acolo unde furnizarea va fi întreruptă;
- să verifice periodic informațiile oficiale privind eventuale modificări ale programului.
Aceste intervenții fac parte din programele de modernizare și mentenanță a infrastructurii de utilități și au rolul de a crește siguranța și continuitatea serviciilor oferite populației.
