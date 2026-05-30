Se întrerupe curentul în prima săptămână din iunie. Mii de români vor rămâne fără energie electrică. Lista completă a zonelor afectate

Rețele Electrice Muntenia a anunțat întreruperi programate ale alimentării cu energie electrică în perioada 1 – 7 iunie 2026, în mai multe localități și cartiere din București, Ilfov și Giurgiu. Compania precizează că aceste întreruperi sunt necesare pentru desfășurarea unor lucrări de reparații, modernizare și mentenanță la rețeaua de distribuție a energiei electrice.

În București, întreruperile sunt programate în două zile. Luni, 1 iunie 2026, vor fi afectați consumatorii din Sectorul 2, în intervalul orar 09:00 – 17:00. Sunt vizate Strada Nicolae Apostol nr. 2A, Strada Nicolae Apostol între Șoseaua Colentina și Strada Moroieni, Strada Simon Busuioc între Șoseaua Colentina și Strada Zamfir Arbore, Strada Suceava, Strada Joagărului, Șoseaua Colentina între Strada Lanternei și Intrarea Calității, Strada Lanternei între Șoseaua Colentina și Strada Moroieni, Strada Plugușor între Șoseaua Colentina și Strada Moroieni, Strada Juverdeanu între Șoseaua Colentina și Strada Moroieni, Strada Melodie între Șoseaua Colentina și Strada Moroieni, Strada Zamfir Arbore, Intrarea Calității, Strada Dascălului, Strada Moroieni, Strada Valer Dumitrescu, Strada Geamandurei, Strada Puieților și Strada Clopotiva.

Marți, 2 iunie 2026, întreruperea este programată în Sectorul 1, în intervalul 11:00 – 19:00. Sunt afectate Strada General Christian Tell și perimetrul delimitat de Calea Victoriei, Bulevardul Dacia, Strada Henri Coandă, Strada Nicolae Iorga, Piața Romană, Strada Biserica Amzei și Strada Christian Tell.

În județul Ilfov, lucrările vor afecta mai multe localități. Marți, 2 iunie, între orele 09:00 și 17:00, în Mogoșoaia vor avea loc întreruperi pe străzile Primăverii, Constantin Brâncoveanu, Răsăritului, Mihai Eminescu și București-Târgoviște, între străzile Dr. Claudiu Tănăsescu și Primăverii, precum și pe străzile adiacente. Vor fi afectați și agenți economici, inclusiv PTTR Mogoșoaia. Tot în Mogoșoaia sunt vizate străzile Colentina, Viilor, Valea Parcului, 1 Iunie, Intrarea Nouă, Islaz, Puțul cu Brad, Toamnei și Poeni.

În aceeași zi, la Bragadiru vor fi întreruperi pe străzile Dumbravei, Alexandriei, Trandafirilor, Laurului, Povernei și 13 Decembrie, precum și pe străzile adiacente. La Săftica sunt afectate Strada Fermei, Aleea Luceafărului și Aleea Pădurii. La Ciorogârla, întreruperea vizează DJ602, nr. 83, inclusiv agenții economici Adunați și 1 Mai. La Pantelimon va fi afectată Strada Bistrița-Năsăud.

Miercuri, 3 iunie, între orele 09:00 și 17:00, întreruperile continuă în Balotești, unde vor fi afectați agenți economici precum Therme Nord și KBC, dar și ansambluri rezidențiale și străzile Petalelor, Vatra Neamului, 1 Decembrie, Trandafirilor, Lalelelor, Crinilor, Gladiolelor, Garoafelor, Daliei, Malu Roșu și Zambilelor, împreună cu străzile adiacente. Sunt vizate și Vilele Urban, precum și străzile Privighetorilor și Frasinului.

Tot miercuri, în Buftea vor fi afectați agenții economici Gara Buftea și Liceul Barbu Știrbey, precum și străzile Liceului, Turturelelor și alte străzi din zonă.

Joi, 4 iunie, întreruperile sunt programate la Snagov, unde sunt vizate Vila Cazacu și străzile adiacente, precum și în Siliștea Snagovului, pe străzile Aleea Nuferilor, Antim Ivireanu, Curții, Malu Roșu, Intrarea Brădișului, Intrarea Țug și Pescari. În aceeași zi sunt anunțate întreruperi la Ciorogârla, pe DJ602 nr. 69, inclusiv pentru agenții economici Adunați și 1 Mai. La Cornetu vor fi afectate Strada Aeroportului și străzile adiacente în intervalul 09:00 – 15:00. În Bragadiru sunt vizate Strada Jadului, Strada Safirului și străzile din apropiere, între orele 09:00 și 17:00.

Vineri, 5 iunie, întreruperile continuă în Balotești, între orele 09:00 și 17:00. Sunt afectați agenții economici TOTENXIM SRL și consumatorii de pe străzile Martha Bibescu, Castanilor, I.C. Brătianu, Broscari, Intrarea Punții, Fieni, Prelungirea Fieni și Stejarului, precum și pe străzile adiacente.

Și județul Giurgiu se află pe lista zonelor afectate de lucrările programate de Rețele Electrice Muntenia. Marți, 2 iunie, în intervalul 08:00 – 16:00, întreruperile vor avea loc în Herăști, pe DJ401 și pe străzile Doamna Elena, Muzeului, Lunca Mică, Puțul Școlii, Lacului, Lăutarilor, Miloș Obrenovici, Cooperativei, Popa Vișan și Udriște Năsturelu.

Tot marți, între orele 09:00 și 17:00, sunt programate întreruperi în Ogrezeni, pe Strada Fundătură, Strada Argeșului, Strada Suseni și Strada Drăgănești.

Miercuri, 3 iunie, între orele 09:00 și 16:00, alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă în localitatea Ghizdaru, pe Strada Principală.

Tot miercuri, 3 iunie, între orele 09:00 și 17:00, întreruperea va afecta întreaga localitate Căscioarele, pe DC187.

Rețele Electrice Muntenia precizează că aceste lucrări sunt necesare pentru menținerea și modernizarea infrastructurii electrice și recomandă consumatorilor din zonele afectate să își organizeze activitățile ținând cont de intervalele anunțate.