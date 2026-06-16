Alertă meteo: Cod Galben de vreme rea, valabil până joi, 18 iunie. Ce zone vor fi afectate

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare meteo de tip Cod Galben de instabilitate atmosferică, valabilă între 17 iunie (12:00) – 18 iunie (02:00). Ce zone vor fi afectate de vremea rea?

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare meteo de tip Cod Galben de instabilitate atmosferică, valabilă între 17 iunie (12:00) – 18 iunie (02:00). Zonele afectate vor fi: Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și al Moldovei.

Miercuri (17 iunie) în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în nordul Crișanei și al Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h), izolat vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15…20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp.

În București, între 16 iunie (ora 09:00) – 17 iunie (ora 09:00), valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei, cu o maximă de 27…28 de grade. Cerul va fi variabil, iar după-amiaza vor fi condiții pentru ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 14…16 grade.

Între 17 iunie (ora 09:00) – 18 iunie (09:00), în Capitală, valorile termice diurne vor fi în creștere ușoară față de ziua precedentă, cu o maximă de 30…31 de grade. Cerul va fi variabil și vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat. Minima termică va fi în jurul a 16 grade.

Potrivit ANM, între 15 iunie – 16 iunie, în țară, valorile termice se vor situa ușor sub cele specifice pentru această săptămână în regiunile estice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.

Pe ansamblu, perioada se va caracteriza printr-un regim termic al aerului normal, în cea mai mare parte a ţării.

Temperatura medie diurnă a aerului va fi cuprinsă între 14…26°, limite apropiate de mediile multianuale, pe majoritatea suprafeţelor agricole. Temperatura maximă a aerului se va încadra între 20…33°C, la scara întregii ţări. Temperatura minimă a aerului se va situa între 7…19°C, în toate zonele de cultură.

Se întrevăd ploi locale sub formă de aversă, dar şi torenţiale, însoţite de descărcări electrice, căderi de grindină şi intensificări de scurtă durată ale vântului, izolat cu aspect de vijelie, în cea mai mare parte a regiunilor, iar cantităţile de apă pot fi mai însemnate din punct de vedere agricol.

În cultura grâului de toamnă, rezerva de apă pe profilul de sol 0-100 cm, se va situa în limite satisfăcătoare, apropiate de optim și optime în Oltenia și Muntenia, cea mai mare parte a Dobrogei și a Moldovei, local în sudul, sud-vestul și centrul Transilvaniei, izolat nord-estul Banatului și sud-estul Crișanei. Conținutul de umiditate din sol va prezenta valori scăzute și deosebit de scăzute (secetă pedologică moderată și puternică) în Maramureș, pe suprafețe extinse din Crișana și Banat, local în nordul, și estul Transilvaniei, izolat estul și centrul Moldovei, nordul Dobrogei.

Rezerva de apă pe profilul de sol 0-100 cm, în cultura de porumb, se va situa în limite satisfăcătoare, apropiate de optim și optime, în Moldova, cea mai mare parte a Olteniei, Munteniei, Dobrogei și a Transilvaniei, izolat în nord-estul și nord-vestul Banatului. Deficite de umiditate în sol (secetă pedologică moderată, puternică și extremă), se vor semnala în Maramureș și Crișana, pe suprafețe extinse din Banat, local în centrul, nordul, nord-vestul, izolat sud-vestul și estul Transilvaniei, nordul Dobrogei, nord-estul Munteniei și sudul Olteniei.

În general, ritmurile de vegetaţie ale culturilor de câmp vor fi normale pe majoritatea suprafeţelor agricole, acestea fiind chiar intensificate ca urmare a temperaturilor favorabile din aer, în special pe suprafeţele cu o aprovizionare satisfăcătoare cu apă în sol. Pe ansamblu, la speciile de toamnă înfiinţate în epoca optimă, starea de vegetaţie se va menţine bună şi medie, respectiv medie şi slabă la culturile întârziate fenologic, precum şi pe terenurile afectate de seceta pedologică.

Cerealierele de toamnă (orz şi grâu) semănate în perioada optimă vor parcurge maturitatea în lapte, ceară şi deplină (10-100%), în cea mai mare parte a zonelor agricole. În semănăturile tardive se va definitiva înspicarea (90-100%), continuându-se totodată fazele de înflorire (10-100%) şi maturitate în lapte (10-60%). Cultura de rapiţă va înregistra creşterea boabelor în silicve (10-100%) şi maturitatea deplină (10-50%), la nivelul întregii ţări.

În funcţie de data semănatului, floarea-soarelui va parcurge creşterea primei perechi de frunze (60-100%) şi înfrunzirea (10-20 frunze) în majoritatea regiunilor, iar în jumătatea de sud a ţării se va putea declanşa formarea calatidiului (10-40%).

Sub aspect fenologic, la porumb se vor semnala creşterea frunzei a 3-a (40-100%) şi dezvoltarea aparatului foliar (7-15 frunze).

Sfecla de zahăr va parcurge creşterea aparatului foliar (12-20 frunze) şi alungirea axei hipocotile (10-70%), iar cartoful se va afla la formarea/creşterea lăstarilor laterali şi tuberizarea (40-100%), iar soiurile timpurii de consum îşi vor continua îmbobocirea şi înflorirea (10-100%).

La pomii fructiferi se vor continua creşterea fructelor, frunzelor şi lăstarilor, acumularea zaharurilor în fructe şi coacerea acestora, în aproape toate plantaţiile. De asemenea, la soiurile extratimpurii şi timpurii de cireş, vişin şi cais ajunse la maturitatea deplină se vor efectua lucrările de recoltare.

Viţa-de-vie va înregistra fazele de înfrunzire, apariţia inflorescenţelor şi înflorire în aproape toate podgoriile, precum şi formarea şi creşterea boabelor la soiurile timpurii.

În zilele fără precipitaţii, lucrările agricole în câmp (fertilizări, erbicidări, praşile manuale/mecanice, tratamente fitosanitare, etc.) se vor efectua normal, pe majoritatea suprafeţelor agricole.