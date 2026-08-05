Harta pagubelor provocate de secetă: localitățile unde culturile au fost cel mai afectate
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Aproximativ 1.300 de fermieri din județul Arad au transmis notificări privind pagubele produse la culturile de toamnă, în principal la grâu, pe fondul secetei prelungite. Suprafața afectată depășește 79.000 de hectare, iar pierderile estimate pe parcelele calamitate sunt cuprinse între 30% și 70%.
O suprafață uriașă de culturi a fost declarată afectată. Unde s-au înregistrat cele mai mari pierderi
Potrivit prevederilor legale, fermierii care au culturi afectate într-o proporție mai mare de 30% pot depune înștiințări la primăriile de care aparțin, pentru constatarea pagubelor. În cazul culturilor de toamnă, termenul limită pentru transmiterea acestor notificări a fost 1 august.
Reprezentanții Direcției pentru Agricultură Arad au precizat, la solicitarea Agerpres, că până la această dată au fost înregistrate 1.279 de sesizări din partea fermierilor din județ care au reclamat efectele secetei asupra culturilor.
Datele centralizate de instituție arată că suprafața totală afectată ajunge la 79.359 de hectare. Cele mai importante pierderi au fost înregistrate la culturile de grâu, unde o parte semnificativă din suprafața cultivată a fost declarată calamitată.
Grâul, cultura cu cele mai mari suprafețe afectate
Din cele 95.121 de hectare cultivate cu grâu în județul Arad, mai mult de o treime au fost declarate afectate de secetă. După grâu, cele mai mari pagube au fost constatate la culturile de rapiță, orz și orzoaică.
Verificările realizate pe teren de comisiile special desemnate au indicat niveluri de calamitate cuprinse între 30% și 70% pe suprafețele unde au fost semnalate probleme.
„În urma verificărilor efectuate în teren, comisiile au constatat un grad de calamitate cuprins între 30% și 70% pe parcelele afectate”, a declarat, pentru Agerpres, șeful Direcției pentru Agricultură Arad, Adrian Alda.
Cele mai afectate zone sunt situate în vestul extrem al județului, unde lipsa precipitațiilor a avut un impact mai puternic asupra culturilor agricole. Localitatea Nădlac a transmis 198 de sesizări privind culturi calamitate, iar la Pecica au fost înregistrate 152 de notificări.
În cele două localități, suprafața totală declarată afectată se apropie de 15.000 de hectare. Situațiile raportate de fermieri au fost centralizate din 44 de unități administrativ-teritoriale, din totalul de 76 existente în județul Arad.
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