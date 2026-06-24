PMB introduce două parcări cu plată la Pantelimon și Arena Națională, începând de la 1 iulie 2026

Primăria Municipiului București (PMB) a anunțat că, de la 1 iulie 2026, deschide două parcări publice cu plată la Pantelimon și Arena Naționale pentru a valorifica infrastructura nefolosită de ani de zile, prin administrare municipală, acces controlat și tarife standardizate.

Primăria Municipiului București (PMB) a anunțat miercuri, 24 iunie, că începând cu 1 iulie vor fi date în folosință două mari parcări cu plată, care însumează 1.746 de locuri. Este vorba despre Park & Ride-ul de la Pantelimon și parcarea de la Arena Națională, proiecte finalizate de ani de zile, dar rămase neutilizate până în prezent.

Potrivit autorităților, cele două obiective au stat nefolosite timp de 4, respectiv 15 ani de la construcție, iar parcarea de la Pantelimon ajunsese între timp un depozit auto neîngrijit. Primarul Ciprian Ciucu a dispus clarificarea situației juridice și operaționale, după care administrarea lor a fost preluată de Compania Municipală de Parking. În ultimele săptămâni, spațiile au fost igienizate și pregătite pentru deschidere.

Parcarea publică „Lia Manoliu”, aferentă Arena Națională, dispune de 1.248 de locuri, dintre care o parte sunt destinate persoanelor cu dizabilități și familiilor cu copii mici. Parcarea se întinde pe o suprafață de peste 30.000 de metri pătrați, este structurată pe mai multe niveluri și are acces rutier din Bulevardul Basarabia, prin căi special amenajate pentru intrare și ieșire.

Cealaltă investiție, Park & Ride Pantelimon, situată în zona Pantelimon, oferă aproape 500 de locuri de parcare și este dispusă pe trei niveluri. Accesul se realizează din Șoseaua Pantelimon, iar facilitățile includ spații dedicate persoanelor cu dizabilități și familiilor cu copii. Ambele parcări sunt dotate cu pază permanentă, sisteme de supraveghere video, lifturi, grupuri sanitare, acces pietonal separat și scări de evacuare, fiind concepute pentru a funcționa ca infrastructuri moderne de tip park & ride.

Tarifele anunțate sunt de 5 lei pe oră, 30 de lei pe zi, 500 de lei pe lună pentru abonamentele de zonă unică și 50 de lei pe lună pentru abonamentele destinate riveranilor.

Plata pentru parcarea de la Arena Națională se poate face prin aplicațiile „Parking București” și „Am Parcat”, prin scanarea codurilor QR sau la parcometrele instalate la fața locului. Pentru Park & Ride Pantelimon, la început sunt disponibile plata în numerar la parcometre și abonamentele de zonă unică și riveran, urmând ca opțiunile digitale să devină vizibile în aplicații începând cu 1 iulie. Compania Municipală de Parking va gestiona operarea ambelor parcări.

PMB a anunțat, tot miercuri, extinderea rețelei de semaforizare din Capitală, cu scopul creșterii siguranței rutiere pe principalele artere și în intersecțiile intens circulate. Măsura vizează atât modernizarea infrastructurii existente, cât și introducerea unor noi treceri de pietoni semaforizate.

În cursul acestei luni, Administrația Străzilor București a pus în funcțiune patru noi treceri de pietoni semaforizate, dintre care trei pe Calea Giulești, la intersecțiile cu străzile George Vâlsan, Migdalului și Prunaru, și una pe Splaiul Unirii, la intersecția cu Strada Abatorului și Intrarea Scorțeni. Noile instalații sunt echipate cu sisteme moderne de semaforizare, butoane pentru solicitarea traversării, dispozitive acustice pentru persoanele cu deficiențe de vedere, precum și marcaje și indicatoare rutiere corespunzătoare.

Lucrările au inclus montarea de stâlpi, console, semafoare și automate de dirijare a traficului, în cadrul unui proces de modernizare a infrastructurii rutiere menite să fluidizeze circulația și să reducă riscul de accidente în zonele aglomerate.

Autoritățile au precizat că, până la începutul lunii august, vor fi finalizate lucrările de semaforizare pe Strada Antiaeriană, unde sunt vizate trei intersecții importante, respectiv cu Strada Elena și Vasile Cojocaru, cu Strada Manea Șerban și cu Strada Triunghiului.

Totodată, municipalitatea pregătește documentația pentru instalarea de semafoare în încă 35 de intersecții și treceri de pietoni de pe marile artere ale orașului, printre care se numără Bulevardul 13 Septembrie cu Strada Uranus, Strada Lucrețiu Pătrășcanu în zona Liceului Teoretic „Nichita Stănescu”, Calea Plevnei, Bulevardul Expoziției, Metalurgiei, Șoseaua Berceni, Șoseaua Olteniței, Șoseaua Giurgiului și Bulevardul Nicolae Grigorescu.

Reprezentanții PMB au transmis că aceste investiții urmăresc creșterea siguranței pentru pietoni și șoferi, precum și îmbunătățirea fluenței traficului în întreg orașul.

PMB a anunțat marți, 23 iunie, un nou regulament privind salubrizarea și igienizarea Centrului Vechi, care introduce un program strict de colectare selectivă a deșeurilor pe șase fracții, intervale orare fixe pentru ridicarea gunoiului și obligații suplimentare pentru comercianți, locuitori și operatorii de salubritate. Măsurile sunt în consultare publică și pot suferi modificări înainte de adoptarea finală.

Potrivit proiectului, colectarea deșeurilor se va face exclusiv între orele 06:00 și 10:00, în funcție de tipul de deșeu și de zilele săptămânii, iar în zona Centrului Istoric vor intra doar utilaje de mici dimensiuni, cu o capacitate de maximum 3,5 tone, inscripționate corespunzător. Deșeurile vor fi separate pe șase fracții, cu un calendar stabilit, în timp ce biodegradabilele și deșeurile alimentare vor fi colectate zilnic, alături de golirea coșurilor stradale și spălarea periodică a zonei.

În paralel, curățenia străzilor și a trotuarelor din Centrul Vechi va fi realizată zilnic de către operatorii de salubritate, între orele 08:00 și 10:00, în condiții meteorologice favorabile. Totodată, comercianții vor avea obligația de a întreține zilnic terasele, de a spăla săptămânal vitrinele și mobilierul, de a elimina afișele ilegale și de a preda uleiul uzat către operatori autorizați.

Un element central al noului sistem îl reprezintă utilizarea sacilor inscripționați cu coduri QR sau coduri de bare, care vor permite identificarea rapidă a producătorilor de deșeuri și vor contribui la descurajarea abandonului pe domeniul public. Persoanele juridice vor fi obligate să folosească exclusiv acești saci achiziționați de la operatori, în timp ce persoanele fizice vor putea utiliza atât saci speciali, cât și europubele marcate corespunzător.

Autoritățile precizează că nerespectarea noilor reguli, după adoptarea regulamentului, va atrage amenzi cuprinse între 1.000 și 10.000 de lei pentru persoanele fizice și între 4.000 și 10.000 de lei pentru persoanele juridice. Primăria susține că măsurile au ca obiectiv creșterea curățeniei și eficientizarea gestionării deșeurilor în una dintre cele mai aglomerate zone ale Capitalei.