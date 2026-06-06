PMB pregătește pietonalizarea și regenerarea străzilor Edgar Quinet și Biserica Enei, cu sprijinul studenților de la „Ion Mincu”

Primăria Municipiului București (PMB) a anunțat, sâmbătă, 6 iunie 2026, că va pietonaliza și regenera străzile Edgar Quinet și Biserica Enei, din centrul Capitalei. Proiectul urmărește modernizarea spațiului public. Va fi realizat pe baza unor propuneri elaborate de studenții Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”.

Primăria Municipiului București (PMB) a anunțat sâmbătă, 6 iunie 2026, demararea unui proiect de pietonalizare și regenerare urbană pentru străzile Edgar Quinet și Biserica Enei, în centrul Capitalei. Pentru elaborarea conceptului de amenajare, autoritățile au colaborat cu studenții de la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”.

Potrivit PMB, cinci propuneri realizate de studenți au fost premiate vineri de primarul general, Ciprian Ciucu, împreună cu primarul Sectorului 1, George Cristian Tuță. Ideile câștigătoare vor sta la baza proiectului final de amenajare a zonei, care va include mobilier urban modern și spații verzi, după modelul marilor orașe europene.

În cadrul ceremoniei de premiere, primarul general și-a exprimat dorința ca proiectele de pietonalizare să fie extinse în București și a subliniat că administrația locală își propune să implementeze cât mai rapid soluțiile la care au lucrat studenții. Edilul a declarat că speră ca ideile câștigătoare ale concursului să fie transformate în proiecte concrete chiar în următoarele săptămâni.

Ciucu a arătat că și-ar dori ca zona vizată să devină un spațiu exclusiv pietonal, dedicat mediului universitar și lipsit de trafic auto, considerând că aceasta ar putea reprezenta începutul unui proces mai amplu de recuperare a spațiului public. El a lansat și un apel către studenți pentru a veni cu propuneri similare pentru alte zone ale Capitalei care ar putea fi eliberate de mașini.

Primarul general a apreciat activitatea studenților de la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, pe care a descris-o drept o instituție de învățământ de excepție. Totodată, acesta a subliniat că tinerii arhitecți și urbaniști au oportunitatea de a contribui direct la dezvoltarea orașelor din România și a afirmat că administrațiile locale au nevoie de expertiza și creativitatea noii generații de specialiști.

Proiectul face parte din strategia municipalității de modernizare și revitalizare a spațiilor publice din București.

PMB a anunțat vineri, 5 iunie 2026, că derulează un program de recondiționare a mobilierului stradal deteriorat, în locul înlocuirii acestuia cu elemente noi. Potrivit administrației, indicatoarele rutiere mâzgălite cu graffiti, stâlpișorii îndoiți și gardurile degradate sunt reparate și reutilizate în diferite zone ale Capitalei.

Activitatea se desfășoară în atelierul Administrației Străzilor, unde muncitorii curăță, repară și recondiționează diverse elemente de mobilier urban înainte de a le reinstala pe domeniul public.

Reprezentanții PMB au oferit drept exemplu gardurile ruginite din zona Universitate, care au fost înlocuite cu unele aflate în stare bună. Gardurile vechi au fost transportate în atelier, unde au fost reparate și revopsite, fiind ulterior montate în alte locații din București. Conform datelor prezentate de municipalitate, numai în ultima lună au fost demontate, curățate, recondiționate și remontate peste 500 de indicatoare rutiere din aproximativ 200 de locații.

Muncitorii din atelier au declarat că numeroase indicatoare ajung acolo acoperite de graffiti și autocolante și că este nevoie de aproximativ o oră de muncă pentru a îndepărta urmele lăsate în doar câteva secunde de persoanele care le vandalizează.

Primăria Capitalei a făcut apel la cetățeni să respecte munca echipelor care întrețin infrastructura urbană și să contribuie la păstrarea în bune condiții a spațiului public, subliniind că strada aparține întregii comunități.

PMB a anunțat joi, 4 iunie 2026, că lucrările de reabilitare a carosabilului din Capitală continuă pe timpul nopții, prin frezarea asfaltului pe porțiuni extinse, în locul plombărilor punctuale considerate ineficiente. Potrivit administrației, stratul de asfalt existent este degradat, fisurat și necesită înlocuire completă, motiv pentru care se intervine cu lucrări de amploare.

Echipele Administrației Străzilor au desfășurat lucrări în noaptea precedentă pe Calea Ferentari, Drumul Cooperativei, Splaiul Independenței, Aleea Privighetorilor și Șoseaua Pipera, iar municipalitatea a anunțat că intervențiile vor continua și în nopțile următoare, în funcție de condițiile meteo.

Pentru perioada imediat următoare, au fost programate lucrări pe Bulevardul Eroilor, Splaiul Independenței, Calea Ferentari, Șoseaua Pipera, Piața Sfântul Ștefan, Strada Brătășanca, Strada Bacău, Strada Radu Chirițescu și în zona Malcoci – intersecție cu Aleea Mihail Dan.

Reprezentanții PMB au subliniat că este important ca și administrațiile de sector să accelereze lucrările de infrastructură rutieră pe bulevardele și străzile aflate în responsabilitatea lor, pentru a menține ritmul intervențiilor. Programul de reparații ale carosabilului a început încă din luna februarie și se desfășoară etapizat, pe zone, în întreaga Capitală.