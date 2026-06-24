Plăți de aproape 56 de milioane de lei prin PNRR. Ministerul Dezvoltării accelerează decontările pentru renovarea clădirilor

Ministerul Dezvoltării a efectuat noi plăți prin PNRR pentru investiții în eficiență energetică și consolidare seismică. Suma de aproape 56 de milioane de lei a fost decontată pentru 68 de proiecte finanțate prin componenta Valul Renovării. Potrivit datelor prezentate de ministrul Cseke Attila, ritmul plăților a crescut semnificativ în ultima perioadă, iar rata de absorbție pe această componentă se apropie de 80%.

Plățile efectuate de Ministerul Dezvoltării prin componenta C5 – Valul Renovării vizează proiecte de modernizare și creștere a eficienței energetice a clădirilor din întreaga țară.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a decontat lucrări în valoare totală de 55.867.479,65 de lei pentru 68 de investiții realizate prin componenta C5 – Valul Renovării din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – a anunțat ministrul Cseke Attila.

Anunțul a fost făcut de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, care a precizat că fondurile au fost utilizate pentru achitarea lucrărilor executate în cadrul proiectelor aflate în implementare.

Facturile decontate au ca obiective creșterea eficienței energetice, reabilitarea termică, consolidarea structurală, modernizarea și renovarea seismică a unor clădiri publice și blocuri de locuințe.

Situația actualizată a plăților efectuate este publicată pe site-ul Ministerului Dezvoltării.

Plățile realizate în luna iunie arată o accelerare a decontărilor pentru proiectele finanțate prin componenta Valul Renovării.

Noua tranșă de fonduri se adaugă altor decontări importante efectuate de minister în ultimele săptămâni pentru lucrări de renovare energetică și consolidare seismică.

La 4 iunie, Ministerul Dezvoltării a achitat 48.196.883,33 de lei pentru 77 de investiții realizate prin aceeași componentă a PNRR.

În perioada următoare au fost anunțate alte plăți succesive: 36.323.242,17 lei pentru 38 de facturi, 75.067.894,92 de lei pentru 79 de proiecte și 64.720.096,90 de lei pentru alte 87 de investiții.

Cumulate cu suma anunțată acum, decontările efectuate prin componenta C5 – Valul Renovării depășesc 280 de milioane de lei numai în luna iunie, ceea ce evidențiază ritmul ridicat al investițiilor aflate în execuție.

Plățile realizate prin componenta C5 – Valul Renovării indică unul dintre cele mai avansate stadii de implementare dintre programele gestionate de Ministerul Dezvoltării în cadrul PNRR.

Potrivit bilanțului prezentat de ministrul Cseke Attila în luna aprilie, rata de absorbție pe componenta dedicată renovării clădirilor a ajuns la 79%, după decontarea unor lucrări în valoare totală de peste 8,8 miliarde de lei.

Datele ministerului arată că investițiile finanțate prin această componentă vizează creșterea eficienței energetice, renovarea clădirilor publice și a blocurilor de locuințe, precum și consolidarea seismică a imobilelor.

La nivelul întregului portofoliu gestionat de Ministerul Dezvoltării prin PNRR, rata de absorbție a ajuns la 77% pentru cele patru componente coordonate de instituție.

„Obiectivul nostru este să ajungem la o rată de absorbție de aproape 100% până la sfârșitul verii”, a transmis ministrul Cseke Attila în cadrul bilanțului privind implementarea proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Plățile realizate prin PNRR nu vizează doar renovarea clădirilor, ci și investiții în infrastructura locală și dezvoltarea serviciilor publice.

Pe lângă componenta Valul Renovării, Ministerul Dezvoltării gestionează și alte programe importante finanțate prin PNRR.

Componenta C10 – Fondul Local a atins o rată de absorbție de aproximativ 77%, cu plăți efectuate de aproape 7,4 miliarde de lei pentru proiecte de mobilitate urbană, infrastructură verde și dezvoltare locală.

Totodată, componenta C15, destinată construirii de creșe noi, înregistra o rată de absorbție de 72%, după decontarea unor investiții de peste un miliard de lei.

Datele prezentate de minister arată că finanțările derulate prin PNRR susțin simultan proiecte de renovare a clădirilor, dezvoltarea infrastructurii locale și extinderea rețelei de servicii educaționale pentru copii.