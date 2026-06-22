Investiție de 140 de milioane de euro la Petrobrazi. OMV Petrom a inaugurat o nouă unitate care dublează producția unui produs-cheie pentru industrie

OMV Petrom continuă investițiile în modernizarea rafinăriei Petrobrazi și anunță finalizarea unei noi unități de produse aromatice, în urma unei investiții de aproximativ 140 de milioane de euro. Proiectul dublează capacitatea de producție de toluen, materie primă utilizată în industria petrochimică, și face parte din strategia companiei de a produce mai multe produse cu valoare adăugată ridicată și de a reduce impactul asupra mediului.

Cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est a anunțat punerea în funcțiune a unei noi unități de produse aromatice la rafinăria Petrobrazi.

Investiția, estimată la aproximativ 140 de milioane de euro, are rolul de a crește capacitatea de producție pentru materii prime utilizate în industria petrochimică și de a eficientiza activitatea rafinăriei.

Noua instalație înlocuiește o unitate aflată în exploatare încă din anul 1961 și integrează cele mai moderne tehnologii disponibile (BAT – Best Available Technologies).

Odată cu punerea în funcțiune a noii instalații, capacitatea anuală de producție a toluenului la Petrobrazi crește de la aproximativ 50.000 de tone la 100.000 de tone.

În total, instalația are o capacitate de procesare de 150.000 de tone pe an pentru toluen și benzen.

Toluenul este o materie primă esențială în industria petrochimică, fiind utilizat la fabricarea vopselelor, adezivilor și a altor produse chimice.

În același timp, instalația permite separarea benzenului din benzină, contribuind la producerea unor carburanți cu cifră octanică ridicată, conform standardelor europene.

Reprezentanții companiei spun că investiția face parte din procesul amplu de modernizare a rafinăriei Petrobrazi și urmărește creșterea ponderii produselor cu valoare adăugată ridicată.

„Ne extindem capacitatea de procesare pentru produse ce pot fi utilizate ca materii prime în industria petrochimică, consolidând astfel rolul rafinăriei Petrobrazi în lanţul valoric al petrochimiei. Finalizarea acestui proiect reprezintă un moment-cheie în procesul de modernizare a rafinăriei şi în îndeplinirea unui angajament strategic de a optimiza mixul de producţie, prin integrarea de produse cu valoare adăugată ridicată. Totodată, proiectul reflectă angajamentul nostru ferm pentru excelenţă operaţională şi sustenabilitate, prin adoptarea celor mai avansate soluţii tehnologice disponibile”, a declarat Radu Căprău, membru al Directoratului OMV Petrom responsabil de Rafinare şi Marketing.

Potrivit companiei, noua unitate contribuie atât la diversificarea producției, cât și la creșterea eficienței energetice și reducerea impactului asupra mediului.

OMV Petrom precizează că, de la privatizarea companiei și până în prezent, investițiile realizate pentru modernizarea rafinăriei Petrobrazi depășesc 2 miliarde de euro.

Acestea au vizat modernizarea instalațiilor, creșterea eficienței operaționale și reducerea emisiilor generate de procesul de rafinare.

Compania derulează în prezent și un alt proiect de anvergură.

Este vorba despre o investiție de aproximativ 750 de milioane de euro destinată construirii unei unități pentru producția de combustibili sustenabili pentru aviație (SAF) și motorină regenerabilă (HVO), proiect care va include și o componentă dedicată producerii hidrogenului verde.

OMV Petrom este cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, cu o producție anuală de aproximativ 38 de milioane barili echivalent petrol la nivel de grup, în 2025.

Compania operează rafinăria Petrobrazi, cu o capacitate de rafinare de 4,5 milioane de tone anual, precum și o centrală electrică pe gaze naturale de 860 MW.

În domeniul distribuției carburanților, grupul este prezent în România și în țările vecine printr-o rețea de aproximativ 780 de benzinării, operate sub mărcile OMV și Petrom.

OMV Petrom este listată la Bursa de Valori București, iar la finalul anului 2025 acționarii români dețineau aproximativ 45% din capitalul companiei, inclusiv statul român, cu o participație de 20,7%, și fondurile de pensii din România. Pachetul majoritar, de 51,2%, este deținut de grupul austriac OMV Aktiengesellschaft.