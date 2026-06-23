Primii kilometri ai Autostrăzii Unirii A8 ar putea fi deschiși circulației în prima parte a anului 2027

Primii kilometri ai Autostrăzii Unirii A8, construiți între Târgu Mureș și Miercurea Nirajului, au ajuns la un stadiu de execuție de circa 50%, a anunțat, marți, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma. Proiectul avansează printr-o mobilizare masivă a constructorului și ar putea fi deschis circulației în prima parte a anului 2027.

Lucrările pe primul lot al Autostrăzii Unirii A8, între Târgu Mureș și Miercurea Nirajului, au ajuns la aproximativ 50% stadiu fizic de execuție, a anunțat marți, 23 iunie, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma.

Potrivit acestuia, pe cei 24 de kilometri ai tronsonului se înregistrează o mobilizare consistentă a constructorului, cu aproape 800 de muncitori și peste 700 de utilaje și echipamente prezente zilnic pe șantier. Oficialul a precizat că, profitând de condițiile meteorologice favorabile din ultima perioadă, ritmul lucrărilor la terasamente a depășit 400.000 de metri cubi pe lună, iar această categorie de lucrări a trecut deja de pragul de 50% realizare.

Cosma a anunțat și începerea lucrărilor de asfaltare. Pentru luna iulie sunt programate aproape 25.000 de tone de mixturi asfaltice, în timp ce în august cantitatea ar urma să crească la aproximativ 40.000 de tone.

În ceea ce privește structurile, secretarul de stat a afirmat că podurile și pasajele au ajuns la circa 65% stadiu fizic. Din aproape 600 de grinzi necesare pentru întregul proiect, peste 400 au fost deja produse, iar mai mult de 200 au fost montate. Totodată, constructorul a utilizat până în prezent peste 108.000 de metri cubi de beton.

Oficialul a precizat că ultimele lucrări de relocare a rețelelor electrice de înaltă tensiune vor fi finalizate în cursul lunii iulie, ceea ce va permite deblocarea completă a ultimelor fronturi de lucru.

În urma discuțiilor purtate cu antreprenorul, a fost stabilit un plan pentru prioritizarea sectorului dintre Târgu Mureș și Acățari, care va funcționa ca o centură sudică a municipiului Târgu Mureș. Scopul este recuperarea a câteva luni față de termenul contractual și punerea mai rapidă la dispoziția șoferilor a beneficiilor investiției.

Potrivit lui Cosma, după decenii de așteptare, circulația pe primii kilometri ai Autostrăzii Unirii A8 ar urma să fie posibilă în prima parte a anului 2027. Acesta a subliniat că proiectul reprezintă începutul unei legături istorice între Transilvania și Moldova și o dovadă că marile investiții de infrastructură din România pot fi duse la bun sfârșit.

România va păstra 4,7 miliarde de euro destinate investițiilor în infrastructura de transport prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în urma ultimei runde de negocieri cu Comisia Europeană înainte de termenul-limită din luna august, a anunțat, tot marți, Cosma. Potrivit acestuia, România a obținut un rezultat favorabil pentru proiectele majore de transport, reușind să atragă integral fondurile europene nerambursabile în valoare de 2,1 miliarde de euro alocate sectorului prin PNRR.

Cosma a precizat că va continua finanțarea tuturor sectoarelor Autostrăzii Moldovei A7, pe tronsonul Focșani – Bacău – Pașcani, precum și a lotului lipsă dintre Margina și Holdea de pe Autostrada A1. De asemenea, primele două loturi ale magistralei feroviare Cluj – Oradea au fost transferate pe componenta de grant, având un grad avansat de execuție și șanse ridicate de a îndeplini jaloanele europene până la finalul verii.

Totodată, oficialul a arătat că Autostrada Bacău – Pașcani va fi finanțată integral din componenta de împrumut a PNRR.

Cosma a subliniat că, în urma negocierilor purtate cu Comisia Europeană, cu sprijinul premierului Ilie Bolojan, al ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, al ministrului Transporturilor, Radu Miruță, precum și al echipelor tehnice din Ministerul Transporturilor și MIPE, România a obținut posibilitatea decontării proporționale a lucrărilor realizate până la 31 august pe tronsoanele A7 Bacău – Pașcani și A1 Margina – Holdea.

În opinia sa, această modificare schimbă semnificativ modul de gestionare a riscurilor deoarece eventualele finalizări parțiale ale unor sectoare până la termenul-limită nu vor mai atrage penalizări consistente, ci vor permite efectuarea plăților în funcție de progresul efectiv realizat.

Cosma a explicat că întârzierile înregistrate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și nerespectarea unor termene asumate nu vor mai conduce automat la pierderi masive de fonduri europene pentru România. Acesta a adăugat că țara noastră își menține accesul la finanțare europeană în condiții avantajoase, beneficiind de costurile de împrumut ale Comisiei Europene, considerate mai favorabile decât cele care ar putea fi obținute individual de pe piețele financiare.

Cosma a transmis că, în următoarele două luni, autoritățile vor continua să lucreze pentru accelerarea progresului pe toate proiectele și pentru atingerea țintelor asumate până la 31 august. El a subliniat că obiectivul final rămâne deschiderea circulației pe întreaga Autostradă A7 până la Pașcani și finalizarea ultimilor kilometri lipsă ai Autostrăzii A1 dintre Margina și Holdea.