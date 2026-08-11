Vești pentru șoferii din România. Se pregătesc noi inaugurări pe autostradă. Câți kilometri ar putea fi deschiși în 2026

România ar putea încheia anul 2026 cu până la 100 de kilometri noi de autostradă dați în circulație. Anunțul a fost făcut marți, 11 august, de ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, la inaugurarea lotului Zimbor–Poarta Sălajului de pe A3. Oficialul susține că anul acesta va fi atins un record în privința kilometrilor deschiși pe Autostrada Transilvania. Noul tronson din Sălaj este prima inaugurare de infrastructură rutieră de mare viteză din 2026.

Până la 100 de kilometri de autostradă ar urma să intre în circulație în România până la sfârșitul anului, potrivit estimării prezentate de Radu Miruță. Ministrul interimar al Transporturilor a făcut anunțul în Sălaj, unde a participat la deschiderea lotului Zimbor–Poarta Sălajului, parte a Autostrăzii Transilvania.

Miruță a susținut că ritmul din 2026 marchează o schimbare importantă pentru A3, proiect care s-a confruntat de-a lungul anilor cu întârzieri și blocaje. Potrivit acestuia, anul în curs ar urma să aducă cel mai mare număr de kilometri deschiși vreodată într-un singur an pe Autostrada Transilvania.

„Le mulțumesc colegilor de la Compania Națională de Drumuri, colegilor din Ministerul Transporturilor, celor care s-au ocupat de-a lungul timpului pentru ca acest proiect să fie deblocat și vă anunț că, în ciuda faptului că mult timp această autostradă a avut doar explicații despre de ce nu avansează proiectul, suntem în situația în care anul acesta se dau în circulație până la 100 de kilometri de autostradă, fiind anul în care se dă în circulație cel mai mare număr de kilometri de pe autostrada Transilvaniei”, a declarat ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță.

Ministrul interimar al Transporturilor a vorbit și despre problemele administrative întâlnite după preluarea mandatului, afirmând că în instituție există practici vechi care au contribuit la blocarea unor contracte. În pofida acestor dificultăți, Miruță susține că lucrările de infrastructură rutieră continuă și că proiectele aflate în execuție avansează.

Deschiderea lotului Zimbor–Poarta Sălajului a fost prezentată de ministru drept un moment important atât pentru infrastructura națională, cât și pentru județul Sălaj, care beneficiază de o nouă conexiune la rețeaua rutieră de mare viteză.

„E o zi bună astăzi, e o zi bună pentru România, e o zi bună în special pentru județul Sălaj, să ne bucurăm peste 200 de minute de primele mașini care oficial trec la acest instrument de autostradă”, a mai declarat ministrul interimar.

Radu Miruță a insistat și asupra efectelor pe care extinderea rețelei de autostradă le poate avea asupra economiei și siguranței rutiere. Ministrul interimar a subliniat rolul finanțărilor europene în dezvoltarea infrastructurii și a atras atenția că România continuă să aibă un deficit important de drumuri de mare viteză.

Oficialul a legat direct construcția noilor tronsoane de reducerea riscurilor pentru participanții la trafic și de creșterea perspectivelor economice ale zonelor conectate la rețeaua de autostrăzi.

„România avansează și avansează pentru că sunt oameni care muncesc și este foarte important de a conștientiza cât de mult a ajutat acest avans financiar european. Încă în România avem puțini kilometri de autostradă, încă în România se moare din cauza geometriei proaste a drumurilor și a insuficienței autostrăzii. Însă, pe măsură ce un segment nou de drum se dă în circulație, șansele la viață cresc, șansele la o dezvoltare economică de asemenea cresc”, a afirmat Miruță.

Deschiderea lotului Zimbor–Poarta Sălajului vine după întârzieri semnificative față de calendarul inițial al proiectului. Asociația Pro Infrastructură descrie tronsonul de pe A3 drept unul cu „o istorie zbuciumată și este foarte întârziat”, în condițiile în care termenul inițial de finalizare era în 2023.

Potrivit organizației, chiar și într-un scenariu în care termenul era prelungit, lucrările ar fi trebuit încheiate cel târziu în august 2024. Tronsonul a fost inaugurat marți, 11 august 2026, de la ora 16:00, devenind prima deschidere de drum de mare viteză din România din acest an.

Odată cu intrarea în circulație a lotului Zimbor–Poarta Sălajului, rețeaua națională ajunge la 1.428,5 kilometri de autostradă și drum expres veritabil aflați în exploatare.