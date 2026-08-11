Centrala nucleară de la Kozlodui funcționează normal, în ciuda nivelului scăzut al Dunării. Care sunt explicațiile

Cele două unități ale Centralei Nucleare de la Kozlodui funcționau marți, la ora 13:00, conform programului stabilit pentru producția de energie electrică, în pofida nivelului scăzut al Dunării. Reprezentanții centralei au anunțat că echipele lucrează permanent pentru exploatarea instalațiilor în condiții de siguranță, relatează agenția bulgară de presă BTA.

Pentru menținerea funcționării instalațiilor, au fost adoptate toate măsurile tehnice și organizatorice posibile. Acestea vizează asigurarea funcționării stațiilor de pompare de pe mal, care furnizează cantitățile necesare de apă către stațiile de pompare și către sistemele de apă tehnică folosite pentru răcire.

Situația hidrologică impune însă o monitorizare constantă a capacităților tehnice ale instalațiilor. Centrala Nucleară Kozlodui precizează că nivelul redus al fluviului necesită o atenție sporită, indiferent de măsurile aplicate pentru menținerea funcționării sistemelor.

Pentru asigurarea unui debit optim de apă, sunt efectuate operațiuni de drenare a canalelor dintre Dunăre și stația de pompare de pe mal. Funcționarea pompelor este supravegheată permanent, iar debitul este ajustat prin modificarea unghiului paletelor de lucru.

În situația în care este necesar, sunt pregătite soluții pentru îmbunătățirea și optimizarea funcționării pompelor. Măsurile sunt aplicate pentru a menține cantitățile de apă necesare sistemelor tehnice ale centralei.

Prognoza privind evoluția nivelului Dunării pentru următoarele zile indică, în prezent, o stagnare. Potrivit părții bulgare, estimările disponibile nu indică o modificare semnificativă a nivelului fluviului în perioada imediat următoare.

Ministerul Energiei menține o coordonare permanentă cu Centrala Nucleară Kozlodui, Compania Națională de Electricitate și Operatorul Sistemului Energetic. Autoritățile bulgare spun că sunt luate toate măsurile necesare pentru garantarea siguranței aprovizionării și funcționarea sistemului energetic fără probleme.

BTA amintește că marți dimineață, adâncimea Dunării la Kozlodui era de puțin peste doi metri. Față de ziua precedentă, scăderea înregistrată a fost de trei centimetri.

Tot marți dimineață, nivelul măsurat al Dunării la Kozlodui era de minus 39 de centimetri. Datele privind evoluția fluviului sunt urmărite permanent, având în vedere rolul apei în funcționarea sistemelor de pompare și a instalațiilor tehnice ale centralei.

Situația este monitorizată de autoritățile bulgare și de operatorii din sectorul energetic, în paralel cu măsurile aplicate la centrală. Echipele Centralei Nucleare de la Kozlodui continuă să supravegheze instalațiile și să adapteze funcționarea echipamentelor de pompare la condițiile existente.

Cu câteva zile înainte, ministrul Energiei, Iva Petrova, declarase că nu există pericolul opririi Centralei Nucleare de la Kozlodui din cauza nivelului scăzut al Dunării. Ea a mulțumit pentru măsurile luate și pentru acțiunile profesioniste directorului executiv Ivan Andreev.

Cele două unități ale centralei continuă astfel să funcționeze la capacitatea prevăzută în programul de producție a energiei electrice, în timp ce nivelul Dunării și funcționarea instalațiilor de pompare sunt monitorizate permanent.