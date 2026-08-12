Se schimbă regulile pentru lucrările de construire. Ministerul Dezvoltării introduce mecanisme administrative care permit realizarea mai rapidă a unor investiții și lucrări

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a anunțat că noul Cod al Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor (CATUC) introduce mecanisme administrative care permit realizarea mai rapidă a unor investiții și lucrări de construire, fără parcurgerea procedurii birocratice de autorizare.

Potrivit informațiilor publicate de minister pe Facebook, una dintre principalele noutăți este introducerea avizului de amplasare și a procedurii simplificate de notificare a autorității administrației publice locale, inclusiv mecanismul aprobării tacite în situația în care autoritatea competentă nu formulează obiecții în termenul prevăzut de lege.

Ministrul dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat că o serie de lucrări și dotări urbane vor putea fi realizate fără autorizație de construire, doar pe baza unui aviz de amplasare emis de autoritatea competentă.

„Noul Cod al Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor (CATUC) introduce mecanisme administrative pentru realizarea mai rapidă a unor investiții și lucrări de construire, fără parcurgerea procedurii birocratice de autorizare”, a anunțat ministrul dezvoltării, Cseke Attila.

Noua procedură va putea fi utilizată pentru amplasarea de rastele pentru biciclete și trotinete, stații și puncte de încărcare pentru autovehicule electrice sau hibride, puncte de măsurare a calității aerului, sisteme pentru precolectarea și gestionarea deșeurilor reciclabile, elemente de semnalizare rutieră și plăcuțe de identificare stradală, sisteme de monitorizare video pentru trafic și siguranță publică, toalete ecologice mobile, tonete pentru presă, cărți sau flori, sisteme automate pentru servicii de curierat, anumite rulote și automate de vânzare, mobilier destinat comerțului de întâmpinare, amenajări temporare pentru spectacole, târguri, expoziții, concerte, patinoare sau parcuri de distracții, precum și stații fixe pentru monitorizarea zgomotului ambiental.

„Printre principalele noutăți, se află avizul de amplasare și procedura simplificată de notificare a autorității administrației publice locale, inclusiv mecanismul aprobării tacite în cazul în care autoritatea nu formulează obiecții în termenul prevăzut de lege”, a informat ministerul.

Ministerul precizează că aceste lucrări vor putea fi realizate fără autorizație de construire numai dacă amplasarea lor respectă regulile stabilite prin Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor și nu conduce la blocarea sau congestionarea traficului rutier ori pietonal.

Prin introducerea notificării autorității locale, a avizului de amplasare și a mecanismului aprobării tacite, noul Cod urmărește simplificarea procedurilor administrative și accelerarea realizării unor investiții și lucrări de interes urban.

„Astfel, o serie de lucrări și dotări urbane vor putea fi realizate fără autorizație de construire, doar pe baza unui aviz de amplasare emis de autoritatea competentă. Procedura va putea fi utilizată pentru: rastele pentru biciclete și trotinete; stații și puncte de încărcare pentru autovehicule electrice sau hibride; puncte de măsurare a calității aerului; sisteme pentru precolectarea și gestionarea deșeurilor reciclabile; elemente de semnalizare rutieră și plăcuțe de identificare stradală; sisteme de monitorizare video pentru trafic și siguranță publică; toalete ecologice mobile; tonete pentru presă, cărți sau flori; sisteme automate pentru servicii de curierat; anumite rulote și automate de vânzare; mobilier destinat comerțului de întâmpinare; amenajări temporare pentru spectacole, târguri, expoziții, concerte, patinoare sau parcuri de distracții; stații fixe pentru monitorizarea zgomotului ambiental. Condiția este ca amplasarea acestora să respecte regulile stabilite prin Cod și să nu conducă la blocarea sau congestionarea traficului rutier ori pietonal”, a subliniat ministerul.

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