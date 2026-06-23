Ministerul Economiei a prelungit perioada de înscriere în programul SME Eco-Tech. Când este ultima zi de înscriere

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a prelungit până la data de 24 iulie 2026 perioada de înscriere în programul SME Eco-Tech, derulat online la nivel național, pentru a permite accesarea fondurilor disponibile de către IMM-urile din industria prelucrătoare care realizează investiții verzi și digitale.

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) a anunțat prelungirea perioadei de înscriere în cadrul programului SME Eco-Tech până la data de 24 iulie 2026, ora 20:00. Decizia a fost luată deoarece, la data de 23 iunie 2026, bugetul alocat programului nu fusese epuizat. În conformitate cu prevederile procedurii de implementare, termenul de depunere a cererilor de finanțare poate fi prelungit din nou, în funcție de gradul de utilizare a fondurilor disponibile, până la epuizarea bugetului destinat întreprinderilor eligibile.

Prin programul SME Eco-Tech, MEDAT continuă să sprijine transformarea verde și digitală a întreprinderilor mici și mijlocii din industria prelucrătoare. Programul urmărește susținerea investițiilor care contribuie la reducerea impactului asupra mediului, creșterea productivității și competitivității companiilor, promovarea producției interne, precum și crearea și menținerea locurilor de muncă. Totodată, ministerul va analiza, împreună cu partenerii elvețieni, posibilități de flexibilizare a schemei de ajutor pentru a facilita atingerea obiectivelor programului.

Programul este finanțat prin cea de-a doua contribuție elvețiană nerambursabilă acordată României în cadrul Programului de Cooperare Elvețiano-Român (PCER 2). Bugetul total alocat este de 288.843.072 lei, echivalentul a 54 milioane CHF, din care 70% reprezintă contribuția Confederației Elvețiene.

Sprijinul financiar acordat beneficiarilor este format dintr-un grant nerambursabil de până la 40% din valoarea investiției eligibile, fără a depăși suma de 267.240 lei, și un credit bancar care trebuie să acopere minimum 60% din valoarea investiției, contractat prin intermediul uneia dintre băncile partenere selectate de MEDAT. Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 668.100 lei.

Pot solicita finanțare întreprinderile mici și mijlocii cu capital integral privat care activează în sectoare ale industriei prelucrătoare, precum industria alimentară, industria textilă, industria chimică, domeniul IT, metalurgia, industria mobilei, industria farmaceutică, producția de echipamente electrice și electronice, precum și alte domenii eligibile prevăzute de procedură. Solicitanții trebuie să fie înregistrați cel târziu la data de 31 decembrie 2021 și să nu înregistreze obligații restante la bugetul de stat.

Înscrierile se realizează exclusiv online, prin intermediul platformei SME Eco-Tech. Informații suplimentare privind programul, condițiile de eligibilitate și modalitatea de accesare a finanțării sunt disponibile în procedura de implementare aprobată prin Ordinul Ministrului nr. 1.392/2025, publicat în Monitorul Oficial nr. 583 bis din 23 iunie 2025.

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) a lansat, în luna mai, Programul „SME ECO-TECH”, în cadrul unei conferințe desfășurate la Hotelul Radisson Blu din București. Inițiativa este finanțată prin cea de-a doua contribuție elvețiană acordată României, în cadrul Programului de Cooperare Elvețiano-Român (PCER 2), și continuă colaborarea bilaterală începută în anul 2010, care a generat rezultate importante în sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii, inclusiv prin programul PREIMM.

Cu un buget total de 288,8 milioane de lei, echivalentul a peste 54 milioane CHF, din care 70% reprezintă contribuția elvețiană, programul are ca obiectiv susținerea transformării verzi și digitale a IMM-urilor din industria prelucrătoare. Prin intermediul acestuia sunt finanțate investiții în tehnologii verzi, eficiență energetică și digitalizare, contribuind la creșterea competitivității economiei românești și la modernizarea sectorului productiv.

Sprijinul financiar este acordat sub forma unei combinații între grant și credit bancar, grantul putând acoperi până la 40% din valoarea investiției, iar creditul bancar cel puțin 60%. Finanțarea este disponibilă prin intermediul a cinci instituții de credit partenere. Prin implementarea programului se estimează realizarea unor investiții totale de peste 100 milioane CHF și crearea a minimum 800 de noi locuri de muncă.

La momentul lansării programului, MEDAT a anunțat că, la sfârșitul lunii decembrie 2025, a fost semnat contractul cu dezvoltatorul platformei electronice de implementare. Echipa de proiect a colaborat îndeaproape cu dezvoltatorul pentru realizarea și testarea funcționalităților necesare desfășurării programului în condiții optime.

În cadrul conferinței de lansare, Darău a subliniat rezultatele pozitive obținute în urma colaborării de peste un deceniu cu partea elvețiană. Acesta a arătat că programele anterioare au sprijinit peste 600 de IMM-uri românești și au contribuit la crearea a peste 1.600 de locuri de muncă, demonstrând că finanțarea direcționată către nevoile reale ale companiilor generează creștere economică, stabilitate și oportunități concrete pentru mediul de afaceri și pentru angajați.

Darău a evidențiat, de asemenea, importanța implicării mediului de afaceri în procesul de transformare economică, arătând că rolul ministerului este de a pune la dispoziție instrumente eficiente de finanțare, în timp ce succesul programului depinde de capacitatea antreprenorilor de a valorifica oportunitățile oferite. Potrivit acestuia, dezvoltarea economică sustenabilă se construiește prin investițiile și deciziile companiilor care aleg să se modernizeze și să se dezvolte pe termen lung.