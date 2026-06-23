EXCLUSIV România, țara nimicurilor importante. Bogdan Jelea: „Nimeni nu are absolut nicio viziune” pentru direcția țării

În timp ce scena internațională este marcată de războaie, tensiuni geopolitice și schimbări majore de influență, România pare preocupată de cu totul alte subiecte. Jurnaliștii Dan Andronic și Mirel Curea, alături de analistul Bogdan Jelea au discutat într-o ediție a podcastului „Contrapunct”, printre altele, despre modul în care sunt stabilite prioritățile în spațiul public românesc.

Discuția a pornit de la respingerea în Parlament a Guvernului Adrian Veștea, dar s-a extins rapid către probleme mai ample, legate de direcția strategică a României și de felul în care sunt abordate marile teme ale momentului.

La începutul dezbaterii, Bogdan Jelea a afirmat că situația actuală este una dintre cele mai dificile din ultimii 36 de ani, atât din perspectiva contextului internațional, cât și a schimbărilor care au loc în plan politic.

Potrivit acestuia, lumea traversează o perioadă de reașezare a relațiilor dintre state și organizații internaționale.

Bogdan Jelea: Discutam cu domnul Curea puțin mai devreme până să începem următorul lucru. Așa fac o scurtă introducere istorică. Nu-i spun și geopolitică. Suntem în ultimii 36 de ani, cu certitudine în cea mai complicată situație. Internațional, relațiile se schimbă și ale noastre și ale altora. Vedem repoziționarea SUA, vedem toate tensiunile în interiorul Uniunii Europene, vedem forme de populism despre care acum 5 ani când m-am apucat să studiez fenomenul și să scriu, ori era imperceptibil, ori nu-l puteam identifica. Populism în sensul ăla de scandal, demagogie, clivaj și foarte, foarte multă dezbinare.

Analistul a susținut că aceste transformări ar trebui să determine și o dezbatere serioasă despre poziționarea României într-un context internațional aflat în schimbare.

În timpul discuției, Dan Andronic a pus sub semnul întrebării ideea că societatea românească traversează un fenomen complet nou. Acesta a făcut trimitere la opera lui Ion Luca Caragiale și la modul în care marele dramaturg surprindea probleme similare cu cele observate și în prezent.

Andronic a continuat spunând că situațiile prezentate de Caragiale sunt privite astăzi drept comedie, însă ele pot fi interpretate și ca o descriere a unor probleme recurente ale societății românești.

Dan Andronic: Dar nu a fost tot timpul așa? Adică, de ce ne mirăm? Pentru că exact de-aia am dat fragmentul ăsta. Caragiale nu făcea altceva decât consemna ceea ce se întâmpla. Deci, el nu a inventat. Cu talent, punând într-un context pe care astăzi îl considerăm comedie, deși poate fi tratată și ca o tragedie, dar este totuși lumea în care trăim de sute de ani.

Una dintre cele mai directe afirmații ale lui Bogdan Jelea a vizat lipsa unei direcții clare pentru România într-un context internațional complicat.

După ce a vorbit despre tensiunile globale și despre schimbările care au loc în relațiile dintre state, acesta a susținut că problema principală este lipsa unei strategii pe termen lung.

Bogdan Jelea: Așa este. Istoricește vorbind sau mai bine spus antropologic, natura umană este neschimbată de 200 de mii de ani. Asta am învățat. Niște cercetări la Facultatea de Istorie, anume faptul că dacă am luat un individ, o ființa umană de acum 200 de ani și l-am alfabetiza și l-am îmbrăca așa cum ne îmbrăcăm noi, cu siguranță s-ar integra foarte ușor. Revin la idee. Internațional lucrurile sunt foarte, foarte complicate, nu mai spun de războaie, de conflicte.

În opinia sa, dezbaterile publice se concentrează frecvent pe conflicte politice și dispute de moment, în timp ce întrebările legate de poziționarea strategică a României rămân în plan secund.

Jelea a precizat că analiza sa nu reprezintă nici o susținere și nici o critică la adresa votului prin care Guvernul Adrian Veștea a fost respins în Parlament, considerând că acesta face parte din mecanismele unei democrații.