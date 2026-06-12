EXCLUSIV Doar 38% dintre tineri au deschis o carte într-un an. Dan Andronic: Cultura și educația au ajuns pe ultimul loc

Situația educației din România, interesul tot mai redus pentru lectură și schimbările produse în rândul noilor generații au fost printre temele discutate de Dan Andronic, Octavian Hoandră și Bogdan Comaroni într-o ediție dedicată sistemului de învățământ. În cadrul dialogului, Bogdan Comaroni a prezentat date privind lectura în rândul tinerilor și a comentat impactul pe care educația îl poate avea asupra dezvoltării unei societăți.

Una dintre cele mai discutate teme ale dezbaterii a fost relația dintre tineri și lectură. Bogdan Comaroni a afirmat că interesul pentru cărțile tipărite a scăzut semnificativ și a prezentat o serie de date pe care le consideră îngrijorătoare.

Potrivit acestuia, procentul tinerilor care au deschis o carte în format fizic în ultimul an este redus.

„38% din tineri au deschis o carte în format fizic și au citit câteva pagini în decursul unui an și undeva între 8 și 9% au și terminat-o. Adică vorbim despre această generație care în primul rând a fost nu sedusă și abandonată, ci exclusă total.”

Comaroni a susținut că această schimbare influențează inclusiv modul în care noile generații acumulează informații și își formează cultura generală.

În opinia sa, lectura nu reprezintă doar o modalitate de a obține informații, ci și un exercițiu de concentrare și de dezvoltare a gândirii critice.

Discuția a fost legată și de dezvoltarea tehnologiei și de faptul că mulți tineri preferă astăzi conținutul video sau răspunsurile rapide oferite de platformele digitale în locul lecturii clasice.

O altă temă abordată de Bogdan Comaroni a fost reprezentată de rezultatele unor clasamente internaționale la care acesta a făcut referire în timpul emisiunii. Analistul a susținut că România se află într-o poziție nefavorabilă în raport cu alte state europene.

„În acest IQ by Country în care se poate vedea cum a fost structurată pe bază de note, noi, România ocupă ultimul loc din Uniunea Europeană. Suntem pe ultimul loc. (…) Pe plan mondial suntem pe locul 77. (…) Adică IQ-ul nostru calculat în această bază este de 84,3 IQ.” „Trebuie să reamintim că în 1990 aveam IQ-ul națiunii pe la 100-103, eram în primele 11-12 țări din lume.”

În continuarea intervenției sale, Comaroni a legat aceste rezultate de problemele pe care le vede în sistemul educațional și de schimbările produse în ultimele decenii. Acesta a susținut că performanțele unei societăți depind în mare măsură de nivelul educației și de capacitatea oamenilor de a acumula și utiliza cunoștințe.

La rândul său, Dan Andronic a susținut că problemele din educație și cultură au efecte care depășesc granițele sistemului de învățământ.

„România se duce în cap (…) și din cauza faptului că este o societate în care cultura și educația sunt pe ultimul loc.”

Bogdan Comaroni a susținut că scăderea interesului pentru cărți, combinată cu schimbările produse de noile tehnologii, poate influența modul în care generațiile viitoare se raportează la cultură și cunoaștere.

„Dacă nu citești, nu ai cum să-ți formezi vocabularul, nu ai cum să-ți formezi gândirea.”

Participanții la dezbatere au apreciat că educația, lectura și accesul la cultură rămân subiecte importante pentru viitorul societății, într-un context în care tehnologia ocupă un loc tot mai important în viața de zi cu zi.