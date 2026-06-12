OpenAI analizează reduceri de prețuri la tokenuri și abonamente pentru a contracara concurența Anthropic pe piața AI

OpenAI analizează reducerea tarifelor pentru accesul la modelele sale de inteligență artificială, pentru a atrage mai mulți utilizatori și a concura mai eficient cu Anthropic, pe fondul unei competiții tot mai intense pe piața globală a tehnologiilor AI.

OpenAI ia în considerare reducerea semnificativă a tarifelor pentru accesul la modelele sale de inteligență artificială, într-un efort de a atrage mai mulți utilizatori și de a contracara avansul rivalului Anthropic, potrivit unui articol publicat de Wall Street Journal, care citează surse apropiate companiei. CDezvoltatorul ChatGPT analizează scăderea prețurilor pentru tokenuri, unitățile de măsură utilizate în industria AI pentru facturarea serviciilor și a utilizării modelelor.

În prezent, OpenAI oferă acces la modelele sale prin abonamente lunare cu prețuri de aproximativ 8, 20 și peste 100 de dolari, în funcție de nivelul serviciilor incluse și de capacitățile disponibile. În paralel, Anthropic percepe în jur de 17 dolari pe lună pentru abonamentul anual Claude Pro și peste 100 de dolari pentru variantele sale premium Claude Max, ceea ce reflectă o structură de prețuri comparabilă în segmentul superior al pieței.

Informațiile apar pe fondul unei competiții tot mai intense între cei doi lideri ai industriei inteligenței artificiale. La începutul săptămânii, OpenAI a depus confidențial documentele necesare pentru listarea la bursă în Statele Unite ale Americii, la scurt timp după ce Anthropic a făcut un pas similar în pregătirea propriei oferte publice inițiale.

OpenAI pregătește cea mai amplă transformare de până acum a ChatGPT, cu obiectivul de a-l evolua dintr-un simplu chatbot într-o „super aplicație” completă. Noua platformă ar urma să integreze instrumente de programare, agenți AI capabili să execute autonom sarcini complexe, precum și o gamă variată de servicii dezvoltate atât de OpenAI, cât și de partenerii săi.

Această schimbare are loc pe fondul unei strategii mai ample prin care compania urmărește creșterea veniturilor și consolidarea poziției sale într-o piață a inteligenței artificiale tot mai competitivă. Utilizatorii ar putea avea acces la funcții avansate de scriere de cod, generare de imagini și, în special, la agenți AI capabili să ducă la bun sfârșit sarcini fără intervenție directă.

Conceptul proiectului este acela al unui hub digital unic, menit să simplifice activitățile de zi cu zi și să reducă nevoia utilizării mai multor aplicații separate pentru muncă, productivitate sau viața personală. Scopul final este transformarea ChatGPT într-o platformă integrată, care reunește într-un singur loc funcții ce sunt în prezent dispersate între diverse servicii digitale.

Surse susțin că această direcție de tip „super aplicație” este considerată un pas esențial înaintea unei posibile listări la bursă. În acest context, OpenAI explorează noi modalități de generare a veniturilor și de consolidare a poziției sale pe piață, mizând pe o integrare tot mai profundă a serviciilor.

Dacă planurile vor fi implementate cu succes, ChatGPT ar putea depăși rolul de asistent virtual și s-ar putea transforma într-o platformă centrală pentru muncă, productivitate și gestionarea vieții digitale de zi cu zi.