România pare blocată într-o stare de conflict permanent care consumă energia societății fără a produce rezultate concrete. Aceasta este concluzia lui Dan Andronic, prezentată în cadrul podcastului Contrapunct, difuzat pe canalul de YouTube Hai România.

Alături de invitații săi, Bogdan Jelea și Victor Ciutacu, jurnalistul a analizat degradarea spațiului public românesc, unde subiectele marginale tind să eclipseze marile teme de interes național și global.

Analiza pornește de la premisa că societatea românească a intrat într-o spirală a tensiunii încă de la mijlocul anilor 2000, o stare care a devenit, între timp, noua normalitate. Dan Andronic consideră că această atmosferă toxică împiedică țara să se concentreze pe propria dezvoltare și pe ierarhizarea corectă a valorilor.

„Vă dați seama totuși că noi trăim, cred că de după guvernarea Tăriceanu, începând cu al doilea mandat al lui Traian Băsescu, lucrurile au intrat în zona asta. Nici nu știu, isterică. Dar isterică tot timpul. Într-o isterie care nu se mai termină. Adică, atunci când lucrurile par că se liniștesc, iese unul pe geam și începe să urle: Nenorocitule nu mai fă zgomot. Deși el face cel mai mare zgomot. Suntem într-o situație în care țara asta pare că niciodată nu are timp să se ocupe de ea, de lucrurile serioase”, a explicat jurnalistul în timpul podcastului.

O problemă majoră este modul în care personajele care domină agenda publică reușesc să manipuleze atenția colectivă. Dan Andronic atrage atenția asupra degradării standardelor morale, unde figurile controversate ajung să fie validate de public prin simpla lor prezență vocală în mass-media sau pe rețelele sociale.

„Noi ne ocupăm tot timpul de tot felul de rahaturi. În care tâlharii devin modele, în care dezaxații dau lecții de morală și fac ca lumea să se uite cu gura căscată la ei. Și în care există așa o răsturnare a valorilor”, a adăugat Andronic, subliniind contrastul dintre problemele reale ale cetățenilor și spectacolul mediatic oferit zilnic.”

Aflat în Spania, Dan Andronic a făcut o paralelă între societatea iberică și cea din România. Deși nicio țară nu este lipsită de probleme interne sau scandaluri politice, diferența majoră constă în tonul discuției și în capacitatea de a păstra un echilibru între viața privată și agitația publică.

„Poate România nu e o țară specială, poate lucrurile astea se întâmplă peste tot, dar uite, eu de exemplu sunt în Spania acum. Vreau să vă zic că oamenii ăștia trăiesc o viață atât de frumoasă și atât de, nu neapărat liniștită, dar mă uit și la televizor, la televiziunile spaniole. Au și ei anchetele lor, au și ei scandalurile lor, dar cu totul alt fel decât la noi”, a afirmat jurnalistul.

În finalul intervenției sale, Dan Andronic a punctat discrepanța uriașă dintre mizele geopolitice actuale și temele care consumă agenda media din România. În timp ce contextul internațional este marcat de incertitudini majore legate de viitorul alianțelor de securitate, dezbaterea internă rămâne blocată în chestiuni administrative sau de orgoliu politic.