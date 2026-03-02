Liviu Mihaiu a semnalat prăbușirea tuturor sectoarelor culturale din România. Problema, una veche, ce pare fără soluții: subfinanțarea. Realizatorul podcastului de pe canalul de YouTube „HAI România!” a remarcat că bani sunt, dar întotdeauna sunt direcționați către alte zone.

„Faci așa o razie în majoritatea sectoarelor culturale, toate sunt prăbușite. Dincolo de faptul că sunt subfinanțate, că tot statul e subfinanțat, să ne înțelegem, toate domeniile sunt subfinanțate, exceptând statul de forță. Acolo unde pentru statul de forță forță, întotdeauna se găsesc bani.

Pentru Armată, pentru servicii, pentru Poliție, întotdeauna se găsesc bani.

Pentru cultură nu se găsesc bani nici măcar să refaci Sala Palatului. Linoleumul nu e schimbat de 50 de ani. Sau Muzeul Național de Istorie, care nu expune decât 1% din ce are în subsolurile absolutamente nepraticabile”, a spus Liviu Mihaiu.

În ceea ce privește un premier cu înclinații culturale, singurul șef al Executivului care a corespuns la acest capitol, după Revoluție, a fost Călin Popescu-Tăriceanu, spune Liviu Mihaiu.

„După contabilul Bolojan s-ar putea să vină inextricabil Ogrindeanu, ca prim-ministru. Apropo de faptul că nouă ne trebuie o personalitate culturală ca premier.

Cel mai cool premier pe care l-am avut a fost a fost Tăriceanu și pe ăla l-am omorât și l-am luat la pietre. Singurul care a ridicat salariile profesorilor”, a mai afirmat Mihaiu.

Un aspect cultural pozitiv a fost remarcat de regizorul Bogdan Mureșanu.

„Oricum, cred că suntem cam prăpăstioși aici. Adică ne plângem. Eu cred că s-au schimbat lucrurile. Dați-mi voie să spun și eu ceva, care poate e mai optimist, deși așa sunt eu. Uite, cred că oricum…

De ceva vreme nu se mai fac filme, de cam de vreo 10 ani, numai cu banii statului român. Așa ceva nu mai există, de mult. Aici și sectorul privat e deja să zicem interesat, nu știu cum și aș vrea să dureze lucrurile astea.

A fost o vreme în care filmele se făceau numai cu: Sună-l pe ăla. O mare parte din buget era acoperit de CNC (Centrul Național al Cinematografiei – n.red.), care oricum e mai mic de 10 ori decât ar trebui să fie”, a spus Mureșanu.