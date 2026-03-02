Potrivit informațiilor transmise de PNL, propunerea a fost făcută la inițiativa președintelui PNL și premierului României, Ilie Bolojan. Candidatura lui Mihai Dimian pentru funcția de ministru al Educației și Cercetării a fost validată în unanimitate de membrii Biroului Politic Național.

În cadrul ședinței, Mihai Dimian și-a prezentat viziunea privind reformarea și dezvoltarea sistemului de educație și cercetare. Conducerea liberală a arătat că propunerea pentru acest portofoliu vine în contextul nevoii de consolidare și eficientizare a domeniului educației.

„La iniţiativa preşedintelui PNL şi premierului României, Ilie Bolojan, a fost propus şi validat, în unanimitate, pentru funcţia de ministru al Educaţiei şi Cercetării domnul profesor universitar doctor Mihai Dimian, rector al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava. Propunerea PNL pentru portofoliul Educaţiei, domnul Mihai Dimian, a prezentat în cadrul şedinţei BPN viziunea sa asupra reformării şi dezvoltării acestui domeniu”, arată PNL.

PNL a precizat că Mihai Dimian este susținut în calitate de independent. Potrivit informațiilor comunicate, acesta ar urma să contribuie la dezvoltarea sistemului de învățământ în acord cu programul de guvernare.

Mihai Dimian este rector al Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava din 2024. În perioada 2012–2024 a fost prorector cu activitatea științifică în cadrul aceleiași instituții și profesor universitar, conducător de doctorat.

Anterior, între 2006 și 2016, a fost profesor asistent și profesor asociat la Universitatea Howard din Washington DC, unde a fost și conducător de doctorat. În perioada 2002–2005 a fost cercetător asistent distins la Universitatea Maryland, College Park, SUA, unde și-a desfășurat și studiile doctorale în Inginerie Electrică și Electronică.

A mai activat ca cercetător la Institutul Max Planck pentru Matematici Aplicate din Leipzig și la Universitatea Versailles St. Quentin din Franța. Este dublu licențiat în Fizică și Matematică la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași.

A predat discipline precum managementul proiectelor, creativitate și inovare, managementul și analiza datelor, optoelectronică și microunde.

Mihai Dimian a primit Premiul Academiei Române „Constantin Miculescu” în 2014 și distincția „Profesor Bologna” acordată de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România. A fost desemnat „Profesorul Anului” de către Consiliul Studenților al Facultății de Inginerie, Arhitectură și Știința Calculatoarelor din cadrul Universității Howard.

PNL a transmis că formarea și experiența sa în instituții din Europa și Statele Unite conturează profilul unui lider universitar cu viziune globală și angajament pentru consolidarea educației și cercetării din România. Tot partidul a arătat că acesta a elaborat și implementat numeroase proiecte de dezvoltare a infrastructurii didactice și de cercetare și că în prezent coordonează cel mai mare program de investiții din istoria universității din Suceava, pentru dezvoltarea celui de-al doilea campus.

Potrivit PNL, a fost implicat în dezvoltarea a peste 30 de programe noi de studii universitare, iar numărul studenților universității a ajuns la 11.500, dintre care peste 15% provin din afara României.

De asemenea, a fost implicat în organizarea de olimpiade și concursuri pentru elevi și în colaborarea cu învățământul preuniversitar. Nu a fost și nu este membru al vreunui partid politic. În perioada pandemiei a primit titlul de cetățean de onoare al municipiului Suceava, iar în timpul crizei refugiaților din Ucraina a coordonat voluntari implicați în sprijinirea acestora.